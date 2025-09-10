10/09/2025 Edu Diaz

Apple a présenté l’iPhone 17 Pro Max et, comme prévu, il arrive avec une liste de changements conçus pour convaincre ceux qui recherchent le summum en autonomie, appareil photo et écran. Nous l’avons déjà comparé à son principal rival, le Samsung Galaxy S25 Ultra, mais aujourd’hui nous nous demandons : cela suffit-il pour qu’un utilisateur d’iPhone 15 Pro Max fasse le saut ? Nous avons rassemblé les points clés, avec des données vérifiées et sans fioritures, pour vous aider à décider.

Design et écran : plus grand, plus lumineux et avec un nouveau bouclier

L’iPhone 17 Pro Max adopte un langage visuel renouvelé avec un dos bicolore et une bande de caméra plus large qui réorganise la mise en valeur du module, tout en conservant la configuration triangulaire des trois capteurs. Le cadre revient à l’aluminium au lieu du titane du 15 Pro Max, une décision notable car, bien que le titane soit premium, l’aluminium reste léger et résistant au quotidien. Le nouveau modèle gagne aussi légèrement en épaisseur (8,75 mm contre 8,25 mm) et en poids (233 g contre 221 g), un point à prendre en compte si vous êtes gêné par des téléphones qui basculent vers l’avant lorsqu’on les pose sur la table.

À l’avant, arrive le Ceramic Shield 2 avec une résistance aux rayures qui, selon Apple, triplerait celle du revêtement précédent, ainsi qu’un verre arrière renforcé contre les chutes. L’écran passe à 6,9 pouces avec ProMotion à 120 Hz et un pic de luminosité à 3 000 nits, un bond notable par rapport aux 2 000 nits de la dalle 6,7 pouces du 15 Pro Max, ce qui devrait se traduire par une meilleure lisibilité en plein soleil. La marque a aussi ajouté un revêtement antireflet en sept couches pour réduire les reflets en intérieur comme en extérieur ; la source indique qu’Apple utilise un écran OLED M14 de Samsung pour améliorer l’efficacité et la luminosité.

Concernant les couleurs, le 17 Pro Max mise sur un retour de la touche voyante avec Silver, un Cosmic Orange frappant à tonalité cuivrée et Deep Blue, face à la palette plus sobre du 15 Pro Max (Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium et Natural Titanium). Et oui, le nouveau modèle ajoute un bouton Camera Control dédié, qui s’ajoute au bouton Action ; le 15 Pro Max ne disposait pas de ce contrôle spécifique pour la photo et la vidéo.

Performances et iOS : nouvelle puce, même philosophie, plus de sérénité

Le moteur de l’iPhone 17 Pro Max est l’Apple A19 Pro, évolution de l’A17 Pro du 15 Pro Max. L’amélioration se concentre sur la tenue des charges prolongées et sur l’accélération des tâches d’IA directement sur l’appareil, tout en conservant l’efficacité du procédé 3 nm. Dans l’usage réel, la source suggère des améliorations, mais pas de ruptures, car le 15 Pro Max était déjà très capable ; par ailleurs, Apple ne communique pas la RAM, bien qu’il soit indiqué que le 17 Pro Max disposerait de plus de mémoire pour gagner en marge pour l’avenir.

Côté logiciel, les deux tournent sous iOS 26, qui habille l’interface du style « Liquid Glass » inspiré par la finition cristalline de visionOS. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le mode « Clear Look » pousse la transparence à toute l’interface dans un pari esthétique audacieux. Au-delà de l’aspect visuel, arrivent des fonctions qui visent la tranquillité d’esprit : le filtrage des appels pour maîtriser les démarchages, des sondages dans les groupes pour trancher les éternelles discussions du bar du vendredi, et une appli Appareil photo plus épurée qui masque des modes par défaut pour simplifier l’expérience. De plus, Live Translate débarque dans les appels pour briser les barrières linguistiques et Photos est réorganisée après le chaos de la mise à jour précédente.

Au fait, les capacités d’Apple Intelligence sont disponibles sur les deux modèles, vous ne manquerez donc pas ces nouveautés si vous restez sur le 15 Pro Max. Comme quand on passe d’un SSD SATA à un NVMe, les améliorations se font surtout sentir sur les tâches lourdes et soutenues, mais ne changent pas toutes les règles du jeu du jour au lendemain.

Appareils photo, batterie et charge : zoom plus utile, double capture et marathon d’autonomie

En photographie, l’iPhone 17 Pro Max conserve le trio de caméras arrière, mais désormais les trois sont de 48 MP : principale, ultra grand-angle et un nouveau téléobjectif périscopique avec un capteur 56 % plus grand que celui du 15 Pro Max. Le zoom optique natif passe à 4x (100 mm) depuis le 5x (120 mm) du modèle précédent, une décision qui, dans la pratique, augmente la polyvalence pour les portraits et les scènes où le 5x était trop serré. Grâce au capteur haute résolution, le 17 Pro Max offre un recadrage de capteur qui maintient la qualité sans pertes jusqu’à 8x (équivalent 200 mm). De plus, fait son apparition l’enregistrement Dual Capture, qui permet de filmer simultanément avec la caméra frontale et la dorsale, une fonction populaire sur plusieurs Android et qui arrive enfin sur l’iPhone.

À l’avant, le saut monte à 18 MP et, selon la source, avec un capteur carré qui permet de capturer des photos en paysage depuis une orientation verticale, un truc idéal pour les réseaux. En comparaison, le 15 Pro Max combine un grand-angle de 48 MP avec un ultra grand-angle et un téléobjectif de 12 MP chacun, et conserve une caméra frontale de 12 MP ; il ne dispose pas non plus du bouton Camera Control du nouveau modèle.

L’autonomie est un autre atout du 17 Pro Max. Apple estime jusqu’à 39 heures de lecture vidéo et 35 heures de streaming, contre 33 et 30 heures respectivement sur le 15 Pro Max, une progression qui se fait sentir lors de longues journées sans passer par la prise. De plus, la charge filaire monte à 40 W et la charge sans fil MagSafe atteint 25 W (contre 25 W et 15 W sur le 15 Pro Max), avec une amélioration claire : de 0 à 50 % en environ 20 minutes, alors qu’auparavant cela tournait autour de 35 minutes. C’est le genre d’amélioration qui, comme brancher une Raspberry Pi sur une bonne alimentation USB-C, ne se voit pas sur la fiche technique comme un mégapixel en plus, mais change votre quotidien.

En résumé, l’iPhone 17 Pro Max ne réinvente pas l’iPhone, mais renforce les piliers : meilleure autonomie, charge plus rapide, un écran plus lisible au soleil et un système de caméras qui mise sur la qualité du zoom et la création de contenu. Si vous avez déjà un 15 Pro Max, vous faites 90 % de ce que propose le nouveau ; si vous privilégiez une autonomie plus généreuse, la double capture et ce supplément de luminosité de l’écran, la transition a du sens. Et si vous venez d’un modèle plus ancien, la différence sera beaucoup plus perceptible.