13/09/2025 Edu Diaz

Apple a lancé la troisième génération de ses écouteurs phares et, si vous possédez des AirPods Pro 2 depuis des années, la question s’impose d’elle-même : y a-t-il de réelles raisons de changer ? La réponse courte est que oui, il existe des arguments solides, car cette évolution ne se contente pas d’un aspect cosmétique et arrive avec des améliorations tangibles en matière d’annulation du bruit, de santé, de résistance et d’autonomie par charge, bien qu’elle apporte aussi quelques nuances à prendre en compte si vous effectuez des sessions courtes et dépendez beaucoup de l’étui.

Annulation du bruit au niveau supérieur et améliorations audio

Le principal atout des AirPods Pro 3 est une annulation active du bruit qui, selon Apple, double la capacité des Pro 2 et quadruple celle des premiers Pro ; ce n’est pas un chiffre anodin, surtout si vous passez la journée entre moteurs d’avion ou dans des cafés bruyants, car ce bourdonnement de fond qui auparavant gênait se dilue désormais de manière très évidente. La marque se vante même d’offrir la meilleure annulation chez des écouteurs intra-auriculaires du marché, une déclaration qui vise directement les poids lourds habituels comme Sony et Bose.

Ce saut ne sort pas de nulle part : il y a de nouveaux microphones ultra-faible bruit qui captent l’environnement plus proprement pour que les algorithmes d’annulation (oui, il y a beaucoup de magie logicielle) travaillent avec des données plus nettes, et de plus les embouts en silicone intègrent désormais une fine couche de mousse, améliorant l’étanchéité passive avant l’entrée en jeu de l’électronique, ce qui se traduit par moins de fuites sonores dès la première seconde. L’ouverture acoustique a également été repensée et la forme et l’angle ajustés, un détail qui aide à soutenir cet avantage d’isolation et à mieux projeter l’audio.

Si vous aimez alterner entre isolation totale et écoute de l’environnement, il y a une autre bonne nouvelle : le mode Transparence tient maintenant pour des sessions plus longues par charge, de sorte que vous pourrez maintenir des conversations ou percevoir la circulation sans avoir à enlever et remettre les écouteurs toutes les deux minutes.

Sport et santé sans montre : PPG, capteurs et résistance IP57

Le deuxième grand volet des nouveautés adopte une approche très orientée fitness. Les AirPods Pro 3 inaugurent un capteur de fréquence cardiaque minuscule, basé sur la photopléthysmographie (PPG), qui émet de la lumière infrarouge à haute fréquence pour lire les variations du flux sanguin ; combiné au gyroscope et aux accéléromètres des écouteurs eux-mêmes, et au GPS de l’iPhone, il permet d’enregistrer jusqu’à 50 types d’entraînement sans avoir besoin d’une Apple Watch, ce qui est particulièrement intéressant si la montre vous gêne pour le yoga, l’escalade ou la natation, mais que vous ne voulez pas renoncer à des données fiables dans Apple Health. N’est-ce pas le type de liberté que beaucoup demandaient pour des intra-auriculaires haut de gamme ?

De plus, le design a été affiné avec un boîtier plus compact, un ajustement plus anguleux et des tiges plus courtes, des améliorations perceptibles autant au niveau du confort — surtout si votre conduit auditif est étroit — que de la stabilité pendant le mouvement, de sorte que ces micro-déajustements que les Pro 2 subissaient parfois en plein jogging sont largement atténués. Et si vous faites du cardio sous la pluie ou transpirez beaucoup, le passage de l’IP54 à l’IP57 en résistance à l’eau et à la sueur n’est pas négligeable : vous pouvez désormais les rincer après une séance intense ou continuer à courir s’il se met à pleuvoir sans vous demander si vous mettez vos écouteurs en péril.

Étui plus malin, batterie avec nuances et prix

L’étui monte lui aussi en gamme grâce à la puce U2 avec Ultra Wideband, une référence technologique que nous admirons depuis des années pour sa précision, et qui ici rend la fonction Localiser beaucoup plus exacte lorsque l’étui décide de se cacher dans le canapé ; de plus, il adopte un bouton tactile d’appairage hérité des AirPods 4, ce qui signifie adieu au poussoir physique qui finissait par s’user avec une utilisation intensive.

Sur l’autonomie, Apple a joué sur deux tableaux. Le bon côté : les écouteurs eux-mêmes tiennent jusqu’à 8 heures de lecture avec l’annulation active contre 6 heures pour les Pro 2, soit 33 % de plus, un gain appréciable lors de vols ou de longues sessions de concentration ; en mode Transparence, le bond est encore plus généreux, jusqu’à 10 heures contre 6, idéal si vous préférez rester vigilant sans sacrifier la batterie. La nuance apparaît en regardant le total avec l’étui : vous êtes maintenant autour de 24 heures avec l’ANC, tandis que les Pro 2 atteignaient environ 30 heures. En pratique, si vous écoutez souvent par courtes sessions et fréquemment, le comportement des Pro 2 peut mieux convenir, tandis que si vous préférez des marathons par charge, les Pro 3 vous récompensent davantage à chaque cycle.

Sur le plan concret, les deux modèles partagent un prix de lancement de 249 euros ; les AirPods Pro 3 peuvent déjà être réservés et commencent à être expédiés le 19 septembre. Apple a retiré les Pro 2 de sa boutique, bien qu’ils apparaissent toujours chez des revendeurs comme Amazon, une tentation si vous ne pouvez pas attendre et n’avez pas besoin des nouvelles fonctions. Attention, car les Pro 2 continuent de recevoir des mises à jour logicielles, et Apple active elle-même la Traduction en direct pour les maintenir à jour avec des fonctions de traduction de conversations en temps réel, un exemple parfait de la façon dont le logiciel peut prolonger la durée de vie du matériel.

Alors, que faire ? Si vos AirPods Pro 2 sont en parfait état et couvrent vos besoins, il n’y a pas d’urgence à courir les remplacer ; ils restent excellents. Mais si vous voyagez souvent et êtes obsédé par le silence, si vous pratiquez un sport et appréciez la mesure du pouls sans montre et la résistance supplémentaire, ou si l’ergonomie des Pro 2 ne vous convenait pas, les AirPods Pro 3 représentent une évolution pertinente qui justifie le changement face à des Pro 2 en promotion. En d’autres termes, c’est la mise à jour typique qui ressemble à une itération… jusqu’à ce que vous l’essayiez et remarquiez comment les détails — une ANC plus percutante, des capteurs PPG, l’UWB pour retrouver l’étui — font la différence au quotidien, comme lorsque nous sommes passés du premier Touch ID à Face ID : ce n’est pas indispensable, mais une fois qu’on s’y habitue, il est difficile de revenir en arrière.