09/11/2025 Edu Diaz

La suciedad se instala en cualquier televisor con el paso del tiempo, y aunque los paneles planos actuales no atraen el polvo como aquellos CRT con carga estática, lo cierto es que el polvo y la grasa no solo empeoran la imagen, sino que pueden colarse en el interior, interferir en su funcionamiento e incluso acortar su vida útil. ¿Quién quiere perder nitidez por unas manchas mal tratadas o jugársela con un producto inadecuado? A continuación te contamos cómo dejar la pantalla impecable de forma segura, sin inventos y siguiendo prácticas recomendadas que priorizan lo que dice el fabricante de tu TV.

Herramientas y productos: qué usar (y qué evitar)

Antes de empezar, reúne las herramientas correctas. Necesitarás un paño de polvo muy suave que no raye, o un plumero, y al menos tres paños de microfibra de alta calidad. La regla de oro es simple: si no te fiarías de ese paño para limpiar tus gafas o la pantalla de tu monitor gaming, no debería acercarse a tu televisor. Para limpiezas húmedas, la elección segura es el agua destilada, ya que no deja residuos minerales al evaporarse. Evita el agua del grifo o embotellada: sus minerales son estupendos para ti, pero nefastos para el panel, porque dejan vetas imposibles.

Además, no uses alcohol, amoníaco, limpiacristales domésticos ni papel de cocina rugoso sobre la superficie; son agresivos y pueden dañar el recubrimiento del panel. Si prefieres algo específico, puedes optar por un limpiador para pantallas LCD de confianza, que suele incluir paño de microfibra. Lee con atención las reseñas, porque no todos los líquidos nacen iguales. Una anécdota ilustrativa: aplicar aerosol de abrillantador de muebles directamente sobre una pantalla LCD puede arruinar su aspecto; incluso corrigiendo después con un limpiador adecuado, el panel puede no volver a verse como antes. Como con la lente de tu cámara, aquí manda la delicadeza y el producto correcto.

Antes de empezar: prepara el terreno

La preparación marca la diferencia entre un acabado perfecto y un «uy, la he liado». Apaga el televisor y desenchúfalo; con la pantalla en negro podrás ver mucho mejor manchas y huellas. Un truco útil es iluminar el panel desde un ángulo con la linterna de tu smartphone: así afloran esos dedos marcados que a simple vista pasan desapercibidos.

Según tu instalación, quizá te convenga mover la TV a un lugar con buena luz y espacio de maniobra. Si la tienes anclada en la pared, puedes limpiarla in situ sin problema, siempre que tengas acceso cómodo a toda la superficie. Recuerda que las instrucciones del fabricante tienen prioridad; si tu marca indica un método concreto o desaconseja algún producto, ese es el camino a seguir. Preparado el entorno y con las herramientas a mano, ya puedes pasar a la acción con total control.

Técnica de limpieza y mantenimiento

Empieza siempre en seco. Con un paño de microfibra limpio o un plumero suave, retira el polvo desde la parte superior hacia la inferior con pasadas largas y sin ejercer presión. Este detalle importa: apretar puede arrastrar partículas duras y provocar microarañazos, además de forzar innecesariamente el panel. Si tras el desempolvado siguen visibles manchas, huellas o cercos, entonces sí, pasa a la limpieza húmeda.

Humedece ligeramente un paño de microfibra limpio con agua destilada o con el limpiador específico para pantallas LCD y realiza pasadas suaves, verticales, de arriba abajo. Menos es más: el paño debe estar húmedo, no chorreando. Y una regla inviolable para proteger tu equipo, igual que harías con la pantalla de tu portátil: nunca pulverices líquidos directamente sobre el televisor. Al terminar, usa otro paño de microfibra seco para repasar en el mismo sentido y retirar cualquier exceso de humedad. Vuelve a colocar la TV en su posición si la moviste y enciéndela con normalidad.

Para mantener el brillo y la nitidez día a día, basta con un desempolvado ligero semanal con un paño de microfibra limpio, siempre evitando tocar el panel con los dedos. Si notas marcas que no desaparecen ni con agua destilada ni con un limpiador para LCD, es posible que el recubrimiento superficial esté dañado u ocurra algo que la limpieza no puede resolver. En ese caso, lo recomendable es consultar con el soporte técnico de la marca para recibir orientación; en la práctica, a veces tocará convivir con esa marca sin agravarla, priorizando no aplicar productos agresivos ni frotar de más.

Con estos pasos, tu tele seguirá luciendo como el primer día, sin riesgos y con una rutina mínima. Al final, limpiar bien no va de fuerza ni de inventos, sino de constancia, herramienta adecuada y respeto por el panel. ¿Listo para que tu serie favorita —o esa partida épica— vuelva a verse impecable?