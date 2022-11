¿Por qué necesitas un antivirus en tu celular o PC?

La amenaza de los virus informáticos no es nueva, pero con la popularización de los dispositivos móviles y el aumento de la cantidad de datos que almacenan, esta amenaza se ha vuelto más real y peligrosa que nunca. Los virus pueden dañar seriamente tus dispositivos y hacerte perder mucha información valiosa. Afortunadamente, los programas llamados “antivirus” son la solución más sencilla y eficaz para prevenirlos. Aunque no todas las personas saben cómo utilizarlos.

Aunque parezca que los celulares y las computadoras son inmunes a los virus, ¡no lo son! Los virus informáticos pueden infectar cualquier dispositivo conectado a internet, por lo que es muy importante proteger tu equipo con un buen antivirus para celular. Los archivos maliciosos usan muchas estrategias para infiltrarse en nuestros dispositivos y los celulares no son ajenos a ello. Sigue leyendo esta nota para enterarte qué es un antivirus para o celular y cómo utilizarlo para proteger tus dispositivos.

¿Qué es un antivirus?

En informática, un antivirus es un programa que detecta, previene y elimina el software malicioso, como los virus, gusanos, troyanos y spyware. Los antivirus son esenciales para la seguridad de tu ordenador, ya que pueden detectar y eliminar el software malicioso antes de que causen daños. Esta es la principal función de un antivirus. En los años recientes, han surgido antivirus online que ni siquiera necesitan ser instalados.

Algunos tipos de software malicioso más común y de los cuales debes prevenirte son los siguientes:

Gusanos : Es un programa de software malicioso que tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo en computadoras o a través de redes de computadoras sin que te des cuenta de que el equipo está infectado. Esto los hace muy peligrosos, ya que solo detectamos los problemas cuando el archivo ya hizo mucho daño.

: Es un programa de software malicioso que tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo en computadoras o a través de redes de computadoras sin que te des cuenta de que el equipo está infectado. Esto los hace muy peligrosos, ya que solo detectamos los problemas cuando el archivo ya hizo mucho daño. Troyanos : Cuando hacemos referencia al mítico caballo de Troya, pensamos que es una cosa que esconde una sorpresa poco agradable en su interior. Se llama troyano a los archivos, programas o fragmentos de código que parece ser legítimo y seguro, pero en realidad es malware. Es muy común en internet y sus objetivos son tanto las computadoras como los celulares.

: Cuando hacemos referencia al mítico caballo de Troya, pensamos que es una cosa que esconde una sorpresa poco agradable en su interior. Se llama troyano a los archivos, programas o fragmentos de código que parece ser legítimo y seguro, pero en realidad es malware. Es muy común en internet y sus objetivos son tanto las computadoras como los celulares. Spyware: Hoy en día no somos conscientes de la cantidad de datos personales que entregamos a los sitios de internet. Encima, los programas nos lo facilitan, ya que nos otorgan la posibilidad de guardar nuestros datos en las páginas, como el número de nuestra tarjeta de crédito. Entonces, imagínate el daño que puede causar un virus que entra a nuestros celulares o computadoras para recabar información sobre ti y tu información personal.

¿Por qué necesitas un antivirus en tu celular o PC?

La solución para evitar estos archivos maliciosos es instalar un antivirus en tus dispositivos. Los antivirus se encuentran en muchas formas, desde programas gratuitos hasta suites de seguridad completas que ofrecen protección adicional contra otras amenazas, como el phishing (la falsificación de una empresa o persona para ganarse tu confianza y estafarte) y el robo de información personal, que tiene graves consecuencias sobre nuestra seguridad.

También existen antivirus online. Esta modalidad consiste en herramientas digitales que les permiten a los usuarios realizar análisis de forma remota en su ordenador, y eliminar cualquier amenaza que se encuentre en el sistema. Lo diferente y ventajoso de esta modalidad es que no necesitas descargar ningún programa para utilizar los beneficios del antivirus y gozar de su protección. Es mucho más sencillo y rápido que los antivirus tradicionales.

Algunas opciones de antivirus online son las siguientes:

Antivirus de Chrome

URLVoid

Web

org

VirusTotal por e-mail

Hybrid Analysis

MetaDefender Cloud

Shields Up Port Scanner

Avira

Una modalidad que se está usando mucho en los antivirus online es cargar archivos sospechosos a una página web antivirus para que sean analizados y verificados. También, si estás navegando en internet y no te fías de un sitio, puedes pegar la dirección URL de esa web y comprobar si es seguro ingresar a ella. De esta manera, rápidamente, y sin necesidad de hacer instalaciones, podrás verificar a qué riesgos te expones.

Los mejores antivirus para proteger tu dispositivo

Además de contratar o conseguir un buen antivirus para tu celular o computadora, debes estar seguro de saber cómo utilizar correctamente tu antivirus para obtener la mejor protección posible para tus archivos y datos. McAfee antivirus cuenta con un soporte técnico de excelente calidad para poder hacer todas las consultas que desees y resolver tus problemas respecto al antivirus.

El antivirus McAfee posee la función de firewall que se encarga de detectar todas las conexiones que ingresan al dispositivo para detectar posibles amenazas. También incluye la protección de identidad, el control de contraseñas y la destrucción de archivos para cuidar tus datos y tu persona de las numerosas estafas que circulan en el internet.

Podríamos decir que un antivirus es un ejemplo de aquel dicho que dice “mejor prevenir que curar”. Poner un antivirus para pc o celular puede evitarte muchos dolores de cabeza, como pérdida de datos, estafas, corrupción de archivos, daños a terceros, etc.

En resumen

Un antivirus es un programa o servicio online que nos ayuda a detectar y eliminar amenazas en nuestros celulares y computadoras. Evitar que nuestros aparatos contraigan un virus resguardará nuestros datos personales y financieros, algo que claramente tiene mucha importancia.

Muchas personas dicen que no es necesario un antivirus cuando se tiene un celular, pero esto no es cierto. Los celulares son tan susceptibles como las computadoras a recibir archivos maliciosos. Después de todo, se podría decir que un smartphone es como una computadora en miniatura. Entonces ¿Por qué no habría de sufrir de los mismos problemas?

El phishing es un problema real y serio que ha afectado a miles de personas y también le causa conflicto a las empresas que ven su identidad parodiada. Los métodos maliciosos son cada vez más efectivos y debemos estar preparados para afrontarlos. Evita tu también caer en este tipo de estafas utilizando antivirus tradicionales u online.