Google a profité de la vitrine des nouveaux Pixel 10 et Pixel 10 Pro pour présenter le Pixel Watch 4, une montre connectée qui arrive chargée de premières fois : communication par satellite au poignet, accès à Gemini d’un simple lever de bras et une autonomie qui devient enfin sérieuse. En Espagne, elle débute à 399 euros pour le modèle 41 mm et 449 euros pour le 45 mm, et peut déjà être précommandée avant son lancement le 9 octobre. Ça sonne comme une montre idéale pour votre quotidien tech ?

Design dôme Actua 360 et performances qui se remarquent

Le Pixel Watch 4 conserve la silhouette circulaire qui identifie la gamme, mais inaugure un écran Actua 360 avec une courbure physique qui n’est pas que esthétique : il offre 10% de surface active en plus et réduit les bordures de 16% pour un effet sans bord. De plus, la luminosité grimpe jusqu’à 3 000 nits — 50% de plus —, ce qui permet de voir le contenu clairement même en plein soleil. L’interface Material 3 Expressive apporte des couleurs plus riches, des cadrans plus vivants et des UIs plus lisibles d’un coup d’œil, tandis qu’un moteur haptique plus puissant (+15%) et un haut-parleur amélioré rehaussent chaque interaction.

À l’intérieur, il y a aussi du muscle : il combine la plateforme Snapdragon W5 Gen 2 avec un coprocesseur ML de nouvelle génération qui délivre 25% de performances en plus tout en consommant la moitié d’énergie. C’est le type de bond que les geeks associent à la loi de Moore appliquée au monde des wearables : plus d’efficacité, moins de consommation. Tout cela se traduit par une batterie qui tient 25% de plus qu’auparavant — 30 heures en 41 mm et 40 heures en 45 mm —, et qui, en mode Économie, peut s’étirer jusqu’à deux et trois jours respectivement. De plus, le nouveau Quick Charge Dock charge 25% plus vite, passant de 0 à 50% en 15 minutes, ce que vous apprécierez avant une sortie course ou une escapade improvisée.

Le châssis en aluminium de qualité aérospatiale et le verre Corning Gorilla Glass achèvent un design résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres. Et voici une autre nouveauté importante pour la durée de vie du produit : pour la première fois, c’est une montre réparable, avec batterie et écran remplaçables, une décision que salueront ceux qui valorisent la durabilité et le droit à la réparation. En d’autres termes, c’est comme porter un SoC optimisé dernière génération à votre poignet, mais dans un boîtier pensé pour durer.

Satellite et Gemini : connectivité et IA en mode mains libres

La version LTE du Pixel Watch 4 devient la première montre connectée à proposer des communications d’urgence par satellite de façon autonome. Si vous partez en randonnée et que vous perdez la couverture, la montre peut se connecter à un réseau de satellites géostationnaires pour contacter les services d’urgence et dépêcher de l’aide à votre position. C’est une fonction que vous ne souhaiterez pas avoir à utiliser, mais que vous serez heureux d’avoir, et qui s’appuie sur l’efficacité du Snapdragon W5 Gen 2 pour s’activer précisément quand c’est nécessaire.

Au quotidien, Google a rendu l’IA accessible d’un geste : avec Raise to Talk il suffit de lever le poignet pour invoquer Gemini, sans appuyer sur des boutons ni dire « Hey Google ». C’est très pratique quand vous avez les bras chargés de sacs, tenez le guidon ou promenez le chien, et cela se combine à des réponses intelligentes directement sur la montre qui s’adaptent au contexte de votre conversation. En fait, plusieurs de ces capacités s’exécutent sur l’appareil grâce au coprocesseur d’apprentissage automatique, réduisant les latences et améliorant la confidentialité. Qui aurait dit qu’un wearable pourrait gérer autant sans dépendre constamment du téléphone ?

Santé et sport avec des données plus fines (et un coach IA)

L’approche santé du Pixel Watch 4 monte d’un cran avec des métriques plus précises et de nouvelles fonctions. La montre améliore le suivi du sommeil grâce à des modèles de machine learning qui augmentent de 18% la précision pour classifier le cycle complet, indiquant le temps passé dans chaque phase. Le nouveau capteur de température cutanée détecte lorsque vous sortez de votre plage personnelle, ce qui est utile pour repérer des changements dans votre bien-être, comme ces jours où on dirait que vous êtes sur le point de tomber malade.

Pour les entraînements, le GPS à double fréquence affine la trajectoire même dans des environnements difficiles, comme des rues bordées de hauts immeubles ou des forêts denses, et si vous oubliez de lancer l’activité, l’IA reconnaît et classe automatiquement ce que vous faites pour que vous ne perdiez pas vos statistiques. Il y a plus de modes d’exercice — le basketball et le pickleball rejoignent la liste, entre autres, dépassant déjà la cinquantaine — et les cyclistes peuvent retransmettre des métriques en temps réel depuis le poignet vers l’application Fitbit sous forme de HUD sur le guidon. De plus, le Pixel Watch reste la seule montre connectée capable de détecter la perte de pouls, un surcroît de tranquillité pour ceux qui veulent suivre sérieusement leur santé.

En cerise sur le gâteau, Google introduit un coach personnel IA construit avec Gemini qui offre un coaching proactif pour le fitness et le sommeil, ainsi que des conseils à la demande, s’ajustant à vos objectifs et circonstances réelles grâce aux métriques de la montre. Ce coach arrive en aperçu en octobre pour les utilisateurs de Fitbit ou Pixel Watch aux États-Unis, avec une application Fitbit renouvelée et des améliorations constantes. C’est une proposition qui combine matériel, capteurs et modèles d’IA de manière similaire à la façon dont l’informatique hétérogène a révolutionné les ordinateurs portables modernes : chaque composant fait ce qu’il sait faire de mieux pour vous donner des recommandations utiles, concrètes et exploitables.

En résumé, le Pixel Watch 4 ne se contente pas de renouveler l’esthétique ; il mise sur un écran plus performant, une autonomie fiable, une connectivité qui fait la différence et un ensemble santé et sport qui s’appuie sur une IA réelle. Avec des prix fixés à 399 euros (41 mm) et 449 euros (45 mm), et une mise en vente prévue pour le 9 octobre, il semble être l’un des wearables à suivre de cette génération. Prêt à passer votre poignet au niveau supérieur ?