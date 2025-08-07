Instagram tiene su particular forma de compartir contenido en el feed principal de la app: las republicaciones. Cuando alguien republica un reel o post tuyo, este le aparece a sus seguidores en su feed; ¿pero qué pasa quiero que nadie republique mis fotos, vídeos o reels? Por suerte, en los ajustes de Instagram puedes desactivar ese botón de 🔁 en tus publicaciones para que no le aparezca a nadie y así no se puedan republicar tus posts.

La función de republicar viene activada por defecto en todas las cuentas públicas (y profesionales), así que si prefieres deshabilitarla, en las siguientes líneas te ilustramos cómo hacerlo.

Así se puede desactivar la opción republicar en los ajustes de Instagram

Entra en tu perfil de Instagram y pulsa el icono de las tres rayas. Esto te llevará a la configuración de Instagram, desplázate hasta el apartado Compartir y reutilizar. Busca la opción Permitir que vuelvan a publicar mis publicaciones y reels y desactiva el interruptor.

A partir de ese momento, en tus publicaciones no aparecerá el icono 🔁, con lo cual, será imposible republicar tus fotos, vídeos, reels y publicaciones en general. Eso sí, tú seguirás pudiendo republicar contenido de otros e incluso tus propios posts.

Cabe destacar que en esa misma pantalla de Compartir y reutilizar, puedes encontrar opciones que pueden interesarte como la de desactivar/activar que tus publicaciones o reels se puedan utilizar de base para crear otros contenidos.

Otra forma de deshabilitar la republicación de tu contenido, es establecer tu cuenta como privada. Los posts de cuentas privadas solo se muestran a los seguidores, impidiendo que otras personas pueden acceder a él, por lo que la republicación está desactivada de base. Si ya tenías tu cuenta establecida como privada, no será necesario seguir los pasos anteriores (al no ser que vayas alternando entre pública y privada habitualmente, y prefieras asegurarte de que nunca se puedan republicar tus posts). Ten en cuenta que las cuentas profesionales no se pueden establecer como cuentas privadas, por lo que únicamente te quedará la opción de desactivar la republicación de posts en los ajustes, tal y como hemos explicado antes.

Y si en algún momento quisieras permitir que sí se puedan republicar tus contenidos, simplemente basta con seguir el mismo proceso para esta vez, activar la opción Permitir que vuelvan a publicar mis publicaciones y reels.

Hay que tener en cuenta que cuando se republica uno de tus contenidos, este siempre aparece a tu nombre, con lo cual nadie estaría «robando» tus publicaciones y la audiencia podría llegar hasta tu perfil como lo haría normalmente (a diferencia de otros métodos más oscuros, como realizar una captura de pantalla o descargar tu reel y luego subir el contenido manualmente). Estarías llegando a nuevos públicos sin afectar al rendimiento y estadísticas de tu contenido, algo que, si eres creador de contenido, te vendría bien no desactivar. Sin embargo, si por cualquier motivo prefieres desactivar la republicación de tu contenido en Instagram, ya has visto cómo hacerlo en las líneas superiores.