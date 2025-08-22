Ibai hat es wieder geschafft: statt einen bereits bestehenden Verein zu kaufen, hat er von Grund auf sein eigenes Team gegründet, Ronin FC, mit Sitz in Rubí und geplantem Debüt in der Cuarta Catalana, der niedrigsten Spielklasse des föderierten Fußballs in Katalonien. Die Frage, die sich alle stellen, ist offensichtlich und verlockend für jeden Fan von Sport und Technik: Könnte dieses Projekt bis in die Elite hochskaliert werden und sich am Ende mit dem FC Barcelona oder Real Madrid messen? Die kurze Antwort lautet: Ja, denn der Weg existiert und ist derselbe wie für jede neu gegründete Institution; die lange dagegen ist voller Nuancen, aufeinanderfolgender Aufstiege und einer guten Portion Geduld, wie wenn man versucht, einen Speedrun im Karrieremodus von EA Sports FC zu machen und jede Saison zählt.

Von Grund auf: so entsteht Ronin FC

Ibais Vorhaben hat eine klare Philosophie: der alleinige Investor sein, Marken im Hintergrund vermeiden und die „Geschichte nicht kaufen“, indem man sich einen Platz in der Tercera oder Segunda RFEF sichert, was mit dem Erbe von Vereinen mit 80, 90 oder 100 Jahren auf dem Buckel kollidiert hätte. Stattdessen hat er sich entschieden, einen Verein aus dem Nichts aufzubauen, dort zu konkurrieren, wo es vorgesehen ist, und Feld für Feld die Karte abzuarbeiten, beginnend in der Cuarta Catalana. Dieser Ansatz, demütig und zugleich ehrgeizig, passt zu seinem Profil als Creator, der Community und Projekte von Grund auf konstruiert — sehr im Sinne dessen, was wir auf Twitch wachsen gesehen haben: zuerst die Idee, dann das Team und schließlich die große Bühne.

Ronin FC wird in Rubí spielen, im katalanischen Gebiet, und ist daher in die Ligen Kataloniens eingebunden. In diesem Anfangsstadium wird die mediale Wirkung enorm sein, was wahrscheinlich Spieler mit einem Niveau oberhalb der Liga anziehen wird, obwohl daran erinnert werden sollte, dass die Realität der Cuarta Catalana sehr bodenständig ist: Hier meldet man sich an, indem man die Spielberechtigung bezahlt, es gibt keine Gehälter, und außerdem sind es intensive Divisionen, in denen hart konkurrenziert wird. Momentan formiert der Verein die Hälfte des Kaders und sucht einen Trainer, ein Zeichen dafür, dass alles Stück für Stück mit den Zeitplänen eines Projekts aufgebaut wird, das buchstäblich bei null beginnt.

Der sportliche Weg: 9 Aufstiege bis zur Elite

Um in die Primera División zu gelangen, muss man neun aufeinanderfolgende Stufen überwinden, ohne Abkürzungen oder Tricks. Wenn Ronin FC, wie vorgesehen, in der Saison 2025-26 beginnt, wäre die theoretische Route bis an die Spitze des spanischen Fußballs Stufe für Stufe die folgende:

Cuarta Catalana Tercera Catalana Segunda Catalana Primera Catalana Lliga Elit Tercera RFEF Segunda RFEF Primera RFEF Segunda División (Profifußball), und danach der Sprung in die Primera

Das bedeutet, dass, wenn das Team jedes Jahr einen Aufstieg schafft, ohne einen zu verfehlen — eine echte Wettbewerbsexplosion —, der Zugang zur höchsten Kategorie in der Saison 2033-34 erfolgen würde und das Debüt in der Primera in 2034-35 stattfinden könnte. Das mag fern erscheinen, ist aber im Kontext ein relativ realistisches Zeitfenster für einen Verein, der 2025 gegründet wurde: Bis dahin wäre selbst ein frühes Talent wie Lamine Yamal noch nicht 30 Jahre alt. Natürlich ist die Fußballrealität weniger linear als eine auf dem Papier dargestellte Progression: Es gibt Zeiten, in denen Saisons schiefgehen, Kategorien, die eine Neuorientierung erfordern, und Gegner, die ebenfalls aufsteigen wollen — ganz zu schweigen davon, dass ab der Segunda División das Ökosystem voll professionell ist und die sportliche Anforderung deutlich steigt.

Der Schlüssel wäre also, sich bei jedem Aufstieg zu konsolidieren und Kader sowie sportliche Struktur bei jedem Sprung zu verfeinern. Der mediale Einfluss von Ibai, der Spiel für Spiel Scheinwerfer und Publikum bringen wird, kann helfen, Talente und Ressourcen anzuziehen, aber das Spielfeld hat das letzte Wort und die Regeln sind für alle gleich. Werden wir fast ein Jahrzehnt lang einen durchgehenden Express-Aufstieg sehen? Möglich ist es; wahrscheinlich — wie im Fußball üblich — eine andere Geschichte. Klar ist jedoch, dass die Straßenkarte definiert ist und jede Saison ein neues Feld auf dem Brett öffnet.

Termine, Erwartungen und ein realistisches Ziel

All das gesagt, sollte man den Hype etwas dämpfen: Der Reiz des Projekts darf nicht nur daran gemessen werden, ob man es bis in die Primera schafft, denn der Wert, einen Verein aus der untersten Liga geschaffen zu haben, liegt auch darin, die Zeiten zu respektieren, Identität aufzubauen und nachhaltig zu wachsen. Kurz- und mittelfristig ist ein Meilenstein, der besonders reizvoll klingt, das Erreichen der Copa del Rey und die Begegnung mit einem Primera in einer magischen Runde; für einen jetzt gegründeten Verein wäre eine solche Nacht für die Community bereits unvergesslich.

Parallel dazu hat der Name des Teams — Ronin FC, mit japanischem Augenzwinkern — in den sozialen Netzwerken Diskussionen ausgelöst, wie in der digitalen Ära zu erwarten, mit Stimmen, die eine lokalere Bezeichnung fordern. Der Fußball hat jedoch schon immer mit vielfältigen Identitäten koexistiert, und hier ändert das nichts an der Essenz: Es ist ein katalanischer Verein, der in Katalonien antreten wird, mit Sitz in Rubí und der Ambition, Schritt für Schritt zu wachsen. Außerdem sorgt es für Kohärenz und Kontrolle über die Ausrichtung des Projekts, dass der alleinige Investor sein eigener Gründer ist — etwas, das in so frühen Phasen entscheidend ist, fast wie eine App in einer geschlossenen Beta zu veröffentlichen, bevor man in Produktion skaliert.

Zusammengefasst: Ronin FC startet mit einer klaren Route, einem möglichen Zeitplan — 2025-26 als Beginn und im optimistischsten Szenario 2034-35 für das Primera-Debüt — und einer Erzählung, die durch ihre Authentizität fesselt. Wenn du es liebst, Geschichten zu verfolgen, in denen die Community antreibt und jedes Wochenende zählt, wird dir dieser Verein viele Live-Abende, Diskussionen und Lernerfahrungen bringen. Das erste Spiel aber wird auch das wichtigste sein, weil es diese einzigartige Mischung aus Ambition, Arbeit und Geduld validiert. Bereit, diese Reise Saison für Saison zu verfolgen?

