Apple a convoqu convogu la presse pour le 9 septembre l’Apple Park, son si ge social Cupertino, lors d’un v nement qui s’annonce comme le grand titre de l’ann e9e pour la soci e9t . Sans le dire ouvertement parce que nous savons qu’ Cupertino ils op rent en mode discr e9tion tout laisse penser que nous verrons la famille iPhone 17 ainsi que de nouveaux Apple Watch, dans une vitrine o l’innovation et l’intelligence artificielle reviendront au centre de l’attention. L’invitation inclut le slogan Awe dropping , indiquant clairement qu’ils recherchent l’effet wow. Un design ultra mince suffira-t-il vous faire changer de mobile alors que beaucoup ne mettent jour leur appareil que par n cessit ?

Date et ce que nous attendons de l’ v nement

La date est le 9 septembre, une fen tre temporelle qu’Apple respecte avec une pr cision presque chirurgicale depuis 2012 pour pr senter ses nouveaux iPhone. Bien que la soci t n’avance pas de sp cifications, le sch ma des ann es pr c dentes et l’importance du produit phare laissent penser au lancement des iPhone 17, vraisemblablement avec un mod le standard et des variantes Pro, en laissant aussi de la place pour de nouveaux Apple Watch. Le slogan publicitaire de l’invitation sugg re une annonce d’impact, une chose que la marque r serve habituellement pour sa keynote de septembre, la vitrine la plus importante du calendrier d’Apple.

Au-del des nouveaut s mat rielles, Wall Street valuera l’ v nement comme un thermom tre de la capacit de l’entreprise maintenir son impulsion d’innovation en pleine course l’IA. Apr s des r sultats de juillet qui ont plu aux investisseurs gr ce l’ lan de l’iPhone, l’attente porte sur la capacit d’Apple r imposer le rythme ou si, au contraire, elle se limite des ajustements it ratifs. Dans un march o les budgets sont plus surveill s, convaincre par une am lioration r ellement per ue sera crucial pour d clencher le renouvellement.

Un iPhone plus fin et des changements dans la gamme

Selon Bloomberg, Apple pr pare un iPhone particuli rement fin, quelque chose comme le « MacBook Air » des t l phones de la maison : un design plus lanc qui mettrait l’accent sur la l g ret et la minceur. L’envers de cette approche, toujours selon le rapport cit , pourrait tre un certain compromis sur l’autonomie ou sur l’appareil photo par rapport d’autres mod les plus pais et offrant plus de marge interne. Dans un segment satur , une refonte importante peut tre l’acc l rateur dont le march a besoin pour retrouver de l’enthousiasme, surtout quand une grande partie des utilisateurs ne change d’appareil que par obligation.

L’aspect de l’iPhone est rest relativement continuiste ces derni res ann es alors que d’autres fabricants ont vir vers des formats pliables. Apple, en revanche, a tent de diversifier les tailles, mais avec des r sultats mitig s : l’iPhone mini a t retir apr s deux g n rations et l’iPhone 16 Plus aurait repr sent entre 5 % et 10 % des exp ditions jusqu’en juillet 2024, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, qui pr dit m me le retrait du Plus en 2025. Dans ce contexte, la manoeuvre d’un mod le ultra fin ressemble un repositionnement de la gamme avec un argument plus motionnel et visible au premier coup d’œil.

Aux c t s de cette variante, on attend un alignement classique : un iPhone 17 standard — qui apporte normalement un nouveau processeur et de petits sauts en photo et batterie — et des versions Pro avec des capteurs plus avanc s, des crans plus grands, un peu plus de puissance et un ch ssis en titane. C’est la formule qu’Apple applique pour s parer les utilisateurs la recherche du dernier cri de ceux qui privil gient l’ quilibre et le prix, une strat gie qui, bien ajust e9e, peut aider ordonner l’offre si des pi ces comme le Plus finissent par bouger.

IA, Siri et le d cor des droits de douane

L’autre grande narration est l’intelligence artificielle. Apple a retard une mise jour importante de Siri qui visait la mettre au niveau de solutions comme ChatGPT d’OpenAI ou Google Gemini, si bien que la keynote servira voir comment ses plans d’IA s’int grent dans l’ cosyst me iPhone. L’ann e9e derni re, l’entreprise a pr sent l’iPhone 16 comme « construit pour Apple Intelligence », une id e9e qui devrait probablement perdurer en 2025, avec l’IA traversant tout : du syst me aux services. Le niveau est lev et le public tech attend des d tails concrets, pas seulement des promesses.

Parall lement, la soci t navigue dans un environnement commercial complexe. Le PDG Tim Cook a anticip environ 1,1 milliard de dollars de co ts li s aux droits de douane pendant le trimestre de septembre, une facture loin d’ tre n gligeable. Pour amortir les risques, Apple a transf r la production de la majorit des iPhone destin s aux tats-Unis vers l’Inde, r duisant la d pendance la Chine ; et bien que l’Inde double 50 % les droits sur la plupart des biens, les smartphones font partie des exceptions. De plus, le pr sident Donald Trump a laiss entendre qu’Apple ne serait pas soumise aux droits de 100 % sur les semi conducteurs, au titre de son engagement produire aux tats-Unis. La soci t , d’ailleurs, a annonc ce mois-ci un investissement de 600 milliards de dollars pour tendre ses op rations dans le pays, y compris une cha ne d’approvisionnement nationale pour ses puces.

Avec tout cela, la pr sentation du 9 septembre n’est pas seulement un lancement produit ; c’est une mise en sc ne o convergent design, strat gie de gamme, ambitions en IA et mouvements g opolitiques. Si Apple parvient boucler ce cercle, elle peut transformer son nouvel iPhone 17 — et surtout le mod le ultra fin — en l’objet qui marquera la saison, comme lorsqu’on remplace un disque dur par un SSD NVMe et que tout devient, litt ralement, plus rapide.