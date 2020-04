¿Volverá Lolito a Karmaland? Nosotros pensamos que sí

Estos días el mundo está viviendo días realmente locos. Una pandemia global nos obliga a la mayoría de nosotros a no salir de casa. Pero también ha habido otra noticia que nos ha trastocado, y es que Lolito decidió de un día para otro abandonar Karmaland. Hoy queremos un hablar un poco sobre este hecho.

Imaginamos que no hace falta decirlo, pero Karmaland es un serie de Minecraft donde encontramos la flor y nata del panorama youtuber español. Willyrex, Vegetta o Auronplay, son algunos de los nombres que participan en este serie.

¿Por qué Lolito abandonó Karmaland?

Esta es la pregunta del millón. Cómo decíamos la decisión fue muy repentina y el malagueño la anunció sin previo aviso a través de Twitter. En el comunicado no daba ningún detalle sobre el motivo del abandono y para descubrirlo tenemos que buscar pistas más sutiles.

No voy a jugar mas Karmaland, lo digo pa que no me lo pidáis mas, sorry my guys. ✌️❤️ — LOLiTO FDEZ (@LOLiTOFDEZ) March 27, 2020

La versión más extendida es que no veremos más a Lolito en Karmaland por culpa de la toxicidad de su chat. De hecho Lolo hizo unas cuantas stories al día siguiente en las que reclamaba a su público que le mostrara más cariño en su día a día, no solo en los momentos más difíciles. Así que esta teoría tiene sentido.

De hecho Rubius en uno de sus directos dijo que ha habido otros abandonos de Karmaland por culpa del chat. Sinceramente nosotros no tenemos más elementos para confirmar, o no, esta teoría. Aunque no parece que se haya repetido un caso como el de Staxx y que por lo tanto no hay ningún enfrentamiento con otros participantes de Karmland.

Nosotros pensamos que Lolito volverá a Karmaland

Los días siguientes a la marcha de Lolito los chats de los otros youtubers preguntaban constantemente por el malagueño. Aquí os dejamos un vídeo con las respuestas que dieron cada uno de ellos. La verdad es que ninguno se mojó pero todos coincidían en qué intentarían convencerlo para que volviera.

Por otra parte Lolito que en un principio fue tajante sobre su vuelta a Karmaland, estos últimos días ha dejado la puerta abierta a ello. Con lo que nosotros pensamos que tarde o temprano lo volveremos a ver por allí. Quizás no con la asiduidad con lo que lo hacía hace unas semanas, pero sí en un estilo Mangel para que nos entendamos.

¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que volveremos a ver a Lolito en Karmaland? La verdad es que este streamer ha sido para nosotros el mejor participante de esta temporada y la sensación del año. Esperemos que no se cumpla el refrán que dice que todo lo bueno se acaba. ¡Grande Lolo!