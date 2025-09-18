18/09/2025 Edu Diaz

A Apple mexeu no tabuleiro com os seus novos iPhone 17, e especialmente com o iPhone Air, e a comparação inevitável é com o Galaxy S25 Edge da Samsung. Ambos se apresentam como os dispositivos mais finos dos seus catálogos tradicionais e se posicionam nesse segmento “premium intermédio” que evita preços vertiginosos sem cair em concessões de gama média. Que modelo deves escolher se procuras um flagship ultrafino que não sacrifique o essencial? No ActualApp reunimos as peças-chave —design, ecrã, câmara, desempenho, bateria, atualizações e preço— para te ajudar a tomar a decisão com cabeça e coração.

Design ultrafino e ecrã: estilo e visibilidade

Se o teu estilo for o perfil lâmina, o iPhone Air aperta um pouco mais: 5,64 mm contra os 5,8 mm do Galaxy S25 Edge. Além disso, a Apple aposta no Ceramic Shield 2, enquanto a Samsung responde com Gorilla Glass Ceramic 2; ambas são proteções de alta gama, embora o Air acrescente um plus na resistência à água com o seu IP68 que promete até 6 metros, acima dos 1,5 metros do Edge. Dito isto, a Samsung compensa com o peso: 163 g que se notam na mão, ideal se priorizas leveza absoluta.

No ecrã, a Samsung sobe um degrau na diagonal com 6,7 polegadas contra as 6,5 do Air, uma diferença que os fãs de painéis grandes vão agradecer. Em brilho, a história pode mudar de protagonista: a Samsung fala de quase 2.400 nits reais, mas a Apple promete 3.000 nits para o Air; se estes valores se confirmarem, estaríamos diante de um dos telemóveis mais confortáveis para usar à luz direta do sol. Preferes a espessura mínima ou o peso mínimo? Em sensações, ambos transmitem a vibração dos ultrabooks: elegantes, refinados e prontos para o dia a dia sem alaridos desnecessários.

Câmaras e desempenho: versatilidade ou velocidade?

Na fotografia, o Galaxy S25 Edge aposta na polivalência: um sensor principal de 200 MP mais um ultra grande angular de 12 MP, uma dupla que oferece margem criativa e ganha vantagem em cenas noturnas e em flexibilidade. O iPhone Air, por outro lado, mantém-se numa configuração traseira mais sóbria com um único sensor de 48 MP, embora contra-ataque na frontal com uma nova câmara de 18 MP e enquadramento mais amplo que pode mudar as regras da selfie.

A potência bruta vem muito equilibrada. A Samsung monta o Snapdragon 8 Elite, um dos chips Android mais rápidos do ano, enquanto a Apple estreia o A19 Pro, que já aponta para melhores números em single-core. Para cargas pesadas e multitarefa, os resultados multi-core inclinam a balança a favor da Samsung; para velocidade percebida em ações quotidianas, a Apple leva vantagem. Em termos de sensações, é como passar de um disco rígido para um SSD NVMe: o arranque e as interações voam quando o single-core domina, mas ao compilar tarefas em paralelo ou espremer aplicações exigentes, o músculo multi-core do Edge brilha. Além disso, ambos chegam com a sua suite de IA integrada —Galaxy AI e Apple Intelligence—, essa camada de assistentes e automatizações que agora acompanha quase todo o flagship moderno.

Bateria, atualizações e preço: a letra miúda que decide

Os telemóveis finos travam sempre a mesma batalha: como aguentar o dia sem engrossar. Em testes de navegação web, o Galaxy S25 Edge registou 12 horas e 24 minutos, um valor bom embora longe dos ‘tochos’ com baterias gigantes. A Apple não revelou a capacidade do iPhone Air, assim a eficiência será determinante para a sua autonomia real. Em carregamento rápido, empate prático: ambos alcançam cerca de 50% em 30 minutos, suficiente para uma carga rápida ao meio-dia se estiveres curto.

No suporte de software, a Samsung promete sete anos de atualizações do Android e de segurança, um salto que aplaudimos sem reservas. A Apple não dá números oficiais, mas pelo historial costuma suportar os seus iPhones durante seis anos ou mais, pelo que, na prática, ambos oferecem uma vida útil longa. Fechamos com o fator que muitas vezes inclina a balança: o preço. O iPhone Air arranca em 1219 euros, cem a menos que os 1.379 euros do Galaxy S25 Edge; além disso, a Apple mantém-se por baixo mesmo em degraus de armazenamento e soma uma opção de 1 TB que o Edge não oferece. Em resumo: se te seduz a delgadez extrema, um brilho altíssimo e um preço mais ajustado, o Air é a escolha óbvia; se preferes câmara versátil, equilíbrio de desempenho e multitarefa potente, o Edge é o teu aliado. Pronto para escolher o teu próximo “daily driver” e levar no bolso um topo de gama tão minimalista como um ultrabook?