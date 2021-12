YouTube Music Recap 2021: Cómo ver tus canciones más escuchadas

Se acerca el final del año y con él uno de los factores que tiene tanto seguidores acérrimos como detractores. ¿La Navidad? No, el Spotify Wrapped; ese resumen que te indica la música que más has escuchado este año. Pero en esta ocasión no venimos a contarte cómo obtener el de Spotify (al fin y al cabo, basta con entrar en la app) sino cómo hacer el YouTube Music Wrapped.

Porque la plataforma de Google también cuenta con un bonito resumen, quizá no tan logrado como el de Spotify, pero útil para aquellos que la utilicen como servicio principal y tengan curiosidad por saber cuál es su top de canciones más reproducidas este año.

El YouTube Music Wrapped se llama Recap

Cabe destacar que al momento de escribir estas líneas, el Wrapped de YouTube Music (oficialmente llamado YouTube Music Recap) todavía está desplegándose y es posible que no te aparezca en tu perfil hasta pasados unos días. También conviene tener la app actualizada a su última versión.

Lo cierto es que el año pasado también tardó lo suyo en dejarse ver, con algunos usuarios recibiéndolo ya bien entrado en enero. No sabemos cómo irá este año, pero por lo que hemos podido comprobar en Reddit, ya hay algún que otro usuario que ha podido acceder a su Recap.

Para conseguir tu YouTube Music Recap tienes que abrir la app de móvil y tocar tu foto de perfil. Entre la opción Historial y Suscripciones de pago te debería aparecer YouTube Music Recap, y al tocarlo, la aplicación te mostrará su resumen anual.

Un Recap que se retrasa (otro año más)

Como decimos, en estos precisos momentos parece que el despliegue de esta función está tomándose su tiempo, por lo que si todavía no puedes acceder a ella no te preocupes, no es cosa tuya.

De hecho, lo más probable es que una vez podamos consultar el Recap, recibamos una notificación de la app e incluso un email avisándonos de su disponibilidad. Eso sí, ten en cuenta que se necesita un mínimo de 10 horas reproducidas en lo que va de año para que YouTube pueda generártelo, y tanto los usuarios gratuitos como los Premium pueden obtener su Recap personalizado.

Otra forma para acceder al Recap es pinchando directamente en el enlace oficial del Recap. No obstante, en estos momentos tampoco funciona: si lo abres desde un ordenador, te indica que vayas a visitar tu Recap en la app, y si lo abres desde un smartphone (para que automáticamente te lo redirija a la aplicación) da un error 404 (porque probablemente aún no esté listo tu Recap).

Así pues, sólo nos queda esperar mientras observamos cómo los usuarios de Spotify ponen en común sus gustos musicales.