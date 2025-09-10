10/09/2025 Edu Diaz

Ontem foram apresentados os novos modelos de iPhone 17 e Apple e Samsung voltam a medir forças com os seus gigantes para 2025: iPhone 17 Pro Max e Galaxy S25 Ultra chegam com ecrãs enormes, câmaras ambiciosas e muitas promessas em desempenho e autonomia. Quem manda realmente no Olimpo dos supertelemóveis? Contamos para si com lupa tech e sem rodeios.

Design e ecrã: metal, vidro e antirreflexo de última geração

Ambos apostam em corpos contundentes com molduras planas e cantos suavemente arredondados, embora a Apple mude de rumo e abdique do titânio, deixando uma moldura metálica clássica e maior protagonismo do alumínio na traseira. O iPhone 17 Pro Max estreia uma peça de vidro mate que a Apple identifica como Ceramic Shield para a parte posterior, anunciando uma resistência a fissuras quatro vezes superior face às gerações anteriores. A Samsung, por sua vez, mantém a sua fórmula: traseira em vidro mate Gorilla Glass Victus 2 e frontal com Gorilla Armor 2, uma combinação famosa pela sua dureza e, sobretudo, pelo excelente tratamento antirreflexo.

O tamanho não deixa dúvidas: 6,9 polegadas para ambos. O iPhone 17 Pro Max monta um painel Super Retina XDR OLED com ProMotion a 1-120 Hz, e a grande novidade é um revestimento antirreflexo de 7 camadas para melhorar a visibilidade em exteriores, uma ideia que lembra o salto que já vimos no S24 Ultra. O Galaxy S25 Ultra responde com o seu Dynamic AMOLED x2 a 1-120 Hz e um antirreflexo muito conseguido. Em brilho máximo, a Apple toma a dianteira com 3.000 nits contra os 2.600 nits do Galaxy.

Na frente, não há surpresa: a Dynamic Island da Apple mantém-se — guste-lhe ou não — porque aloja os sensores do Face ID, que continuam a ser referência no desbloqueio facial. A Samsung opta por um minúsculo orifício para a câmara e um leitor de impressões digitais ultrassónico sob o ecrã, rápido e fiável. Pormenor curioso: o iPhone agora parece o mais «botões» com botão de ligar, volume, o novo Camera Control e o Action Button programável; o S25 Ultra mantém-se sóbrio com ligar e volume. Em dimensões, o iPhone é um pouco mais espesso mas mesmo assim é mais leve (206 g contra 218 g). E as cores? A Apple fica-se por Silver, Deep Blue e Cosmic Orange; a Samsung oferece uma paleta de tons Titânio, com variantes extra exclusivas na sua loja online.

Potência e software: A19 Pro contra Snapdragon 8 Elite

A eterna batalha do silício aquece. O iPhone 17 Pro Max chega com o A19 Pro fabricado em 3 nm, enquanto o Galaxy S25 Ultra aposta no Snapdragon 8 Elite «Made for Galaxy», também a 3 nm. No papel, o chip da Apple deverá melhorar geração após geração, mas o movimento chave está na refrigeração: a Apple gaba-se de uma nova câmara de vapor para manter o calor e o estrangulamento térmico sob controlo. Será interessante ver como ambos se comportam em testes sustentados e se essa câmara de vapor faz diferenças reais.

Em memória, a Samsung mantém 12 GB no Ultra, um valor habitual na gama alta Android. No iPhone, tudo aponta que finalmente poderemos ver 12 GB, embora a Apple não confirme; haverá que esperar por desmontagens e testes de terceiros. Quanto ao armazenamento, o iPhone repete o leque 256/512 GB, 1 TB e um novo topo de 2 TB, enquanto o S25 Ultra fica em 256/512 GB e 1 TB.

No software, o iOS 18 chega com uma estética «Liquid Glass» que aplica transparências, animações e efeitos vítreos em todo o sistema, com um modo Clear Look para maximizar esse aspeto translúcido. Além disso, há papel de parede dinâmico, capas de Música animadas e uma app Câmara mais limpa e direta com gestos de deslizar. Em produtividade, aterrizam o filtro de spam e a triagem de chamadas, além do Live Translate em tempo real durante as chamadas, um aceno direto a funções que a Samsung já tem vindo a impulsionar. Também melhoram Mapas e Fotos com organização mais acessível.

O Galaxy S25 Ultra chega com One UI 7 sobre Android 15 e toda a suite Galaxy AI apoiada pelo Google Gemini: resumos de texto, voz e chamadas, geração de imagens e ações entre apps, entre outras. O melhor é a promessa de suporte: 7 anos de atualizações, com vista para o One UI 8 e Android 16 e mais além. A Apple costuma garantir cerca de 5 anos, embora o contexto do setor esteja a empurrar esse número para cima.

Câmaras, autonomia e carregamento: zoom inteligente contra arsenal multi-zoom

Em fotografia, ambos vão a tudo. O iPhone 17 Pro Max combina três sensores de 48 MP (principal, ultra grande angular e teleobjetiva 4x) e apoia-se no seu sistema «Fusion», que recorre a recortes de sensor para oferecer níveis de zoom «sem perda» até 8x com fotos de 12 MP, além de esticar o zoom digital até 40x. O Galaxy S25 Ultra aposta em números contundentes: 200 MP na principal, 50 MP na ultra, um 3x de 10 MP e um 5x de 50 MP, uma configuração versátil para retratos e longas distâncias que, de facto, dominou rankings especializados e só perdeu por pouco frente ao Xiaomi 15 Ultra em cenários muito concretos.

Na frontal, a Apple sobe para 18 MP com um sensor de formato quase quadrado para brincar com diferentes enquadramentos e estabilização em chamadas de vídeo; até pode deixar ativo o Center Stage para que o enquadramento o siga ou se abra se aparecer mais alguém. A Samsung mantém 12 MP no selfie, com resultados sólidos em resolução e detalhe.

A bateria também promete batalha. A Apple não dá números exatos, mas tudo aponta para uma célula entre 4.700 e 5.000 mAh no iPhone 17 Pro Max e declara até 39 horas de reprodução de vídeo. O carregamento finalmente acelera: 40 W por cabo, com 0-50% em cerca de 20 minutos, e 25 W sem fios via MagSafe 2.0. A Samsung joga pelo seguro com 5.000 mAh, grande equilíbrio para dia e meio de uso moderado, e carregamento a 45 W por cabo mais 15 W sem fios. Se odeia ver a percentagem a cair, ambos lhe darão margem, mas a abordagem prudente da Samsung após o passado «incidente Note» continua a marcar a sua estratégia.

Em resumo, estamos perante dois porta-estandartes muito parecidos: a Apple aprimora design, ecrã e termodinâmica enquanto mantém o seu ecossistema e biometria facial como armas diferenciais; a Samsung responde com um painel antirreflexo soberbo, um zoom mais versátil e um pacote de IA e atualizações a longo prazo que é difícil de ignorar. A sua prioridade é a experiência «tudo integrado» do iOS ou prefere a potência flexível e o longo percurso do One UI com Galaxy AI? Seja qual for a sua escolha, o duelo de 2025 chega tão ajustado como um benchmark de CPU em que ambos fixam os FPS.