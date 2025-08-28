Xiaomi a déclenché l’engouement : HyperOS 3 est désormais officiel en Chine et mise clairement sur la fluidité, l’intelligence artificielle et le multitâche. La société a fixé le 28 août comme grande date de présentation, tout en déployant des bêtas par vagues pour des modèles clés. Tout cela se passe alors qu’HyperOS 2.2 est encore en cours de déploiement, si bien que la montée de version cohabitera pendant quelques semaines avec la branche actuelle, comme c’est souvent le cas sous Android.

Nouveautés clés : Super Island et plus d’IA pour le quotidien

La grande protagoniste est Super Island, la nouvelle proposition de notifications dynamiques de Xiaomi qui s’inspire de la fameuse Dynamic Island de l’iPhone, mais qui l’emmène plus loin en productivité. Grâce à sa technologie multi-island, le système peut afficher jusqu’à trois panneaux simultanés en haut de l’écran, vous permettant de répondre à un appel, suivre l’état d’une commande et consulter les données de votre carte d’embarquement sans passer d’une application à l’autre. Qui ne voudrait pas contrôler tout cela en même temps sans perdre le fil ?

En plus d’afficher les panneaux, il sera possible d’interagir avec eux pour élargir les informations sans quitter la tâche principale, ce qui promet d’accélérer le flux de travail tant pour les loisirs que pour un usage professionnel. Xiaomi a ouvert Super Island aux développeurs, de sorte que l’écosystème de widgets et de notifications vivantes devrait croître avec le temps. Reste à rappeler que l’on parle du firmware chinois ; dans des versions précédentes (comme HyperOS 2) il y a eu des différences avec l’édition globale, il faudra donc attendre pour confirmer ce qui arrivera exactement en Europe.

Au-delà de Super Island, HyperOS 3 ajoute des améliorations de qualité de vie qui répondent aux demandes habituelles de la communauté : albums photo personnalisables pour organiser rapidement le contenu multimédia, une alarme par roulement pensée pour les horaires alternés, reconnaissance de contenu par IA qui suggère des applications contextuelles en un geste, nettoyage instantané des messages non lus et double tap pour verrouiller l’écran. Il intègre aussi Super XiaoAi directement sur le bureau pour l’invoquer plus vite, ainsi que des fonds d’écran dynamiques avec des effets de profondeur pour animaux ou personnages et une traduction améliorée avec sous-titres en 29 langues. Cet élan dans la personnalisation rappelle, toutes proportions gardées, la philosophie Material You d’Android, où le système s’adapte de plus en plus à vos habitudes et préférences.

L’expérience sur grands écrans gagne également : HyperOS 3 inaugure un écran partagé qui permet d’ajuster la proportion de chaque application, optimise le navigateur pour mieux tirer parti de la largeur et ajoute des fonctions comme la vue hebdomadaire dans le calendrier ou l’enregistrement d’écran par une simple pression à l’arrière. Pour celles et ceux qui alternent entre mobile et tablette, ce type de détails fait la différence tant pour le travail que pour les études ou les jeux. Et, cerise pour les plus visuels, des fuites avaient circulé les mois précédents au sujet de nouveaux effets «Glass UI» rappelant «Liquid Glass» d’iOS ; il faudra voir ce qui restera dans la version finale, mais l’approche de Xiaomi semble aller vers des animations plus fluides et une interface plus moderne.

Mobiles et tablettes qui testeront HyperOS 3 en bêta

Xiaomi a confirmé une feuille de route de bêtas par vagues sur son marché natal. Voici les premiers appareils qui recevront la version préliminaire d’HyperOS 3, avec Android 16 sur beaucoup d’entre eux :

À partir du 29 août :

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

À partir du 17 septembre :

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED

À partir du 30 septembre :

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

De plus, Xiaomi a assuré qu’HyperOS 3 vise à être plus fluide et utile dans tout l’écosystème, en améliorant la façon dont le mobile, la tablette, la télévision et d’autres appareils de la marque se comprennent entre eux. La promesse n’est pas seulement esthétique : performances plus réactives, plus d’IA intégrée et des fonctions réellement pratiques pour le quotidien.

Comment installer la bêta et à quoi s’attendre en dehors de la Chine

Si vous avez un appareil chinois compatible, l’accès aux premières bêtas se fait depuis l’application Xiaomi Community et le processus est assez direct :

Connectez-vous avec votre compte Mi.

Touchez «Moi» (coin inférieur droit) et allez dans «Préparer».

Retournez dans «Moi» et ouvrez «Tests bêta».

Entrez dans «Recrutement pour tests» et appuyez sur «Postuler» ; l’application détectera votre modèle.

Suivez les instructions à l’écran pour commencer l’installation.

Important : pour l’instant, ces bêtas sont destinées au matériel du marché chinois. Bien que la société affirme que les différences entre le firmware chinois et l’européen seront minimes et que le déploiement international sera plus rapide que par le passé, l’expérience nous invite à la prudence ; avec HyperOS 2 il y a eu des changements entre régions, il convient donc d’attendre les annonces locales avant de tirer des conclusions définitives.

En parallèle, Xiaomi a précisé la carte des versions d’Android sous HyperOS 3 : d’après les informations disponibles, des dizaines de modèles recevront la mise à jour avec Android 15 et autant d’autres directement avec Android 16. Quoi qu’il en soit, la marque insiste sur le fait que la priorité est la fluidité et la cohérence de l’écosystème plutôt que les numéros, cherchant à ce que vos appareils «se parlent» mieux entre eux, comme lorsque vous synchronisez un clavier Bluetooth entre mobile et tablette ou passez d’un écran à l’autre sans perdre le contexte, à la manière des écosystèmes que nous aimons tant les geeks.

Avec Super Island comme carte de présentation et un paquet d’améliorations qui vise à la fois la productivité et la personnalisation, HyperOS 3 semble être l’une des grandes mises à jour de Xiaomi ces dernières années. Allez-vous essayer la bêta dès qu’elle sera disponible ou attendrez-vous la version globale ?