Voulez-vous transformer votre smartphone en fantôme numérique sans renoncer à vos applis préférées ? À l’ère du « tout connecté », votre téléphone livre des indices à chaque pas : GPS, signaux réseau, Wi‑Fi, Bluetooth, cookies et même des autorisations d’apps que vous avez accordées sans regarder. Bien qu’atteindre 100 % d’invisibilité ne soit pas réaliste, vous pouvez considérablement compliquer le suivi en combinant plusieurs réglages et habitudes intelligentes. Voici un guide pratique, direct et avec cette touche geek qui nous plaît chez ActualApp.

Coupez les capteurs et connexions qui vous trahissent

Commencez par la localisation : désactivez les services de localisation lorsque vous ne les utilisez pas et activez-les seulement pour les cartes ou la navigation, car de nombreuses applis enregistrent des coordonnées qui, cumulées, dessinent votre vie. L’étape suivante est le Bluetooth : si vous n’êtes pas connecté à des écouteurs ou à une montre, éteignez-le ; vous réduisez l’empreinte radio et économisez aussi de la batterie.

Quand vous voulez dresser un mur rapidement, activez le Mode avion : coupez d’un coup les données mobiles, le Wi‑Fi, le Bluetooth et la triangulation, comme s’il s’agissait d’un « kill switch » des radiofréquences. Si vous avez besoin du Wi‑Fi ou du Bluetooth ponctuellement, vous pouvez les réactiver manuellement, mais souvenez-vous que toute radio allumée recommence à émettre des signaux. Et si vous cherchez la mesure la plus radicale, éteignez complètement le téléphone quand vous n’en avez pas besoin ; il restera la dernière position connue ou l’IMEI, mais vous réduirez au minimum les indices en temps réel.

N’oubliez pas de protéger la SIM par un code PIN : ainsi vous évitez les usages frauduleux de votre ligne ; attention toutefois, en cas d’erreurs répétées, le blocage sera immédiat. Enfin, méfiez-vous du Wi‑Fi public non sécurisé : il collecte souvent des données et attire les attaques réseau ; si vous n’avez pas d’autre choix, connectez-vous toujours via un VPN.

Naviguez sans laisser de traces : VPN, Tor et moteurs de recherche privés

Un VPN crée un tunnel chiffré et masque votre IP réelle, compliquant la géolocalisation par adresse IP et empêchant votre fournisseur d’accès de voir les sites que vous visitez. Cependant, ce n’est pas magique : il ne bloque pas le GPS ni le réseau cellulaire, vous devez donc le combiner avec les étapes précédentes. De plus, méfiez-vous des promesses absolues de « no logs » : renseignez-vous sur les audits indépendants ou la manière dont ils ont répondu à des requêtes légales. Parmi les options connues figurent Proton VPN, NordVPN, ExpressVPN ou Surfshark ; presque toutes s’activent d’une touche depuis leur appli.

Si vous souhaitez un anonymat supplémentaire sur le web, le navigateur Tor achemine votre trafic à travers de multiples nœuds volontaires —la fameuse « couche oignon»— et, à la fermeture, supprime historique et cookies, ce qui réduit les traces persistantes. En contrepartie, il est plus lent, mais pour des recherches sensibles cela vaut la peine. Utilisez aussi des moteurs qui ne vous profilent pas, comme DuckDuckGo, Startpage ou Gigablast, et profitez-en pour nettoyer cookies et historique de vos navigateurs habituels ; si vous utilisez des services Google, vérifiez et effacez votre activité quand cela est opportun.

La cerise sur le gâteau ? Combinez un VPN sur les réseaux non sécurisés avec Tor pour des consultations ponctuelles et gardez le reste du temps un navigateur traditionnel avec les cookies sous contrôle ; comme dans le monde du hardware, la sécurité par couches l’emporte sur tout « patch miracle ».

Autorisations, mises à jour et nettoyage anti‑spyware

Beaucoup d’applis demandent plus que nécessaire. Allez dans Réglages, passez-les en revue une par une et refusez les autorisations sensibles —localisation, microphone, contacts ou stockage— quand elles ne sont pas indispensables ; désinstallez sans pitié ce que vous n’utilisez pas. Sur Android, activez Play Protect depuis Google Play pour qu’il surveille les installations douteuses. Et si vous suspectez des comportements étranges, lancez un scanner avec des solutions réputées comme Malwarebytes, Bitdefender ou AVG ; elles détectent et isolent les spywares et maliciels qui pourraient fouiner en arrière-plan.

Mettre à jour le système est une autre couche critique : les nouvelles versions corrigent des vulnérabilités que les attaquants exploitent. Sur iPhone, allez à Réglages > Général > Mise à jour logicielle ; sur Android, Réglages > Système > Mise à jour du système, et appliquez les correctifs dès que possible.

Soyez attentif aux signaux d’alarme : surchauffe lorsque le mobile est au repos, batterie qui chute inexplicablement, pics de consommation de données, redémarrages spontanés ou écran qui s’allume sans notifications, et une lenteur généralisée qui ne correspond pas à votre utilisation. Si vous détectez plusieurs de ces symptômes, vérifiez les applis installées récemment, exécutez une analyse antimalware et revérifiez les autorisations. Et rappelez-vous : la confidentialité n’est pas un bouton, c’est une habitude continue ; avec ces tactiques, vous élèverez votre « niveau de discrétion » jusqu’à le rendre vraiment inconfortable pour les curieux, trackers et malwares.

