O Google finalmente revelou o Pixel 10 e, como era de esperar, a comparação direta com o iPhone 16 é inevitável, porque ambos competem frente a frente como modelos base de referência e miram a mesma faixa de preço. Este ano a disputa intensifica-se: enquanto a Apple continua a centrar a sua proposta na força bruta do seu chip, o Google dobra a aposta com um ecrã mais rápido, câmara mais versátil e uma ofensiva de inteligência artificial mais ambiciosa. Embora em breve tenhamos os novos iPhone 17, qual oferece atualmente o melhor equilíbrio para o teu dia a dia?

Design e ecrã: fluidez contra continuidade

No aspeto visual, a proposta do Google aposta completamente na suavidade e no brilho. O Pixel 10 monta um painel OLED de 6,3 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e um pico de 3.000 nits, o que se traduz numa experiência ultrassuave ao deslocares-te pela interface, animações mais limpas e legibilidade superior sob sol intenso. É a mesma sensação que muitos associam a um bom monitor gaming de alta taxa de atualização: uma vez que o experimentas, custa voltar atrás.

A Apple, por seu lado, mantém uma linha continuista no iPhone 16 com o seu ecrã OLED de 6,1 polegadas a 60 Hz e um brilho máximo de 2.000 nits. A qualidade continua alta e a cor está muito bem calibrada, mas a diferença de taxa de atualização nota-se no uso quotidiano, especialmente se te moves entre apps com frequência, jogas ou consumas redes sociais em alta velocidade. Em tamanho, o iPhone é algo mais compacto, detalhe que muitos valorizam para manejar com uma mão; no entanto, se priorizas uma visualização maior e mais fluida, o Pixel 10 parte com vantagem.

Desempenho, IA e câmaras: duas filosofias claras

A estratégia de chips marca grande parte do carácter de cada telemóvel. O iPhone 16 confia no A18 Bionic, um processador que tradicionalmente se coloca no topo em potência pura e eficiência, perfeito se vens do ecossistema Apple e procuras esse desempenho sustentado ao qual estás habituado. O Google, por outro lado, estreia o seu primeiro Tensor G5 totalmente feito à medida, com a ideia de optimizar a fundo as tarefas de aprendizagem automática e a execução de funções de IA que não param de crescer no seu catálogo.

E a história da inteligência artificial chega em momentos diferentes a cada plataforma. Segundo a própria roadmap, a Apple Intelligence está a iniciar o seu despliegue, por isso a sua proposta ainda se sente em construção. No Pixel 10, o Google empurra com a sua vaga mais ambiciosa até à data, orientada a ajudar-te tanto na fotografia computacional como em funções de edição, contexto e assistência; tudo isso com o foco em que muitas destas tarefas se beneficiem do novo silício.

Na fotografia, a abordagem volta a divergir. O Pixel 10 integra um sistema triplo que inclui um teleobjetiva com zoom ótico 5x, o que abre possibilidades claras para retratos comprimidos, tomadas à distância e maior flexibilidade criativa sem recorrer ao corte digital. O iPhone 16 conserva a fórmula de dupla câmara sem teleobjetiva dedicada: continua a ser competente para cenas gerais e vídeo, mas se valorizas capturar detalhes à distância com a máxima qualidade ótica, o Pixel joga com uma carta extra. De facto, a versatilidade que te dá uma terceira câmara dedicada é esse plus que, quando o tens, começas a usar mais do que pensas.

Bateria e carregamento: autonomia mais generosa e novos ímanes

Outro choque interessante está na energia. O Pixel 10 chega com uma bateria de 4.970 mAh, um salto notável face aos 3.561 mAh do iPhone 16, e além disso suporta carregamento por cabo a 30 W. Isto traduz-se num maior margem para tirar partido do ecrã a 120 Hz, mapas, fotos ou música sem olhar constantemente para a percentagem. No iPhone 16, o carregamento por cabo fica-se pelos 20 W, suficiente para uma recarga estável, embora um pouco mais lenta em comparação.

No sem fios, ambos apostam no carregamento magnético, mas com standards distintos: o Pixel 10 adopta Qi2 a 15 W e inaugura os novos acessórios magnéticos Pixelsnap do Google, enquanto o iPhone 16 mantém-se na órbita do MagSafe com até 25 W. Se já tens um ecossistema de acessórios MagSafe, continuarás a desfrutar dessa experiência de encaixe rápido que popularizou a Apple; se preferes um standard aberto, o Qi2 chega precisamente para unificar a experiência magnetizada na indústria, com um enfoque semelhante ao que noutro dia levaram tecnologias como G-Sync e FreeSync ao terreno dos ecrãs, empurrando para que mais fabricantes se alinhem.

Na prática, a combinação de bateria maior e carregamento rápido por cabo de maior potência favorece o Pixel 10 para quem prioriza autonomia e recargas curtas. Por sua vez, o iPhone 16 compensa com um carregamento sem fios magnético mais potente e uma integração refinada com o seu ecossistema de acessórios.

Então, com qual te ficas, com o Pixel 10 por 899€ ou com o iPhone 16 por 819€? Se te atraem a fluidez de 120 Hz, o brilho extra, a versatilidade de um teleobjetiva 5x e uma bateria que convida a esqueceres o carregador por mais tempo, o Pixel 10 encaixa como uma luva. Se, em contrapartida, procuras a potência bruta do A18 Bionic e preferes a continuidade do iOS com a promessa de uma Apple Intelligence que irá crescer, o iPhone 16 continua a ser uma aposta segura. A boa notícia é que, este ano, a escolha já não depende só do chip: o ecrã, a câmara e o carregamento magnético inclinam a balança como não víamos há muito tempo. Pronto para decidir que filosofia te acompanha no bolso?

