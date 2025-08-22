Ibai fez de novo: em vez de comprar um clube já feito, arrancou do zero a sua própria equipa, Ronin FC, com base em Rubí e estreia prevista na Quarta Catalana, a categoria mais baixa do futebol federado na Catalunha. A pergunta que todos fazemos é óbvia e deliciosa para qualquer fã de desporto e tecnologia: poderia este projeto escalar até à elite e acabar por medir forças com o FC Barcelona ou o Real Madrid? A resposta curta é que sim, porque o caminho existe e é o mesmo que para qualquer entidade recém-criada; a resposta longa, além disso, está cheia de nuances, promoções encadeadas e uma boa dose de paciência, como quando tentas fazer um speedrun do modo Carreira do EA Sports FC e cada época conta.

Desde zero: assim nasce o Ronin FC

O movimento de Ibai tem uma filosofia clara: ser o único investidor, evitar marcas por detrás do cenário e não «comprar história» adquirindo uma vaga na Tercera ou Segunda RFEF, o que teria chocado com o legado de clubes com 80, 90 ou 100 anos às costas. Em vez disso, decidiu erguer um clube do nada, competir onde toca e percorrer o mapa casa a casa, começando na Quarta Catalana. Essa abordagem, humilde e ao mesmo tempo ambiciosa, encaixa com o seu perfil de criador que constrói comunidade e projetos desde o chão, muito na linha do que temos visto crescer na Twitch: primeiro a ideia, depois a equipa, e por fim o grande palco.

Ronin FC jogará em Rubí, em território catalão, e por isso integra-se nas ligas da Catalunha. Neste ponto inicial, o impacto mediático será descomunal, o que provavelmente atrairá jogadores com um nível acima da categoria, embora convém lembrar que a realidade da Quarta Catalana é muito terrestre: aqui inscreves-te pagando a ficha e não há salários, e além disso são divisões intensas onde se compete de forma crua. Neste momento, o clube está a formar metade do plantel e procura treinador, um sinal de que tudo se está a construir peça a peça com os tempos que marca um projeto que arranca literalmente do zero.

O caminho desportivo: 9 subidas até à elite

Para chegar à Primeira Divisão é preciso superar nove degraus consecutivos, sem atalhos nem truques. Se, como está previsto, o Ronin FC iniciar em 2025-26, a rota teórica para tocar o topo do futebol espanhol seria a seguinte, degrau a degrau:

Quarta Catalana Terceira Catalana Segunda Catalana Primeira Catalana Lliga Elit Tercera RFEF Segunda RFEF Primeira RFEF Segunda División (futebol profissional), e depois o salto à Primeira

Isto quer dizer que, se a equipa encadear uma subida por época sem falhar nenhuma — um verdadeiro foguete competitivo —, o acesso à máxima categoria chegaria em 2033-34, estreando-se na Primeira em 2034-35. Pode parecer longe, mas posto em contexto é uma janela relativamente razoável para um clube nascido em 2025: para então, mesmo um talento precoce como Lamine Yamal ainda não terá cumprido 30 anos. Evidentemente, a realidade do futebol é menos linear que uma progressão sobre o papel: há épocas que correm mal, categorias que exigem recompor-se e rivais que também querem subir, sem esquecer que a partir da Segunda División o ecossistema já é plenamente profissional e a exigência competitiva dispara.

A chave, portanto, estaria em consolidar-se à medida que se sobe, afinando plantel e estrutura desportiva em cada salto. O impacto mediático de Ibai, que colocará luzes e audiência jogo a jogo, pode ajudar a captar talento e recursos, mas o relvado manda e as regras são idênticas para todos. Veremos uma subida expressa contínua durante quase uma década? Possível é; provável, como sempre no futebol, é outra história. O que é certo é que o plano de estrada está definido e que cada época abre uma nova casa no tabuleiro.

Datas, expectativas e um objetivo realista

Dito isto, convém ajustar o hype: o atrativo do projeto não deve medir-se unicamente por chegar ou não à Primeira, porque o valor de ter criado um clube desde a última categoria também reside em respeitar os tempos, construir identidade e crescer de forma sustentável. A curto e médio prazo, um marco que soa especialmente entusiasmante é alcançar a Taça do Rei e emparelhar-se com um da Primeira numa ronda mágica; para um clube que nasce agora, viver uma noite assim já seria inesquecível para a sua comunidade.

Em paralelo, o nome da equipa — Ronin FC, com piscar de olho nipónico — gerou debate nas redes, como era de esperar na era digital, com vozes pedindo uma denominação mais local. No entanto, o futebol sempre conviveu com identidades diversas, e aqui a essência não muda: é um clube catalão que competirá na Catalunha, com sede em Rubí e com a ambição de crescer passo a passo. Além disso, o facto de o único investidor ser o próprio criador traz coerência e controlo sobre o rumo do projeto, algo vital em fases tão precoces, quase como lançar uma app em beta fechada antes de escalar para produção.

Em resumo, o Ronin FC nasce com uma rota clara, um calendário possível — 2025-26 o início e, no cenário mais otimista, 2034-35 para a estreia na Primeira — e uma narrativa que cativa pela sua autenticidade. Se te apaixonares por seguir histórias onde a comunidade impulsiona e cada fim de semana conta, este clube vai dar-te muitas tardes de direto, discussão e aprendizagem. Agora, o primeiro jogo também será o mais importante, porque validará esse mix único de ambição, trabalho e paciência. Pronto para seguir esta viagem época a época?