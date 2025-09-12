12/09/2025 Edu Diaz

Está à procura de um flagship “acessível” e está na dúvida entre o iPhone 17 e o Galaxy S25? Fique tranquilo: analisamos ponto por ponto o que esses dois modelos, que chegam na segunda metade de 2025 para dominar a faixa dos 800/900 euros, oferecem, e a verdade é que ambos aparecem com argumentos de peso, desde ecrãs a 120 Hz até câmaras mais ambiciosas e um foco cada vez maior na IA. A questão não é se são bons, mas que perfil de utilizador encaixa melhor com cada um.

Design e ecrã: compacto extremo vs. brilho recorde

O Galaxy S25 mantém a coroa do “compact king”: com 7,25 mm de espessura e 162 g, é um dos flagships mais finos e leves do ano. Aposta num quadro de Armor Aluminum e proteção Gorilla Glass Victus 2 na frente e atrás, além da sua estética clássica de tripla câmara na vertical. O iPhone 17, por sua vez, é um pouco mais alto, grosso e pesado (177 g), com aro de alumínio, Ceramic Shield 2 na frente —a Apple afirma que é até três vezes mais resistente a riscos do que a geração anterior— e traseira em vidro reforçado. Ambos chegam com resistência à água e ao pó IP68.

Nas cores, a Apple propõe preto, lavanda, azul névoa, sálvia e branco; a Samsung pinta a sua gama em Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red e Blue Black. Mas a verdadeira batalha está no painel: o iPhone 17 estreia, finalmente, ProMotion de 1-120 Hz na gama base, subindo para 6,3 polegadas e alcançando 3000 nits de brilho pico para exteriores, com 1600 nits em HDR. O Galaxy S25 monta um AMOLED de 6,2 polegadas também de 1-120 Hz e 2600 nits de brilho pico, mais que suficiente para ver bem ao sol, com bordas simétricas em ambos os casos.

Em biometria, a Apple segue fiel ao Face ID integrado na Dynamic Island, enquanto a Samsung aposta em leitor de impressões digitais ultrassónico sob ecrã com desbloqueio facial de apoio. Nota-se o salto para 120 Hz? É como passar de um HDD para um SSD: a fluidez está lá, tudo parece instantâneo e é difícil voltar atrás.

Desempenho e software: RAM, IA e anos de suporte

O iPhone 17 estreia o A19 Bionic fabricado em 3 nm (N3P da TSMC), com melhorias de eficiência e desempenho sustentado em relação ao A18. Chega com 8 GB de RAM e, boa notícia para utilizadores do iPhone “não Pro”, dobra o armazenamento base para 256 GB sem aumentar o preço. O Galaxy S25 confia no Snapdragon 8 Elite —também a 3 nm— e exibe 12 GB de RAM e armazenamento UFS 4.0 de até 512 GB; parte de 128 GB na versão base, mas a combinação de mais memória e armazenamento mais rápido cai muito bem para as funções de IA no dispositivo.

Em software, o iOS 26 estreia com interface Liquid Glass, Call Screening, Live Translate, melhorias em Mensagens e Apple Intelligence, embora a Apple alerte: várias funções avançadas de IA, incluindo um Siri 2.0 mais ambicioso, não chegarão até 2026 ou mais tarde. O Galaxy S25, com One UI 7 sobre Android 16, integra o Galaxy AI de forma nativa, com ferramentas como Circle to Search, Live Translate, Note Assist ou edição generativa de fotos; o famoso “círculo para buscar” que popularizou nos Google Pixel aqui faz parte do pacote desde o primeiro dia.

Em suporte, a Samsung promete 7 anos de atualizações, um horizonte longo e claro; a Apple não dá números oficiais, mas o seu historial anda, no mínimo, pelos 5 anos e frequentemente acima. Na conectividade, ambos optam por USB-C, com o S25 oferecendo USB 3.2 em comparação com o USB-C 2.0 do iPhone 17, um detalhe a considerar se você transfere arquivos pesados com frequência.

Câmaras e bateria: zoom real ou selfies de alto nível

A Apple melhora o sistema do iPhone 17 mantendo o sensor principal de 48 MP e introduzindo um ultra grande angular mais nítido para macro e detalhe. O grande salto, no entanto, está na frente: nova câmara frontal de 18 MP com OIS, sensor quadrado que captura na vertical e na horizontal sem girar o telefone, enquadramento automático para selfies em grupo e vídeo 4K HDR com estabilização e Dual Capture (gravação simultânea com as câmaras frontal e traseira). Se você faz videochamadas ou cria conteúdo com a câmara frontal, aqui há um antes e um depois.

O Galaxy S25 aposta na versatilidade total: 50 MP na principal, 12 MP no ultra grande angular e, crucial, um teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico 3x. Sem tele no iPhone 17, a Samsung leva vantagem quando é preciso aproximar sem perder detalhe; se você gosta de fotografar concertos, arquitetura ou fauna, o zoom óptico faz a diferença. Em resumo, a Apple aprimora a qualidade geral e os selfies, a Samsung acrescenta o plus do zoom real.

Em bateria e carregamento, reviravolta: embora a Samsung monte 4000 mAh, a sua carga é de 25 W por cabo e 15 W sem fio (com carregamento reverso disponível). O iPhone 17, estimado em torno de 3600 mAh com bateria empilhada para melhor densidade e vida útil, oferece até 30 horas de reprodução de vídeo, e eleva a aposta com 40 W por cabo e 25 W sem fio com MagSafe e suporte Qi2.2. Além disso, há um pormenor prático: a porta do S25 é USB 3.2, mais rápida para transferências; a do iPhone 17 mantém-se em USB-C 2.0. Pequenos detalhes que, como o MagSafe, se transformam nessas “comodidades tech” que você valoriza no dia a dia, como quando experimenta carregamento magnético em acessórios e já não quer voltar a alinhar cabos às cegas.

Então, qual escolher? Se você prioriza tamanho mínimo, mais RAM, zoom óptico e um pacote de IA muito integrado desde já, o Galaxy S25 é o seu aliado. Se prefere o brilho mais alto, a estreia do ProMotion no modelo base, o melhor carregamento do par, selfies/vídeo frontais reforçados e o dobro do armazenamento inicial, o iPhone 17 brilha por si. Ambos partem de 900 euros, e ambos são uma aposta vencedora; o resto é decidir que trade-offs se encaixam melhor no seu dia a dia, como escolher entre produtividade pura ou criatividade móvel. E sim, esse salto para 120 Hz sente-se tanto quanto ativar um modo turbo: na verdade, uma vez que você experimenta, não há volta atrás.