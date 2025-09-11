11/09/2025
Edu Diaz

Votre iPhone ou iPad se charge al atoirement, le c ble ne rentre pas bien ou se d branche au moindre mouvement ? Pas d’inqui tude : dans la grande majorit des cas, ce n’est pas la faute du chargeur, mais des peluches et de la poussi re accumul es dans le port Lightning ou USB-C. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez redonner vie la charge avec un nettoyage simple, s r et en utilisant des objets que vous avez probablement d j chez vous.

Apple est pass l’USB-C avec les iPhone 16 ; en fait c’est une des diff rences entre les mod les pr c dents et les nouveaux iPhone 17, mais la m thode de nettoyage est la m me que pour les ports Lightning des mod les ant rieurs ; l’important est d’agir avec douceur et pr cision, comme lorsque vous soufflez la poussi re d’un clavier m canique pour qu’il retrouve sa frappe pr cise.

Avant de commencer : identifiez le probl me

Commencez par teindre compl tement l’iPhone ou l’iPad. Sur les mod les r cents, maintenez enfonc le bouton lat ral avec le bouton d’augmentation ou de diminution du volume jusqu’ voir le curseur d’arr t, puis faites-le glisser ; sur les mod les plus anciens, il suffit d’appuyer longuement sur le bouton sup rieur ou lat ral. Profitez-en pour retirer la coque et, si vous le souhaitez, nettoyer rapidement l’ext rieur de l’appareil et les haut -parleurs.

Cofondateur d'Actualapp et passionné d'innovation technologique, diplômé en histoire et programmeur de formation, j'allie rigueur académique et enthousiasme pour les dernières tendances technologiques. Blogueur technologique depuis plus de dix ans, mon objectif est de proposer un contenu pertinent et actuel sur ce sujet, avec une approche claire et accessible à tous. Outre ma passion pour la technologie, j'aime regarder des séries télévisées et partager mes opinions et recommandations. Et, bien sûr, j'ai un avis tranché sur la pizza : l'ananas est à proscrire. Rejoignez-moi dans ce voyage pour explorer le monde fascinant de la technologie et ses nombreuses applications au quotidien.