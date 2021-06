Sigue en directo la conferencia de Nintendo en el E3 2021 (Español)

El E3 2021 está a punto de terminar, pero todavía quedan alguna de las grandes compañías por mostrar sus bazas, como lo es Nintendo. En esta ocasión, la firma de Kioto sí que participa en el mayor evento de videojuegos y nuevamente lo hace con su formato habitual: el Nintendo Direct. Además, tras la presentación, tendrá lugar un Nintendo Treehouse donde explorarán con más detalle algunos de los títulos que anuncien en el Direct.

Recordemos que se tratará de una vídeopresentación de unos 40 minutos en la que únicamente se mostrará software que mayormente se publicará en lo que queda de 2021.

Nintendo España retransmite el Direct y el Treehouse para este E3 2021

Como viene siendo costumbre, las cuentas oficiales de Nintendo España también alojan el Nintendo Direct, emitiéndolo con subtítulos en castellano para que no nos perdamos nada de nada.

El horario del Nintendo Direct en los principales países hispanos es el siguiente.

España: 18:00

18:00 México, Ecuador, Colombia, Perú: 11:00

11:00 Chile , Venezuela, Bolivia : 12:00

, : 12:00 Uruguay, Argentina: 13:00

Como decíamos, una vez finalice el Nintendo Direct dará comienzo el Nintendo Treehouse: Live, del cual no se conocen detalles técnicos; presumiblemente será en directo como suele ser habitual, por lo que es posible que este evento carezca de subtítulos en español.

¿Qué se espera en este Direct?

Por lo pronto, lo que más ha sonado estas últimas semanas ha sido la inminente presentación de Nintendo Switch Pro, el que sería el modelo renovado de la actual consola de la marca japonesa. No obstante, la propia compañía ha recalcado que este Direct sólo se centrará en software (juegos) por lo que a priori descartaría el anuncio de dicha máquina.

Respecto a juegos destacados, muchos son los que esperan un avance de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild o incluso una fecha de lanzamiento. Es más, tratándose del 35º aniversario de la franquicia, quizá se cumplan los rumores de ese pack para Switch de Wind Waker y Twilight Princess en HD que se lanzaron individualmente en Wii U.

Super Smash Bros. Ultimate seguramente también tendrá un pequeño hueco en esta presentación, dándonos el nombre del penúltimo integrante del Fighter Pass Vol. 2.

También sería un escenario ideal para actualizar grandes títulos anunciados años atrás de los cuales todavía no sabemos nada, como Bayonetta 3 o Metroid 4, o incluso para dar a conocer ese rumoreado y demandado port de Metroid Trilogy que ya vimos en Wii.

Por otro lado, no está claro si la saga Pokémon ocupará tiempo de este Direct, mostrando más información sobre Diamante Brillante y Perla Reluciente o Arceus, o si nos encomendarán a una próxima presentación propia.

Finalmente, se espera que Splatoon 3 también goce de protagonismo en el día de hoy, pues fue el último título que la gran N anunció en su pasado Direct del cual únicamente mostró un pequeño trailer.