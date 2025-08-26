26/08/2025 Edu Diaz

Vous voulez tenir à distance les curieux, les bots et les fouineurs sur Facebook et être la seule personne à pouvoir rechercher dans vos anciens posts ? La fonction de verrouillage du profil est votre meilleure alliée : quand vous l’activez, un bouclier bleu avec un cadenas apparaît et, à partir de ce moment, presque tout ce que vous faites n’est visible que par vos amis. Cependant, cette option n’est pas disponible dans tous les pays ; malgré tout, vous pouvez reproduire ses avantages avec quelques réglages de confidentialité. Ici, nous vous expliquons comment le faire de manière claire et directe.

Qu’est-ce que le verrouillage de profil et où il est disponible

Le verrouillage de profil regroupe, en un seul geste, une série de modifications qui renforcent au maximum votre confidentialité : vos publications (passées et futures), photos et stories ne seront visibles que par vos amis ; de plus, seuls vos contacts peuvent afficher en grand votre photo de profil et votre photo de couverture, l’examen des identifications est activé pour empêcher que des tiers n’ajoutent du contenu à votre journal sans votre accord, et une grande partie de la section Informations est également limitée à vos amis. Résultat ? Un profil beaucoup plus sécurisé et prévisible, comme si vous aviez relevé le niveau de sécurité de votre « firewall » personnel.

Cependant, Facebook n’offre pas cette fonction dans tous les territoires. Vous ne la trouverez pas, par exemple, aux États-Unis ou au Canada. En revanche, la majorité des utilisateurs de pays comme l’Afghanistan, l’Australie, l’Égypte, l’Inde, l’Irak, le Maroc, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Soudan, la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Ukraine l’ont généralement à disposition. La plateforme elle-même ne publie pas de liste officielle et cela peut varier, mais si vous voyez l’icône du cadenas, vous y avez accès. Et, si vous changez d’avis, vous pouvez le désactiver quand vous le souhaitez depuis le même menu de votre profil.

Si le bouton magique n’apparaît pas dans votre compte, ce n’est pas un problème : avec quelques réglages manuels, vous pouvez obtenir pratiquement le même résultat. La différence la plus évidente est que, sans le verrouillage natif, les non-amis pourraient tout de même afficher en grand votre photo de profil et votre photo de couverture.

Activez le verrouillage natif (mobile et ordinateur)

Si l’option est disponible dans votre région, l’activer prend quelques secondes, aussi bien depuis le mobile (Android ou iPhone/iPad) que depuis l’ordinateur. Allez sur votre profil et appuyez ou cliquez sur le bouton des trois points que vous verrez près de votre nom. Dans le menu déroulant, choisissez « Verrouiller le profil » et confirmez. Dès cet instant, le bouclier bleu apparaîtra sur votre compte et votre contenu sera restreint à vos amis.

Besoin à nouveau d’un profil plus ouvert pour le travail ou la diffusion ? Répétez le processus et sélectionnez « Déverrouiller le profil ». Cette réversibilité est particulièrement utile si vous alternez entre des périodes de confidentialité maximale et des moments où vous souhaitez être plus visible, comme lors d’une campagne ou d’un « mini launch » à la manière productive d’un bon devops.

Pas de bouton ? Protégez votre profil manuellement

Lorsque le verrouillage natif n’est pas disponible, vous pouvez reproduire ses effets en ajustant la confidentialité par sections. C’est un peu plus granulaire, mais tout aussi efficace si vous le configurez intelligemment. Étape par étape :

1) Limitez vos publications passées. Allez dans Paramètres et confidentialité > Paramètres > Publications et utilisez « Limiter qui peut voir les publications précédentes ». Confirmez les avertissements et voilà : vos anciennes publications deviendront « Amis uniquement » d’un coup.

2) Définissez l’audience de ce que vous publiez à partir de maintenant. Dans Publications, réglez « Qui peut voir vos publications futures » sur Amis. Si vous publiez des reels sur Facebook, ajustez aussi « Audience par défaut des reels » sur Amis pour éviter toute diffusion publique accidentelle.

3) Cachez vos informations personnelles. Dans votre profil, allez dans Informations > Informations de base et de contact, modifiez chaque donnée et marquez sa visibilité sur Amis ou « Moi uniquement », selon votre préférence. Notez que, sans le verrouillage natif, la photo de profil et la photo de couverture peuvent continuer à s’ouvrir en grand pour n’importe qui.

4) Stories sous contrôle. La confidentialité des stories se choisit au moment de la publication : avant de partager, touchez l’icône en forme d’engrenage ou « Confidentialité » et choisissez Amis. Répétez cela à chaque fois que vous publiez une story pour maintenir la cohérence.

5) Révision du profil et des tags. Allez dans Paramètres et confidentialité > Paramètres > Profil et identification. Mettez toutes les options d’« Affichage et partage » et d’« Étiquetage » sur Amis et activez les deux contrôles de révision, afin que rien n’apparaisse dans votre profil sans votre approbation préalable. C’est l’équivalent social de vérifier des clés SSH avant d’accorder l’accès : zéro surprise.

6) Réduisez qui peut vous envoyer des demandes. Dans Comment les autres vous trouvent et vous contactent, allez sur « Qui peut vous envoyer des demandes d’ami ? » et choisissez « Amis d’amis » pour couper court au spam et aux invitations aléatoires.

7) Estompez vos traces de contact et votre liste d’amis. Dans la même section, changez « Qui peut vous rechercher par votre numéro de téléphone / e‑mail ? » en Amis ou « Moi uniquement ». Ajustez qui voit votre liste d’amis et, si vous ne voulez pas être trouvé depuis l’extérieur, désactivez « Autoriser les moteurs de recherche externes à lier vers votre profil ». Ainsi, vous évitez qu’une simple recherche dorking sur Google vous mette sur le radar de n’importe qui.

Une remarque clé : utiliser un VPN ne vous permettra pas de voir des profils bloqués, ni pour vous ni pour des tiers. Le verrouillage fonctionne à l’intérieur de Facebook et ne dépend pas de votre connexion ou de votre IP, il n’y a donc pas de raccourcis réseau pour le contourner. Et, bien qu’il soit simple de sécuriser votre compte, rappelez-vous que certaines informations du profil resteront visibles. Besoin de passer totalement inaperçu pendant un temps ? Dans ce cas, le plus sage est de désactiver votre compte jusqu’à votre retour.

Avec ces étapes, vous aurez créé un périmètre de sécurité solide, comparable à l’activation de politiques « zero trust » dans votre suite d’outils : moins d’exposition, plus de contrôle et zéro surprise. Activez le cadenas si vous l’avez, et si ce n’est pas le cas, reproduisez sa magie avec les réglages manuels ; votre vous du futur — et votre confidentialité — vous remercieront.