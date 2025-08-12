Se você usa seus AirPods diariamente, é normal que com o tempo acumulem pó, fiapos e um pouco de cera nas grelhas. Quer que voltem a parecer como no primeiro dia sem arriscar com água? Aqui está um guia claro, direto e seguro para limpá‑los e mantê‑los impecáveis, seguindo práticas recomendadas para não comprometer nem o acabamento nem o som.

O que você precisa e o que evitar

Antes de começar, reúna o essencial: um pano de microfibra macio e sem fiapos (aquele típico que você usa na câmera ou no monitor), cotonetes para os cantos, uma escova antiestática ou uma escova de dentes limpa e seca para as grelhas, e uma borracha para pequenas marcas superficiais. Para sujeiras mais resistentes, servem lenços com álcool isopropílico a 70% ou um pano apenas umedecido com uma ou duas gotas de água destilada.

Igualmente importante é saber o que evitar: nada de mergulhar, nada de colocá‑los debaixo da torneira nem de usar produtos químicos agressivos ou materiais abrasivos. O objetivo é retirar a sujeira com controle e sem introduzir umidade nas aberturas. Pense em como cuida de um teclado mecânico: sem líquidos diretos e com escova suave; com os AirPods, é a mesma ideia. E, como quando mantém as fiapos longe de uma porta USB‑C, aqui também se privilegia a limpeza a seco e com ferramentas adequadas.

Como limpar os AirPods passo a passo

Comece pelo básico: passe o pano de microfibra seco por toda a superfície de cada auricular, com movimentos suaves e sem pressionar. Esse gesto remove o pó fino e evita microarranhões, algo que um pano qualquer não garante. Em seguida, use um cotonete para chegar às ranhuras e bordas onde o pano não alcança; proceda com calma e sem pressionar as grelhas do alto‑falante.

Se vir resíduos presos nas grelhas, uma escova antiestática (ou uma escova de dentes limpa e seca) é sua melhor aliada. Faça passadas curtas e delicadas para desalojar pó, fiapos ou cera sem danificar a malha. Incomoda alguma marca superficial no plástico? Uma borracha aplicada com suavidade pode atenuá‑la; depois, retire os resíduos com o pano de microfibra para que não fique pó.

Para manchas realmente persistentes, recorra à limpeza pontual: umedeça apenas um canto do pano com uma ou duas gotas de água destilada ou use um lenço com álcool isopropílico a 70%. Passe essa área úmida pelo exterior do auricular, evitando que toque as grelhas ou aberturas. A chave é trabalhar com o mínimo de umidade possível, sem que pingue. Terminada a operação, deixe arejar até que estejam completamente secos antes de usá‑los novamente; a paciência aqui é tão importante quanto o processo.

Cuide do estojo e mantenha tudo impecável

O estojo é um ímã para fiapos do bolso, então comece da mesma forma: pano de microfibra seco por fora e por dentro, sem pressionar. Para as portas de carregamento, use a escova de cerdas macias e remova as partículas com passadas leves; evite a todo custo introduzir líquidos nessa área. Se encontrar sujeira ou manchas que não saem, pode usar lenços com álcool ou com alvejante (tipo Clorox) ou um pano com um pouco de álcool isopropílico a 70%, sempre bem torcido e mantendo os líquidos longe dos contatos de carregamento. Depois de limpo, deixe o estojo secar completamente antes de carregar ou guardar os fones.

A melhor limpeza é a preventiva. Uma passada periódica evita que a sujeira se acumule e faz com que cada sessão de manutenção dure dois minutos. Dica útil: guarde um pano de microfibra no mesmo local onde deixa o estojo para se acostumar a dar uma passada rápida diariamente. Além disso, acostume‑se a guardá‑los sempre no estojo com a tampa fechada; evite levá‑los soltos em bolsos ou bolsas, onde pó e fiapos são frequentes.

Outra fonte habitual de sujeira são… seus ouvidos. Manter a higiene da parte externa da orelha reduz a transferência de cera para as grelhas. Se precisar de uma ajuda extra, pode limpar a área com uma solução caseira em partes iguais de peróxido de hidrogênio, óleo mineral e glicerina aplicada com moderação na parte externa. E se você compartilha seus AirPods, tenha em mente que aumenta o risco de ficarem sujos; se pedirem emprestado, talvez seja melhor oferecer um fone de cabeça over‑ear mais “resistente” que tenha em casa.

Com estas diretrizes, que combinam limpeza a seco, controle absoluto da umidade e ferramentas suaves, você vai prolongar a boa aparência e o desempenho dos seus AirPods sem colocá‑los em risco. Pronto para devolver-lhes aquele visual de loja Apple e mantê‑lo ao longo do tempo? Alguns minutos hoje poupam horas de frustração amanhã.