Pocas innovaciones han sido adoptadas de forma tan rápida y extendida como las redes sociales. Casi a dos décadas del lanzamiento de Facebook y MySpace en 2004 se estima que más de la mitad de la población mundial utiliza alguna forma de red social (Statista, 2023).

Este crecimiento explosivo ha tenido un impacto tremendo en la manera en que nos comunicamos, informamos y consumimos. Todas las industrias han tenido que cambiar su manera de trabajar y adaptarse a este nuevo paradigma y los casinos no se escapan de esto.

Con la aparición de los sitios para jugar casino online Chile, las tecnologías digitales se han vuelto cada vez más importantes para el sector. Las redes sociales han cambiado la manera en que los casinos operan sus servicios de atención al cliente, sus estrategias de mercadeo y más.

Una nueva forma de vender

Todos los negocios mantienen una búsqueda constante de nuevos clientes. Tradicionalmente, los casinos físicos buscaban establecerse en corredores viales concurridos y agregar luces llamativas y elementos decorativos a sus fachadas para invitar a los transeúntes a entrar.

Por supuesto, los casinos en línea no pueden hacer esto, pero el principio que rige sus estrategias de mercadeo digital es el mismo: aumentar la visibilidad y con ello el tráfico de clientes potenciales (Wikipedia, 2023). Las redes sociales presentan diversas oportunidades para optimizar la publicidad y ventas.

Anuncios más efectivos

El negocio de las redes sociales es la información. Específicamente, la información de sus usuarios. Sus gustos e intereses, su ubicación, su disposición a las nuevas experiencias. Las plataformas de redes manejan todos estos datos y los utilizan para mostrar anuncios cuidadosamente dirigidos al público deseado y que esté más interesado.

Al garantizar que una mayor proporción de las personas alcanzadas mostrarán interés en el producto, se puede reducir la extensión de la campaña. Esto vuelve más efectiva y económica a la publicidad en redes sociales (Business Insider, 2013). Por esta razón cada vez son más los casinos que reemplazan sus anuncios en radio y televisión por campañas digitales.

Una audiencia más joven

Uno de los mercados más atractivos para los operadores de casino son las personas de 18 a 49 años. Este segmento de la población trabajadora cuenta con ingresos suficientes para permitirse gastos superfluos. Además, al mantener varias décadas de expectativa de vida puede resultar beneficioso a largo plazo construir una relación de confianza con ellos.

El grupo de edad más representado en todas las redes sociales es el comprendido entre los 18 y los 29 años. En algunas, como TikTok, las personas menores a 29 años representan la gran mayoría de usuarios. Anunciar en plataformas con una base de usuarios joven presenta a los casinos una oportunidad única para atraer a esta demografía.

Crecimiento orgánico de marca

Las campañas publicitarias no solo buscan vender productos. Estas permiten aumentar el reconocimiento de la marca por parte del público en general, generando una mayor percepción de confianza y calidad. Los casinos han comenzado a incorporar herramientas para aumentar su exposición en redes sociales.

Muchos juegos permiten compartir resultados en tus perfiles públicos de redes sociales, para que todos puedan ver dónde juegas. También se ha fomentado la creación de grupos de chat y foros en los que los jugadores pueden compartir sus experiencias en la página y se han comenzado a anunciar los nuevos lanzamientos de juegos a través de posts en redes.

Un mercado sin fronteras

Los medios de comunicación tradicionales están dirigidos al público de la región específica donde se distribuyen. A veces incluso se restringe el acceso desde otras latitudes. Las redes sociales no limitan el origen geográfico del contenido que muestran a sus usuarios. Puedes seguir cuentas y recibir recomendaciones de cualquier rincón del planeta.

Esta universalidad resulta particularmente útil para los casinos que operan por completo en línea, por lo que pueden ofrecer sus servicios a cualquier persona con conexión a internet. Estos pueden valerse de su presencia en redes sociales y de campañas publicitarias digitales para atraer a clientes de cualquier país.

Mejoras en la atención al cliente

Solía ser el caso que para solucionar cualquier inconveniente o realizar un reclamo debías llamar a un número telefónico o enviar un correo electrónico. Este proceso podía ser frustrante y consumir una buena cantidad de tiempo, en especial al lidiar con departamentos de atención al cliente localizados en una región lejana.

Para solventar esta situación y proveer un servicio más satisfactorio para sus clientes, muchas páginas de juegos de azar han incorporado canales de comunicación a través de redes sociales. Solo hace falta enviar un mensaje a la cuenta del casino para comunicarte directamente con un operador que pueda solucionar tu problema.

Estas interacciones más espontáneas también invitan a los jugadores a compartir sus opiniones acerca del funcionamiento de los juegos y del sitio. Este feedback directo permite a los operadores de la plataforma identificar de forma expedita y precisa las mejoras que deben realizar para incrementar la satisfacción de los usuarios.