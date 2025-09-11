11/09/2025 Edu Diaz

Votre iPhone ou iPad se charge al atoirement, le c ble ne rentre pas bien ou se d branche au moindre mouvement ? Pas d’inqui tude : dans la grande majorit des cas, ce n’est pas la faute du chargeur, mais des peluches et de la poussi re accumul es dans le port Lightning ou USB-C. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez redonner vie la charge avec un nettoyage simple, s r et en utilisant des objets que vous avez probablement d j chez vous.

Apple est pass l’USB-C avec les iPhone 16 ; en fait c’est une des diff rences entre les mod les pr c dents et les nouveaux iPhone 17, mais la m thode de nettoyage est la m me que pour les ports Lightning des mod les ant rieurs ; l’important est d’agir avec douceur et pr cision, comme lorsque vous soufflez la poussi re d’un clavier m canique pour qu’il retrouve sa frappe pr cise.

Avant de commencer : identifiez le probl me

Commencez par teindre compl tement l’iPhone ou l’iPad. Sur les mod les r cents, maintenez enfonc le bouton lat ral avec le bouton d’augmentation ou de diminution du volume jusqu’ voir le curseur d’arr t, puis faites-le glisser ; sur les mod les plus anciens, il suffit d’appuyer longuement sur le bouton sup rieur ou lat ral. Profitez-en pour retirer la coque et, si vous le souhaitez, nettoyer rapidement l’ext rieur de l’appareil et les haut -parleurs.