Prendre une capture d’écran sous Windows n’a pas à être un calvaire. Que vous souhaitiez immortaliser tout le bureau ou seulement une zone ou une fenêtre, le système vous propose plusieurs raccourcis et outils qui fonctionnent rapidement et de manière fiable. De plus, vous pouvez enregistrer vos captures d’écran en image en un clic ou les copier dans le presse-papiers pour les coller où vous voulez, avec des options supplémentaires pour éditer, surligner ou recadrer sans rien installer. Prêt à passer au niveau supérieur et à maîtriser les captures comme un véritable pro ? N’oubliez pas qu’à ActualApp nous aimons vous aider et que nous avons récemment parlé de les meilleurs raccourcis de l’explorateur Windows.

Raccourcis rapides : de la capture complète au recadrage

Si vous recherchez la vitesse pure, il y a deux combinaisons à mémoriser. Pour capturer tout l’écran et l’enregistrer instantanément, appuyez sur Windows + Impr Pant (Print Screen). L’image est automatiquement enregistrée dans le dossier Pictures → Screenshots et, sur la plupart des machines, vous verrez un bref assombrissement de l’écran en guise de confirmation. Si vous préférez copier la capture sans l’enregistrer tout de suite, appuyez simplement sur Impr Pant ; l’image reste dans le presse-papiers et vous pourrez la coller avec Ctrl + V dans un document, un e-mail ou votre éditeur favori.

Sur certains ordinateurs portables ou claviers compacts, la touche Impr Pant partage des fonctions, il se peut donc que vous deviez ajouter Fn au raccourci. Si votre clavier n’inclut pas cette touche, vous pouvez utiliser le Clavier visuel pour la localiser ou passer directement à l’outil de capture de Windows, dont nous parlons dans la section suivante.

Et où sont mes images quand je les enregistre avec Windows + Impr Pant ? Ouvrez l’Explorateur de fichiers avec Windows + E, allez dans Pictures puis dans Screenshots : vous verrez vos captures numérotées ou avec la date et l’heure, selon la version de Windows. Cette méthode est idéale pour les captures « complètes » et pour partager rapidement, comme un copier-coller turbo.

Snipping Tool en Windows 10 et 11 : précision et édition

Lorsque vous avez besoin de contrôler quelle partie de l’écran vous capturez, la Snipping Tool (Outil Capture) est votre alliée. Ouvrez-la avec la touche Windows en tapant « snip » pour lancer Snipping Tool. Dans Windows 11, touchez le menu Mode pour choisir entre quatre options : Rectangulaire (dessinez un cadre), Fenêtre (capture une application précise), Plein écran ou Forme libre (pour des contours irréguliers). Vous pouvez même programmer un délai de quelques secondes avec l’icône du chronomètre, utile pour capturer des menus déroulants.

Après avoir effectué la capture, un aperçu s’ouvre avec des outils d’édition : recadrez l’essentiel, utilisez le crayon ou le surligneur pour annoter, effacez des marques avec la gomme et servez-vous de l’option Formes si vous avez besoin de cercles ou de flèches. Vous voulez retoucher davantage ? Cliquez sur « Modifier dans Paint » pour ouvrir l’image dans l’application de dessin de Windows et peaufiner le résultat. Bien sûr, vous pouvez enregistrer avec l’icône de la disquette ou copier l’image dans le presse-papiers pour la coller où vous en avez besoin.

Quand vous prendrez confiance, vous allez adorer le raccourci Windows + Shift + S : une version compacte de l’outil de capture apparaît en haut de l’écran avec les quatre modes prêts à l’emploi. Vous sélectionnez, relâchez et la capture est copiée dans le presse-papiers instantanément ; ensuite vous collez avec Ctrl + V dans n’importe quelle application compatible. Dans Windows 10, Microsoft a cessé de promouvoir Snip & Sketch et recommande Snipping Tool comme solution principale, donc pas de perte : c’est le couteau suisse officiel pour les captures.

Xbox Game Bar et autres astuces utiles

Si vous êtes plutôt joueur ou que vous voulez capturer une application sans vous compliquer, la Xbox Game Bar est intégrée et s’ouvre avec Windows + G. Activez le widget « Capturer », épinglez-le avec l’icône d’épingle pour qu’il ne disparaisse pas et prenez des captures de la fenêtre active. Tout est enregistré et accessible depuis la galerie du widget lui-même, et vous avez en prime l’option d’enregistrer une vidéo de l’écran si besoin. C’est comme avoir un HUD pour vos captures, à la pure mode gaming.

Sur les appareils Surface sous Windows, vous pouvez aussi prendre une capture complète en appuyant sur le bouton physique Windows + Baisser le volume ; l’écran clignote légèrement et l’image est enregistrée dans Pictures → Screenshots. Et si vous devez documenter une séquence d’actions avec plusieurs images successives, l’Enregistreur d’actions (psr.exe) capture jusqu’à 100 écrans avec des marquages des endroits où vous cliquez, idéal pour le support ou les tutoriels ; dans Windows 11 il est en retrait, mais reste utile si vous l’avez disponible.

Quelques conseils finaux pour un flux digne d’un professionnel :

Si vous utilisez Microsoft OneNote, sur certains appareils Windows + S invoque une capture rectangulaire qui se colle directement dans vos notes.

Les formats PNG ou JPEG équilibrent qualité et taille ; évitez BMP si vous ne voulez pas de fichiers gigantesques.

La plupart des captures n’affichent pas le curseur ; si vous devez pointer quelque chose, utilisez les outils d’annotation ou ajoutez une flèche ensuite dans Paint.

Le contenu protégé par DRM apparaît souvent en noir dans les captures, ce n’est donc pas une panne de votre part : c’est une restriction volontaire.

Avec ces méthodes, vous passerez de « comment faire une capture d’écran ? » à maîtriser les raccourcis, les recadrages et l’édition en quelques minutes. En fait, quand vous automatiserez le geste Windows + Shift + S vous vous sentirez aussi rapide qu’en tapant Ctrl + C/Ctrl + V, et si vous combinez Snipping Tool avec la Game Bar vous disposerez d’un arsenal prêt à tout, depuis un tutoriel étape par étape jusqu’à partager ce bug qui apparaît à la vitesse d’un SSD NVMe. Quelle méthode allez-vous adopter comme favorite ?