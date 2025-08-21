Já lhe aconteceu olhar para o painel do carro e duvidar se está a acelerar demais? Com o Android Auto e o Google Maps, tem um copiloto digital que não só o guia pela melhor rota, como também pode mostrar no ecrã a que velocidade circula e avisá-lo se ultrapassar o limite da via. Esta função, discreta mas muito poderosa, transforma o seu tablier num centro de controlo mais útil, quase como um HUD digital, e ajuda a conduzir com mais calma, segurança e precisão.

A chave é ativar o velocímetro integrado do Google Maps, uma ferramenta que compara a sua velocidade com o máximo permitido e lança um alerta visual quando o ultrapassa. Convém lembrar, porém, que pode existir uma pequena diferença em relação ao marcador do carro; usar ambos como referência dá-lhe uma visão mais completa do que realmente se passa na estrada.

Como ativar o velocímetro no Google Maps

Pô-lo em funcionamento é facilíssimo e quase não lhe tomará tempo. Basta abrir o Google Maps no telemóvel, tocar na sua imagem de perfil no canto superior direito e entrar em Definições. Depois, aceda a Navegação e, dentro de Opções de condução, ative a opção Velocímetro. A partir desse momento, o Google Maps mostrará a velocidade tanto no smartphone como no ecrã do Android Auto quando iniciar uma rota de carro.

Uma vez activo, verá os km/h no canto inferior esquerdo, sempre visíveis durante a navegação, de modo que não tem de desviar o olhar para diferentes elementos. Se ultrapassar o limite da via, o indicador muda para cor vermelha, um aviso visual inequívoco de que é altura de aliviar o acelerador. É uma ajuda simples e direta que, como todo bom gadget, funciona em segundo plano sem pedir protagonismo.

Embora o seu desempenho seja excelente, é boa prática verificar também o velocímetro do veículo, especialmente se suspeitar de alguma variação. De facto, combinar ambas leituras acrescenta uma camada extra de tranquilidade e reduz a possibilidade de distrações, algo que qualquer condutor agradece em viagens longas ou em ambientes urbanos com limites variáveis.

Por que vale a pena usá-lo

O velocímetro do Google Maps traz vantagens claras desde o primeiro quilómetro. Para começar, mostra a sua velocidade de forma constante no mesmo local onde segue a rota, o que reduz o esforço de alternar o olhar entre múltiplos indicadores e evita distrações desnecessárias. Além disso, ao comparar a velocidade com o limite da via e avisá-lo quando o ultrapassa, ajuda-o a manter uma condução mais segura e a evitar multas por excesso de velocidade.

Serve também como respaldo quando o painel de instrumentos do carro apresenta falhas de calibração ou avarias, porque ter duas fontes de informação permite detectar inconsistências. Na prática, é como adicionar um tacómetro virtual ao seu navegador: tudo numa única interface, otimizada para a estrada, e alimentada pela medição via GPS, esse velho conhecido de qualquer geek que vibra com a precisão GNSS e os dados em tempo real.

A utilidade não é apenas teórica: a Direção-Geral de Tráfego destaca que a velocidade continua a ser uma das principais causas de sinistros, com 211 acidentes mortais em 2023 relacionados com circular acima dos limites. Nesse contexto, um sinal visual simples que lhe lembre quando está a ultrapassar a linha vermelha pode fazer a diferença. Não substitui uma condução responsável, mas encaixa-se como um complemento ideal juntamente com outras ajudas do carro, tal como o controlo de cruzeiro o ajuda a manter o ritmo em troços longos.

Por que às vezes as velocidades não coincidem?

Se vir que os km/h do Google Maps não coincidem exactamente com os do carro, não se alarme: é normal que existam pequenas diferenças. O motivo é a forma como cada sistema mede a velocidade. O velocímetro do automóvel baseia-se na rotação das rodas, um método sensível a factores como o desgaste dos pneus ou a pressão; por isso, os fabricantes costumam aplicar uma margem que faz com que o indicador do carro tenda a mostrar um valor ligeiramente superior ao real, mas nunca inferior.

O Google Maps, em contrapartida, calcula a velocidade a partir do GPS do dispositivo, estimando a distância percorrida num determinado período de tempo. Esta abordagem tende a aproximar-se mais da velocidade real, embora também possa apresentar variações mínimas devido à qualidade do sinal ou ao ambiente. Na prática, o importante é perceber que ambas as leituras são válidas no seu contexto e que a sua combinação lhe oferece uma fotografia mais completa da condução.

A conclusão é simples: ative o velocímetro do Google Maps, repare no aviso em vermelho quando for caso disso e utilize essa informação para modular a sua condução. Com tudo à vista no ecrã do Android Auto, terá menos distrações e mais controlo, que é precisamente o que procuramos os que adoramos a tecnologia bem aplicada ao volante.