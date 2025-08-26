26/08/2025 Edu Diaz

Se usa o ChatGPT 5 para trabalhar, estudar ou, simplesmente, mexer diariamente, mais cedo ou mais tarde vai querer fazer uma limpeza digital para começar do zero. Apagar o histórico e a memória não só arruma a casa, como também melhora a sua privacidade e devolve a sensação de abrir um caderno novo cada vez que abre a app. Pronto para uma limpeza ao estilo hard reset e deixar a IA como recém-instalada? Neste guia explicamos, com passos claros, como esvaziar os seus chats e a sua memória tanto no computador como no telemóvel, como desativar a função de memória para que não guarde nada e o que isso implica para a sua experiência. De facto, a sensação é semelhante a usar o modo incógnito do navegador, mas aplicada às suas conversas com o ChatGPT.

Histórico vs. memória: o que é realmente apagado

Antes de eliminar qualquer coisa convém entender o que está a remover. O histórico é o registo de todas as suas conversas: cada chat fica guardado na barra lateral para o reabrir quando quiser. É prático para voltar a respostas anteriores, embora com o tempo possa tornar-se num emaranhado que dificulta encontrar o que é importante.

A memória, por outro lado, é uma funcionalidade avançada que permite ao ChatGPT recordar certos pormenores ao longo do tempo, como o seu nome, as suas preferências ou temas frequentes. Nem sempre está ativa, mas se a tiver utilizado, a IA pode personalizar as suas respostas com base no que aprendeu. Essa personalização poupa tempo e dá continuidade, embora também signifique que se acumulam dados sobre si.

Ao apagar o histórico, elimina todos os chats guardados; ao apagar a memória, apaga esses dados persistentes que o ChatGPT usa para se adaptar a si. Começar do zero liberta e organiza, mas implica perder o contexto anterior e qualquer ajuste fino que a IA tivesse aprendido. Vale a pena esse extra de privacidade em troca de renunciar a essa personalização? Depende do seu fluxo de trabalho, embora para muitos utilizadores o reinício periódico seja a melhor jogada.

Passos para apagar tudo no computador e no telemóvel

A limpeza completa é rápida, tanto no navegador do PC como na app do smartphone. Pode apagar um chat concreto, esvaziar todo o histórico e, além disso, limpar a memória para que não fique rasto.

No computador (navegador):

Apagar um chat: abra o ChatGPT, passe o rato sobre o chat da barra lateral, clique nos três pontos e escolha Eliminar; confirme.

Apagar todo o histórico: clique na sua foto em baixo à esquerda, entre em Configurações, abra Controlo de dados e prima Eliminar tudo; confirme para deixar a lista vazia.

Apagar a memória: a partir de Configurações, entre em Personalização, aceda a Memória/Gerir e escolha Eliminar tudo para apagar todas as memórias guardadas.

No telemóvel (app):

Apagar um chat: abra a app, mantenha premido o chat na barra lateral e toque em Eliminar.

Apagar o histórico completo: abra o menu lateral, entre no seu perfil, vá a Controlo de dados e toque em Apagar histórico de chat; confirme.

Apagar a memória: no menu lateral, aceda ao seu perfil, entre em Configurações, abra Personalização > Memória, toque em Gerir memórias e selecione Eliminar tudo; confirme com Apagar memória.

Com estes passos deixa a sua conta como nova, perfeita para reorganizar-se ou para separar etapas. É tão simples como limpar a cache do navegador, mas aqui a recompensa é dupla: ordem e privacidade nas suas conversas.

Desativar a memória e conselhos-chave de privacidade

Se prefere que o ChatGPT não se lembre de nada de uma sessão para a outra, pode desativar a memória. Assim evitará que se acumulem preferências ou dados pessoais e manterá uma experiência mais neutra.

Como desativar a memória:

No computador: vá a Configurações a partir do seu perfil, entre em Personalização e desligue o interruptor da Memória.

No telemóvel: abra o menu lateral, entre no seu perfil, toque em Personalização > Memória e desative a opção Consultar memórias guardadas.

O que acontece depois de apagar ou desativar? Tudo fica em branco: nem os seus chats nem a memória estarão disponíveis e o ChatGPT não poderá recuperar o que foi eliminado. A contrapartida é clara: não poderá rever conversas passadas e a IA deixará de ter contexto sobre o seu estilo ou preferências. Se houver informação valiosa, guarde-a antes de limpar para não a perder.

Conselhos para blindar a sua privacidade enquanto tira partido da IA:

Limpe o histórico periodicamente. Elimine conversas antigas para evitar que fiquem registos desnecessários e manter o seu espaço de trabalho limpo.

Desative a memória se não a precisar. Tê-la desligada dá-lhe controlo total sobre o que é guardado e reduz a acumulação de dados pessoais.

Não partilhe dados sensíveis. Evite senhas, números de cartões ou moradas; assim, mesmo que alguém aceda à sua conta, não encontrará informação delicada.

Separe usos com contas diferentes. Se mistura trabalho e lazer, usar contas distintas mantém os contextos isolados e evita cruzamentos indesejados.

Com estas práticas, passará do caos de chats para uma conta afinada e segura. Além disso, manter o ChatGPT limpo favorece o foco: cada nova conversa começa sem ruído e com um propósito claro. E se um dia sentir falta da personalização, pode sempre reativar a memória e deixar a IA voltar a aprender sobre si passo a passo.