Copiar e colar é o truque mais útil do dia a dia digital: economiza tempo, evita erros ao reescrever e funciona igualmente bem com texto, imagens e arquivos. Gostaria de dominá-lo sem complicações, tanto no computador quanto no celular ou tablet? Aqui está um guia claro e direto para você acertar de primeira. Antes de começar, lembre-se de uma ideia chave: tudo o que você copia fica armazenado temporariamente na área de transferência, e a partir daí poderá colar onde precisar. Além disso, no computador você conta com atalhos de teclado rapidíssimos como Ctrl+C e Ctrl+V (ou ⌘C e ⌘V no Mac), que são como o combo vencedor de qualquer usuário.

A mecânica segue sempre a mesma ordem: selecione, copie, posicione o cursor no destino e cole. A partir daí, mudam pequenos detalhes dependendo se você usa Windows, Mac, iPhone, iPad ou Android. Vamos passo a passo.

No computador: Windows e Mac passo a passo

Comecemos pelo básico: para copiar texto no Windows ou Mac, clique no início do trecho, arraste o cursor até o final e solte. Você verá o texto realçado; aí já pode copiar. Para copiar uma imagem incorporada em um documento ou em uma página, normalmente basta um clique sobre ela para selecioná-la. Se quiser copiar arquivos no explorador, selecione o arquivo ou faça uma seleção múltipla: no Windows mantenha Ctrl enquanto clica em vários, e no Mac use ⌘ para agrupá-los.

Com o conteúdo selecionado, clique com o botão direito e escolha Copiar. Se usar um trackpad, o clique direito geralmente é feito com dois dedos ou pressionando a lateral direita (conforme as configurações). No Mac, se o botão direito não estiver ativado, você pode usar Control + clique para abrir o menu contextual. Quer ir ainda mais rápido? No Windows, pressione Ctrl+C para copiar; no Mac, ⌘C. Em muitos aplicativos também é possível ir até a barra de menus, abrir Editar e escolher Copiar.

Para colar, posicione o cursor exatamente onde quiser inserir o conteúdo — em um documento, em um e-mail ou em um chat —, clique com o botão direito e escolha Colar. Os atalhos universais são Ctrl+V no Windows e ⌘V no Mac. Se estiver trabalhando com imagens ou arquivos, o efeito é o mesmo: eles são inseridos ou duplicados na localização que você indicar. De fato, essa lógica funciona da mesma forma em editores de texto, navegadores e na maioria dos programas; por isso dominá-la é como aprender o «salto hiperespacial» da produtividade.

iPhone e iPad: manter pressionado é a chave

No iPhone e iPad, o gesto estrela é manter pressionado. Para copiar texto, toque dentro do parágrafo e mantenha o dedo até surgirem os controladores de seleção; arraste essas “alças” para abranger exatamente o que você precisa. Se só quer uma palavra, um toque e soltar normalmente a seleciona automaticamente. Nesse menu flutuante, toque em Copiar e o conteúdo ficará guardado na área de transferência do dispositivo.

Com imagens o gesto é semelhante: mantenha a foto pressionada até surgir o menu e escolha Copiar. Depois, abra o app de destino — por exemplo, seu editor de notas ou cliente de e-mail —, toque no local onde quer inserir o conteúdo e mantenha pressionado para mostrar as opções; selecione Colar e pronto. Se preferir, muitos apps mostram a opção Colar diretamente ao tocar em uma área de texto vazia.

Um ponto importante: se for colar em outro aplicativo diferente do de origem, mude primeiro para esse app e coloque o ponto de inserção onde corresponde. A área de transferência mantém sua cópia durante essa troca, de modo que você não perderá o que acabou de copiar. Simples, certo?

Android: seleção tátil e colar em qualquer app

No Android, copiar e colar segue a mesma filosofia. Para texto, toque e mantenha sobre uma palavra até aparecerem os tiradores de seleção; ajuste a área arrastando-os para cobrir o trecho exato. Quando tiver a seleção pronta, toque em Copiar na barra que surge. Para imagens, faça uma pressão prolongada sobre a foto até ver o menu contextual e escolha Copiar se o app permitir.

Depois, abra o app de destino e toque no campo onde quer inserir o conteúdo. Uma pressão prolongada mostrará a opção Colar; toque nela e o conteúdo será inserido exatamente onde está o cursor. Embora cada fabricante possa alterar algum detalhe visual, o padrão de pressão longa + menu se mantém, então você poderá repetir o processo em praticamente qualquer app.

Como pode ver, dominar copiar e colar não exige truques avançados: basta assimilar a sequência «selecionar, copiar, posicionar e colar». Com os atalhos Ctrl+C / Ctrl+V ou ⌘C / ⌘V e o menu Editar no desktop, mais a pressão prolongada em telas sensíveis ao toque, você terá sob controle a operação mais repetida da informática moderna. E quando transformar isso em hábito, notará como seu fluxo de trabalho acelera como se ativasse o modo turbo do seu equipamento.