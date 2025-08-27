Apple hat die Presse für den 9. September ins Apple Park, seinen Hauptsitz in Cupertino, eingeladen, zu einer Veranstaltung, die die große Schlagzeile des Jahres für das Unternehmen werden könnte. Ohne es offen auszusprechen — denn wie wir wissen, agiert Cupertino gern im Geheimen — deutet alles darauf hin, dass wir die iPhone-17-Familie zusammen mit neuen Apple Watch sehen werden, in einer Präsentation, in der Innovation und künstliche Intelligenz erneut im Fokus stehen. Die Einladung trägt den Slogan “Awe dropping”, was klar macht, dass sie den Wow-Effekt suchen. Reicht ein ultraflaches Design aus, damit du dein Handy wechselst, in einer Zeit, in der viele nur aus Not updaten?

Datum und was wir von der Veranstaltung erwarten

Der Termin ist der 9. September, ein zeitliches Fenster, das Apple seit 2012 mit fast chirurgischer Präzision für die Vorstellung neuer iPhones einhält. Obwohl das Unternehmen keine Spezifikationen vorab nennt, lässt das Muster der vergangenen Jahre und die Bedeutung des Flaggschiffs auf das Debüt der iPhone 17 schließen, voraussichtlich mit einem Standardmodell und Pro-Varianten, daneben Platz für neue Apple Watch. Der Werbespruch der Einladung deutet auf eine wirkungsvolle Ankündigung hin, etwas, das die Marke üblicherweise für ihre September-Keynote aufspart, die wichtigste Bühne im Apple-Kalender.

Abgesehen von Hardware-Neuheiten werden an der Wall Street die Erwartungen an die Veranstaltung als Gradmesser dafür gemessen, ob das Unternehmen sein Innovationsvermögen inmitten des Wettlaufs um KI behauptet. Nach Ergebnissen im Juli, die Investoren dank der Stärke des iPhone gefielen, liegt die Erwartung darin zu sehen, ob Apple wieder das Tempo vorgibt oder sich auf iterative Verbesserungen beschränkt. In einem Markt, in dem Budgets stärker beobachtet werden, wird es entscheidend sein, mit wahrnehmbaren echten Verbesserungen zur Geräteerneuerung zu überzeugen.

Ein dünneres iPhone und Änderungen im Lineup

Laut Bloomberg bereitet Apple ein besonders schmales iPhone vor, so etwas wie das „MacBook Air“ unter den Telefonen des Hauses: ein schlankeres Design, das Gewicht und Dünne in den Mittelpunkt rückt. Die Kehrseite dieses Ansatzes könnte laut dem genannten Bericht ein Kompromiss bei der Akkulaufzeit oder bei der Kamera im Vergleich zu dickeren Modellen mit mehr Innenraum sein. In einem gesättigten Segment kann ein bedeutendes Redesign der Kick sein, den der Markt braucht, um wieder Begeisterung zu wecken, besonders da viele Nutzer nur noch aus Not das Gerät wechseln.

Das Erscheinungsbild des iPhone blieb in den letzten Jahren relativ kontinuierlich, während andere Hersteller auf faltbare Formate umgestiegen sind. Apple hat hingegen versucht, durch verschiedene Größen zu diversifizieren, mit gemischtem Erfolg: Das iPhone mini wurde nach zwei Generationen eingestellt, und das iPhone 16 Plus soll laut Analyst Ming-Chi Kuo zwischen 5 % und 10 % der Lieferungen bis Juli 2024 ausgemacht haben; Kuo sagt sogar eine Einstellung des Plus-Modells für 2025 voraus. Vor diesem Hintergrund klingt die Einführung eines ultradünnen Modells nach einer Strategie, das Sortiment mit einem emotionaleren und auf den ersten Blick sichtbaren Argument neu zu positionieren.

Neben dieser Variante wird eine klassische Einteilung erwartet: ein iPhone 17 Standard — das normalerweise einen neuen Prozessor sowie kleinere Sprünge bei Kamera und Akku erhält — und Pro-Versionen mit fortschrittlicheren Sensoren, größeren Displays, etwas mehr Leistung und einem Titangehäuse. Das ist die Formel, die Apple anwendet, um Nutzer, die das Neueste wollen, von denen zu trennen, die Balance und Preis priorisieren — eine Strategie, die, richtig abgestimmt, helfen kann, das Angebot zu ordnen, falls wirklich Modelle wie das Plus wegfallen.

KI, Siri und der Hintergrund der Zölle

Die andere große Erzählung ist die künstliche Intelligenz. Apple verschob ein wichtiges Siri-Update, das sie auf Augenhöhe mit Lösungen wie ChatGPT von OpenAI oder Google Gemini bringen sollte, daher wird die Keynote zeigen, wie ihre KI-Pläne ins iPhone-Ökosystem passen. Letztes Jahr präsentierte das Unternehmen das iPhone 16 als „built for Apple Intelligence“, eine Idee, die sich wohl 2025 fortsetzen wird, mit KI, die alles durchdringt: vom System bis zu den Diensten. Die Erwartungen sind hoch und das Technikpublikum verlangt Konkretes, nicht nur Versprechen.

Parallel navigiert das Unternehmen in einem komplexen Handelsumfeld. CEO Tim Cook rechnete mit rund 1,1 Milliarden Dollar an Zöllenkosten im Quartal im September, eine nicht zu vernachlässigende Rechnung. Um Risiken zu dämpfen, verlegte Apple die Produktion der meisten für die USA bestimmten iPhones nach Indien, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren; und obwohl Indien die Zölle auf die meisten Waren auf 50 % verdoppeln wird, sind Smartphones davon ausgenommen. Zudem deutete Präsident Donald Trump an, Apple von den 100%-Zöllen auf Halbleiter auszunehmen, dank ihres Versprechens, in den USA zu produzieren. Das Unternehmen kündigte diesen Monat eine Investition von 600 Milliarden Dollar zur Ausweitung seiner Aktivitäten im Land an, einschließlich einer inländischen Lieferkette für seine Chips.

All dies macht die Präsentation am 9. September nicht nur zu einem Produktlaunch; es ist eine Inszenierung, in der Design, Produktstrategie, KI-Ambitionen und geopolitische Bewegungen zusammenlaufen. Wenn es Apple gelingt, diesen Kreis zu schließen, könnte das neue iPhone 17 — und besonders das ultradünne Modell — das Gadget der Saison werden, so wie ein Wechsel von einer Festplatte zu einer NVMe-SSD dafür sorgt, dass alles buchstäblich schneller läuft.