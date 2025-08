01/08/2025 Edu Diaz

¿Te has parado a pensar cuánta información privada almacenas en tu móvil? No eres el único: nuestro smartphone es como el anillo único de la tecnología, guardián digital de fotos, mensajes, documentos y mucho más. Por eso, proteger el acceso a las apps con contraseña o biometría se ha vuelto fundamental para mantener la privacidad y evitar miradas indiscretas. Si te preguntas cómo poner contraseña a tus aplicaciones en Android e iOS, aquí tienes una guía definitiva y geek para blindar tu dispositivo sin importar qué sistema operativo uses.

Opciones para bloquear aplicaciones en Android

En el universo Android, la forma de proteger tus apps puede variar según el fabricante del teléfono y la versión de sistema. ¿Sabías que marcas como Xiaomi o Samsung incluyen funciones nativas para bloquear aplicaciones desde los propios ajustes? Solo tienes que acceder a la sección de Privacidad o Seguridad en los ajustes del sistema. Por ejemplo, los móviles Samsung cuentan con la útil Carpeta Segura, donde puedes mover tus apps y archivos críticos para que solo tú accedas mediante PIN, patrón o huella dactilar.

Si tienes un Xiaomi con MIUI, basta con ir a Ajustes > Aplicaciones > Bloqueo de aplicaciones, elegir las apps que deseas proteger y establecer un método de desbloqueo. En dispositivos Huawei o Honor con EMUI, encontrarás una opción similar bajo «Seguridad» o «Privacidad». ¡Como tener una pequeña Fortaleza de la Soledad dentro de tu móvil!

Pero, ¿qué pasa si tu móvil no incluye estas opciones? Aquí entran en juego las aplicaciones especializadas. AppLock (de DoMobile Lab) lidera el mercado tras la retirada de Norton App Lock, permitiéndote proteger cualquier app con contraseña, patrón o huella digital. Otras opciones populares son Bloqueo de Aplicaciones (InShot Inc.) y AppLock – Huella (Cerradura), que incluso ofrecen funciones avanzadas como bloqueo automático de nuevas apps, restricción de conexiones WiFi y hasta captura de intrusos. Eso sí, antes de elegir una app revisa sus valoraciones y compatibilidad con tu dispositivo.

Cómo poner contraseña a las apps en iPhone: iOS 18 y versiones anteriores

Los usuarios de Apple han visto cómo sus opciones para reforzar la seguridad han evolucionado al mismo ritmo que los planes de Apple Care. Con la llegada de iOS 18, Apple permite bloquear aplicaciones individuales desde la pantalla de inicio usando Face ID o Touch ID. Simplemente mantén pulsada la app que quieras proteger y selecciona “Requerir Face ID” o “Requerir Touch ID”. Así, cada vez que intentes abrir esa app tendrás que autenticarte biométricamente o introducir tu código.

No obstante, si tienes un iPhone más veterano con iOS 17 o anterior, aún puedes poner límites gracias a la función Tiempo de uso. Configura un límite mínimo (como un minuto) para cualquier aplicación desde Ajustes > Tiempo de uso > Límites de uso de apps. Una vez superado ese tiempo, necesitarás introducir el código para seguir usándola. Este método es especialmente útil si quieres aplicar controles parentales temporales o restringir el acceso durante ciertas horas.

Para quienes buscan protección extra, también existen métodos como Acceso guiado, ideal si prestas el móvil a alguien pero solo quieres que utilice una app concreta sin curiosear en el resto del sistema.

Métodos internos y recomendaciones adicionales

No olvides que algunas apps populares ya incluyen su propio sistema de bloqueo. WhatsApp permite activar el acceso exclusivo mediante huella dactilar en Android o Face ID/Touch ID en iOS desde sus ajustes internos. Además, puedes configurar cada cuánto tiempo te pedirá autenticación tras cerrar la aplicación. Sin embargo, ten presente que este tipo de bloqueos impide abrir la app, pero no evita responder mensajes desde las notificaciones ni recibir llamadas.

Tanto en Android como en iOS es importante elegir contraseñas robustas y no compartirlas. Además, evita instalar aplicaciones de bloqueo externas poco fiables: aunque tentadoras, pueden requerir permisos peligrosos o incluso pedirte root/jailbreak (lo que debilita por completo la seguridad del sistema). Las soluciones nativas siempre serán las más seguras y recomendadas por expertos.

Poner contraseña a tus aplicaciones es tan esencial hoy día como tener activado el doble factor en tu cuenta de Google Drive. ¿Quién quiere correr riesgos innecesarios con lo fácil que es reforzar su privacidad?