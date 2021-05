Sagas de cine que se han convertido en juegos de éxito

Que el cine y los juegos, no solo los actuales videojuegos, sino también los juegos de mesa, están relacionados, es un hecho. Si miramos el mercado del entretenimiento podemos ver como diferentes películas de éxito han terminado contando con al menos una versión de su juego, si no más, así como figuras de acción, así como otro tipo de productos de merchandising con los personajes de estas. Entre estos títulos se encuentran películas como:

Jumanji

Dirigida por Joe Johston en 1995 que cuenta con actores de la talla de Robin Williams o Kirsten Dunst. La cinta se basa en un libro con el mismo nombre escrito por Chris Van Allsburg en el año 1981 y que cuenta con tan solo 32 páginas. La primera película de lo que se ha convertido en una saga, cuenta como dos chicos entierran un cofre para deshacerse de lo que hay dentro de él en el año 1869. Aunque no permanece demasiado enterrado, ya que lo encuentra Alan Parrish 100 años después. El joven empezará a escuchar tambores que le guiarán hacia el cobre, que contiene un juego: Jumanji en el que quedará encerrado, hasta que Judy y Peter reinicien la partida.

Un argumento muy interesante que ha dado vida a otras dos películas con un reparto diferente y una adaptación a las nuevas tecnologías. Cosa que también ha hecho que se generen diversos juegos acerca de la saga en otros sectores de la industria del entretenimiento como es el caso de un juego de casino online, en particular una máquina tragaperras que utiliza elementos de la película para dar vida a esta historia en otra plataforma. Y es que, gracias a las nuevas tecnologías, los casinos online pueden ofrecer muchísimas opciones que hacen referencia a películas, como es el caso de los juegos de casino de Jurassic World o Shelock of London.

Star Wars

En esta lista no podía faltar la franquicia de George Lucas junto a Lucasfilm. Con 9 películas, consideradas de culto en la historia del cine, narra las vivencias de diversos personajes que habitan en una galaxia muy muy lejana. Entre estos podemos encontrar razas espaciales, así como una fuerza sobrenatural con la que cuentan los caballeros Jedi, que puede ser transformada en energía oscura, por el odio, el miedo o la ira. Cosa que hará que algunos de los personajes pasen del lado brillante de la fuerza, al lado oscuro. La primera película se estrenó en 1977 y llevaba por nombre Una nueva esperanza. Pero Lucas no podía imaginar a que llegaría esta franquicia.

Son muchos los productos de merchandising que podemos encontrar en el mercado referentes a Star Wars: desde cascos simulando los de los personajes, hasta figuras de acción, eso si, siempre pasando por la industria de los juegos, no solo de mesa, sino también videojuegos. El primero en salir a la luz fue el de Parker Brothers, El Imperio Contraataca, un juego meramente de disparos. Que ha llegado a evolucionar al actual Battlefront 2 o el juego que ya ha anunciado Ubisoft junto a Lucasfilm.

Indiana Jones

Otro éxito de la factoría de Lucas Film, dirigido por el increíble Steven Spileberg. Cuenta las aventuras de un Doctor en Arqueología, Henry Walton (o Indiana Jones como todos le conocemos) interpretado por Harrison Ford. La primera cinta llevaba el nombre de En busca del arca perdida y dio lugar a otros dos títulos que cerraron la trilogía, hasta el año 2008 en el que se creó una nueva trama con un Indiana más mayor.

Como personaje, Indiana tiene mucho que aportar, así como aventuras que ofrecer a los espectadores. Cosa que llamó la atención de los desarrolladores, creando una aventura gráfica basada en este personaje en 1989 por Lucasfilm Games. Aunque no ha sido la única vez, ya que hay otros títulos más actuales que también han contado con su presencia como Lego Indiana Jones o Indiana Jones and the Staff of Kings de PS2.

Y es que los juegos virtuales están transformándose de manera continua para ofrecer a los usuarios versiones de sus personajes favoritos cada vez más reales, todo ello unido a las nuevas tecnologías. ¿Qué será lo próximo?