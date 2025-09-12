12/09/2025 Edu Diaz

A Apple e o Google puseram toda a carne no assador com dois gigantes que querem liderar o teu bolso: iPhone 17 Pro Max e Pixel 10 Pro XL. Desta vez, além disso, a semelhança estética é impossível de ignorar: o novo “plateau” da câmara do iPhone lembra abertamente a barra horizontal dos Pixel, um gesto que deixa claro que o módulo traseiro volta a ser território de design com personalidade. Mas aqui não falamos só de aparência; há chips de 3 nm, ecrãs que partem o medidor de nits e câmaras que brincam com o zoom como se fosse um slider num editor pro. Qual leva a melhor?

Design e ecrãs: dois estilos, mesma ambição

A Apple reorganizou o chassis do iPhone 17 Pro Max com um enfoque térmico novo: alumínio de volta (adeus à etapa em titânio) e uma “janela” de Ceramic Shield na traseira que deixa mais metal exposto para dissipar melhor o calor. Na frente, estreia o Ceramic Shield 2 e, como cereja no topo, um revestimento antirreflexo de sete camadas que promete uma legibilidade exterior muito superior; uma mudança que, como já vimos no Galaxy S24 Ultra ou no S25 Ultra, pode fazer a diferença no dia a dia.

O Google, por sua vez, mantém a sua assinatura no Pixel 10 Pro XL: aro plano de alumínio, Gorilla Glass Victus 2 e a já clássica barra de câmara a toda a largura. Sem floreados, mas com muita coerência visual. Em tamanho e peso jogam na mesma liga (aprox. 233 g), com uma espessura muito parecida que, na mão, dificilmente notarás.

O ecrã do iPhone escala para 6,9 polegadas Super Retina XDR com ProMotion a 1-120 Hz e um pico de 3.000 nits, enquanto o Pixel aposta por 6,8 polegadas Super Actua OLED, também 1-120 Hz, com um brilho vertiginoso que pode chegar a cerca de 3.300 nits segundo o Google. A Dynamic Island do iPhone mantém-se intacta alojando o Face ID e a câmara frontal; o Pixel confia no seu leitor de impressões digitais ultrasónico – rápido e fiável – e soma desbloqueio facial potenciado por IA que já superou os requisitos de segurança para ser usado até em apps bancárias.

Em botões e cores, a Apple mantém o botão Ação e a tecla de Controlo da Câmara, enquanto o Pixel vai ao seguro com volume e power. O Pixel chega em Moonstone, Obsidian, Porcelain e Jade; o iPhone aposta numa paleta mais curta: Silver, Deep Blue e Cosmic Orange.

Desempenho e software: 3 nm a todo gás

Dentro do iPhone 17 Pro Max habita o novo A19 Pro fabricado em 3 nm, terceira geração neste nó e com promessas de maior teto de desempenho e eficiência. A Apple, ciente do desafio térmico dos seus chips mais potentes, estreia também uma câmara de vapor para melhorar a dissipação e sustentar melhor os picos de potência. Sobre a memória, ainda não há cifra oficial; fala-se de 12 GB de RAM, provavelmente para dar mais margem à Apple Intelligence no processamento no dispositivo, e capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB e agora também 2 TB.

O Google contra-ataca com o seu primeiro Tensor plenamente desenhado em casa: o G5 a 3 nm (via TSMC). O salto é notável em relação às gerações anteriores: tudo se sente mais ágil e estável, embora em benchmarks puros não alcance os números dos Snapdragon 8 Elite ou do Apple A18 Pro mencionados em comparativos prévios. Isso dito, com 16 GB de RAM, o Pixel 10 Pro XL vai folgado para alimentar as funções de IA que caracterizam a experiência Pixel, disponível em 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Em software, o iPhone chega com iOS 26 e novidades de tradução em direto integradas em chamadas, Mensagens e FaceTime; se usares uns AirPods Pro, até poderás manter conversas cara a cara com tradução simultânea. O Pixel abre com Android 16, sete anos de suporte e um refresh estético com Material 3 Expressive. A estrela é o Magic Cue, um agente proativo que sugere ações em contexto: se te falarem de uma reserva, rastreia o teu Gmail e propõe a resposta adequada sem saíres do fio, como um mordomo digital que nunca se distrai.

Câmaras, bateria e carregamento: zoom, IA e muita autonomia

A Apple renova o completo tridente de 48 MP: principal, ultra grande angular (com macro) e zoom tetraprisma que também sobe a 48 MP. A ideia “Fusion” ganha protagonismo com recorte de sensor para oferecer ampliações “sem perdas” em sete patamares do anel de zoom: 13, 24, 28, 35, 48, 100 e 200 mm. Na frontal, um sensor quadrado permite selfies em horizontal com recorte e tracking inteligente para melhorar tanto vídeo como videochamadas.

O Pixel 10 Pro XL não fica atrás: 50 MP na câmara principal, 48 MP para o ultra grande angular e um periscópio de 48 MP com zoom ótico 5x que agora escala até 100x com Pro Res Zoom. Com isto, o Google coloca-se ao nível dos grandes zooms do ecossistema Android, como os do Galaxy S25 Ultra ou do Xiaomi 15 Ultra. Além disso, estreia o Camera Coach, um treinador fotográfico que te guia com indicações visuais para acertar a composição e melhorar as tuas fotos seja qual for a situação.

Em autonomia, o Pixel pisa forte com 5.200 mAh, a maior bateria alguma vez vista num Pixel, e aumenta o carregamento para 45 W por cabo e 25 W em sem fios (Qi2.2). O iPhone não revela capacidade exata, mas aponta para mais de 4.700 mAh e, o importante, acelera o carregamento: 40 W por cabo e 25 W sem fios, com 50% prometido em cerca de 20 minutos. Ambos integram anéis magnéticos para acessórios: MagSafe no iPhone e Pixelsnap no Pixel, compatíveis também com carregadores Qi2 e um bom arsenal de acessórios de terceiros.

Com preços de partida de 1.199 dólares, o duelo é de alto nível. Se priorizas brilho ao sol, zoom versátil e um extra de autonomia, o Pixel 10 Pro XL é um aparelho muito equilibrado que já podes comprar. Se procuras a plataforma mais potente, uma nova camada antirreflexo que pode mudar a tua experiência e um ecossistema muito polido, o iPhone 17 Pro Max pinta como uma atualização apetecível (embora ainda esteja por chegar às lojas). No fim, vence a magia da IA da marca Google ou o músculo do A19 Pro com as novas funções da Apple?