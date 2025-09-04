A app Bússola do iPhone passa despercebida entre Mensagens ou Fotos, mas é uma daquelas ferramentas que, quando a dominares, te tira de apuros tanto na montanha como na cidade. Funciona sem ligação graças ao GPS e ao magnetómetro do dispositivo, por isso não depende da cobertura. Além disso, podes ativar o modo Avião ou o modo Poupar bateria para prolongar a autonomia, e descarregar mapas offline no Mapas antes de sair. Quem disse que precisavas de dados para te orientares?

Embora aqui a mostremos tal como se vê no iOS 18, o seu funcionamento é muito semelhante em versões anteriores: tudo está numa única ecrã, com leituras em tempo real e atalhos ao que realmente importa quando te moves no terreno.

Leituras precisas, mesmo sem dados

A Bússola mostra o teu rumo atual juntamente com um valor em graus que podes usar como azimute. Isso permite deslocamentos muito mais precisos em espaços abertos com poucas referências, e é essencial para atividades como caminhadas, navegação, observação do céu ou pilotagem de drones, onde controlar o rumo por graus faz a diferença — sim, como se levasses um Garmin de bolso ou estivesses a afinar o nariz de um drone DJI.

Se um track te pede seguir 215º, gira até que o número apareça na parte superior; a app reajusta ao instante enquanto avanças. Para obter a leitura mais fiável, mantém o iPhone nivelado e centra as miras. Tem em conta que o magnetómetro pode ser afetado por objetos metálicos próximos, eletrónica, superfícies magnetizadas ou até minerais subterrâneos e linhas elétricas; se suspeitares de interferências, move-te alguns metros e faz outra medição.

A esfera marca claramente os pontos cardeais (N=0º, E=90º, S=180º, O=270º) e, junto ao grau, verás o ponto intercardeal correspondente (NE, SE, SO, NO). Estes últimos abrangem intervalos: por exemplo, NE corresponde a 45º ± 22,5º (de 22,5º a 67,5º), o que ajuda a afinar a trajetória quando não precisas de precisão cirúrgica.

Bloqueio de rumo e norte verdadeiro vs. magnético

Dificuldade em manter a direção entre cruzamentos ou num desfiladeiro? Toca a esfera para fixar o teu rumo. A app desenha um arco vermelho se te desviares, guiando-te visualmente de volta à direção bloqueada. Este truque é ouro em rotas com poucos marcos, ao esquiar fora de pista, remar ou atravessar desertos, onde a vista nem sempre ajuda.

Outra decisão chave é escolher entre norte verdadeiro e norte magnético. O norte verdadeiro alinha-se com o pólo geográfico e é o padrão em mapas topográficos e dispositivos GPS, por isso convém se navegas com cartografia precisa. O norte magnético, por outro lado, é o que as bússolas tradicionais indicam e varia conforme a zona devido à deriva do campo magnético terrestre; se praticares orientação com mapas antigos ou técnicas clássicas, este ajuste interessa-te.

Podes mudá-lo em Ajustes, na secção da Bússola, ativando ou desativando “Usar norte verdadeiro”. Se optares por norte verdadeiro, certifica-te também de teres habilitada a calibração da Bússola nas definições de Localização do sistema. Com estas opções bem configuradas, as leituras serão coerentes com o teu mapa ou com a bússola física que levas na mochila.

Coordenadas, altitude, nível e Apple Watch

Na parte inferior verás as tuas coordenadas de latitude e longitude, que situam a tua posição exata no planeta. Para a máxima precisão, ativa a “Localização precisa” nas definições de Localização. Ao tocar nas coordenadas abre-se diretamente a tua localização no Mapas da Apple, caso precises de indicações; se mantiveres pressionado, podes copiá‑las para a área de transferência ou pedir que o iPhone as leia em voz alta. Em caso de emergência, partilhar estes números com as equipas de resgate é a forma mais clara de dizer “estou aqui”. Logo abaixo, a app mostra o nome do local onde te encontras, útil para identificar marcos ou pontos de passagem.

A Bússola também expõe a tua altitude acima do nível do mar, estimada pelo altímetro barométrico do iPhone, que deduz alterações na pressão atmosférica. Este dado é muito valioso para planear pausas, gerir o esforço em troços com forte desnível e antecipar condições de altitude (mais frio, menos oxigénio e tempo instável). Devido ao clima, a exatidão pode flutuar, por isso em rotas críticas convém contrastar com um altímetro dedicado.

Precisas de nivelar um móvel ou um quadro? A app Medida do iOS integra um nível digital desde o iOS 12, mas, se alguma vez falhar, as miras da Bússola servem como recurso de emergência para verificar superfícies planas em movimento.

Se levares um Apple Watch, o ecossistema fica ainda mais interessante: podes criar waypoints para localizar o teu carro ou o início da trilha e consultá‑los depois, registar a altitude relativa e ativar o Backtrack para refazer os teus passos se te desorientares. O relógio pode até guardar o último ponto com cobertura móvel ou onde pudeste efetuar uma chamada de emergência, e avisar‑te quando ultrapassas uma cota de altitude que tu próprio definires, ideal para aclimatar de forma progressiva. Com a Coroa Digital mudas de vistas (por exemplo, seta de rumo ou grelha de waypoints) e, nas Definições do relógio, ajustas opções como “Usar norte verdadeiro”, o comportamento do Backtrack durante treinos e o sistema de coordenadas (graus decimais, DMS, MGRS/USNG ou UTM). A opção de norte verdadeiro sincroniza entre iPhone e Watch, por isso basta alterá‑la num para que se aplique em ambos.

Em resumo, a Bússola do iPhone é muito mais do que uma rosa dos ventos bonita: é um canivete suíço para te orientares, planear e ganhar segurança. Com alguns gestos, passas de “por onde sigo?” a ter claro onde estás, para onde vais e como regressar se for preciso. E tudo isso, mesmo longe da última barra de cobertura.