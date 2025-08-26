26/08/2025 Edu Diaz

Vous cherchez cette publication mythique sans faire défiler indéfiniment jusqu’à avoir l’impression d’avoir voyagé dans le temps ? Bonne nouvelle : Facebook intègre des outils de recherche et des filtres par date qui fonctionnent comme le Ctrl+F de votre vie numérique, vous permettant de localiser des publications précises par période, type de contenu et source sans devenir fou. Ci‑dessous, nous vous expliquons, étape par étape, comment retrouver d’anciennes publications depuis le mobile et depuis l’ordinateur, ainsi que quelques astuces pour affiner au maximum la recherche.

Sur mobile : journal d’activité et filtres par date

Depuis l’application Facebook, vous pouvez retrouver d’anciennes publications sans vous battre avec le fil d’actualité. La méthode la plus directe passe par le journal d’activité de votre profil :

– Ouvrez le menu de l’application et accédez à votre profil en touchant votre nom.

– En haut, vous verrez le bouton ••• ; touchez-le et allez dans Journal d’activité.

– Accédez à Votre activité sur Facebook et, à l’intérieur, allez dans Publications.

– Choisissez ce que vous voulez voir : vos publications, celles que vous avez écrites sur le mur d’une autre personne, les publications d’autres sur votre profil, etc.

– Touchez l’icône des filtres (les deux curseurs) et sélectionnez Date.

– Définissez une date de début et une date de fin (mois et année pour les deux) et confirmez.

Avec cela, l’application vous montrera seulement les publications qui correspondent à cette plage temporelle. Vous préférez rechercher par mot-clé et limiter par année ? Vous pouvez aussi le faire depuis la loupe de l’application : tapez votre terme, allez dans la section Publications, ouvrez les filtres (les deux curseurs) et sélectionnez l’année qui vous intéresse. De plus, vous pouvez restreindre la source : Tú (pour voir uniquement vos posts), Tus amigos, Tus grupos y páginas, Publicaciones públicas, Cualquiera en Facebook ou même saisir le nom d’une personne précise pour ne voir que ce que ce compte a publié. En fait, combiner mot-clé + année + source est la manière la plus rapide d’arriver exactement au bon résultat.

Sur ordinateur : recherche avancée et filtre par année

Si vous êtes dans un navigateur, le moteur de recherche de Facebook et les filtres de profil vous offrent un contrôle précis, presque comme exécuter un grep sur vos souvenirs. Commencez par la barre de recherche en haut : tapez un mot-clé, appuyez sur Entrée et, dans les résultats, filtrez par Publications dans le panneau de gauche. Vous y trouverez les filtres par Date (où vous pouvez choisir l’année et, si vous le souhaitez, le mois) et aussi par source (Tú, Tus amigos, Tus grupos y páginas, Público, Cualquiera ou un perfil específico escribiendo su nombre). Lorsque vous ajustez la date, confirmez les modifications et vous verrez instantanément uniquement les posts qui correspondent.

Une autre voie très utile est votre Journal d’activité dans la version web. Dans le panneau de gauche, sous Votre activité, allez dans Votre activité sur Facebook puis dans Publications ; de là vous pourrez appliquer le filtre par Date de manière similaire à l’application, délimitant un intervalle temporel spécifique pour n’afficher que les éléments que vous recherchez.

Vous voulez consulter les anciennes publications d’un profil concret — y compris le vôtre — sans utiliser de mots-clés ? Dans la version bureau, visitez ce profil, repérez le bouton Filtres à côté de “Publicaciones” et sélectionnez l’année et, éventuellement, le mois. Vous pouvez aussi ouvrir le menu des trois points ••• sur le profil et choisir Rechercher pour explorer son contenu. Notez que ces filtres de profil sont disponibles sur le web, pas dans l’application mobile, il est donc idéal de recourir à un ordinateur lorsque vous voulez un aperçu rapide par années.

Astuces supplémentaires pour affiner et ne rien manquer

– Utilisez le journal d’activité comme tableau de contrôle : en plus de vos publications, vous pouvez limiter l’affichage aux publications où vous avez été identifié, au contenu d’autres personnes sur votre profil ou même aux entrées que vous avez masquées. C’est la façon la plus ordonnée de parcourir tout ce qui vous concerne sur Facebook.

– Combinez les filtres : un mot-clé + une source précise (par exemple, “Tú” ou “Tus amigos”) + une année réduit généralement drastiquement le bruit. Si vous vous souvenez de la période approximative, sur mobile il est particulièrement utile de définir une plage de mois et d’années.

– Alternez mobile et ordinateur selon vos besoins : l’application est ultra-rapide pour filtrer par intervalles et consulter les catégories d’activité, tandis que le navigateur est excellent quand vous voulez explorer par années directement depuis un profil ou utiliser confortablement le panneau latéral de filtres.

– Passez en revue chaque section calmement : lorsque vous choisissez “Publicaciones”, toutes les options d’origine apparaîtront ; si vous cherchez quelque chose de très précis (comme un post que vous avez écrit sur le mur d’une autre personne), entrez dans la sous-catégorie correspondante pour éliminer les résultats non pertinents.

Avec ces itinéraires, trouver ce post historique, la photo du voyage ou la réflexion qui a marqué une époque devient une question de minutes. Et le meilleur : vous n’aurez pas à faire défiler jusqu’en 2010 comme si vous étiez en train de miner des blocs ; au contraire, avec quelques filtres bien placés, vous irez droit au but. Prêt à redécouvrir votre archive personnelle comme un véritable utilisateur avancé ?