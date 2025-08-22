Ibai l’a encore fait : au lieu d’acheter un club déjà constitué, il a démarré depuis zéro sa propre équipe, Ronin FC, basée à Rubí et dont les débuts sont prévus en Cuarta Catalana, la catégorie la plus basse du football fédéré en Catalogne. La question que nous nous posons tous est évidente et délicieuse pour tout fan de sport et de technologie : ce projet pourrait-il évoluer jusque dans l’élite et finalement se mesurer au FC Barcelona ou au Real Madrid ? La réponse courte est oui, car le chemin existe et il est le même que pour toute entité nouvellement créée ; la longue, en revanche, est pleine de nuances, d’ascensions en chaîne et d’une bonne dose de patience, comme quand on tente un speedrun du mode Carrière d’EA Sports FC et que chaque saison compte.

Partir de zéro: ainsi naît Ronin FC

Le mouvement d’Ibai a une philosophie claire : être l’unique investisseur, éviter les marques en coulisses et ne pas « acheter de l’histoire » en acquérant une place en Tercera ou en Segunda RFEF, ce qui aurait heurté l’héritage de clubs ayant 80, 90 ou 100 ans d’existence. À la place, il a décidé de créer un club à partir de rien, de concourir là où il faut et de parcourir la carte case par case, en commençant par la Cuarta Catalana. Cette approche, humble et à la fois ambitieuse, correspond à son profil de créateur qui construit communauté et projets depuis le bas, très dans la lignée de ce que nous avons vu grandir sur Twitch : d’abord l’idée, puis l’équipe, et enfin la grande scène.

Ronin FC jouera à Rubí, sur le territoire catalan, et s’intègre donc dans les ligues de Catalogne. À ce stade initial, l’impact médiatique sera énorme, ce qui attirera probablement des joueurs d’un niveau supérieur à la catégorie, bien qu’il soit bon de rappeler que la réalité de la Cuarta Catalana est très terre-à-terre : ici on s’inscrit en payant la licence et il n’y a pas de salaires, et ce sont en plus des divisions intenses où l’on joue de façon brute. En ce moment, le club est en train de former la moitié de l’effectif et cherche un entraîneur, signe que tout se construit pièce par pièce aux rythmes dictés par un projet qui démarre littéralement de zéro.

La voie sportive: 9 montées jusqu’à l’élite

Pour atteindre la Primera División, il faut franchir neuf échelons consécutifs, sans raccourcis ni astuces. Si, comme prévu, Ronin FC débute en saison 2025-26, la route théorique pour toucher le sommet du football espagnol serait la suivante, marche après marche :

Quatrième Catalane Troisième Catalane Deuxième Catalane Première Catalane Lliga Elit Tercera RFEF Segunda RFEF Primera RFEF Segunda División (football professionnel), puis le saut en Primera

La clé, donc, serait de se consolider au fur et à mesure des montées, en ajustant l’effectif et la structure sportive à chaque saut. L’impact médiatique d’Ibai, qui mettra des projecteurs et une audience match après match, peut aider à attirer talents et ressources, mais le gazon commande et les règles sont identiques pour tous. Verrons-nous une montée éclair continue pendant presque une décennie ? C’est possible ; probable, comme toujours dans le football, c’est une autre histoire. Ce qui est certain, c’est que la feuille de route est définie et que chaque saison ouvre une nouvelle case sur le tableau.

Dates, attentes et un objectif réaliste

Cela dit, il convient de tempérer le buzz : l’attrait du projet ne devrait pas se mesurer uniquement à l’atteinte ou non de la Primera, car la valeur d’avoir créé un club depuis la dernière catégorie réside aussi dans le respect des temps, la construction d’une identité et une croissance durable. À court et moyen terme, un jalon particulièrement enthousiasmant serait d’atteindre la Copa del Rey et d’être opposé à un club de Primera lors d’un tour magique ; pour un club qui naît maintenant, vivre une telle nuit serait déjà inoubliable pour sa communauté.

Parallèlement, le nom de l’équipe —Ronin FC, clin d’œil nippon— a suscité le débat sur les réseaux, comme on pouvait s’y attendre à l’ère numérique, avec des voix réclamant une dénomination plus locale. Néanmoins, le football a toujours cohabité avec des identités diverses, et ici l’essence ne change pas : c’est un club catalan qui compétitera en Catalogne, basé à Rubí et ayant l’ambition de croître pas à pas. De plus, le fait que l’unique investisseur soit son propre créateur apporte cohérence et contrôle sur la direction du projet, quelque chose de vital à des phases si précoces, presque comme lancer une application en bêta fermée avant d’envisager la mise en production.

En résumé, Ronin FC naît avec une route claire, un calendrier possible —2025-26 pour le début et, dans le scénario le plus optimiste, 2034-35 pour la première en Primera— et une narration qui captive par son authenticité. Si tu es passionné par le suivi d’histoires où la communauté pousse et où chaque week-end compte, ce club te procurera de nombreux après-midis de live, de débats et d’apprentissage. Cela dit, le premier match sera aussi le plus important, car il validera ce mélange unique d’ambition, de travail et de patience. Prêt à suivre ce voyage saison après saison ?