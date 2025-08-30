Copier-coller est l’astuce la plus utile du quotidien numérique : il vous fait gagner du temps, évite les erreurs lors de la réécriture et fonctionne aussi bien avec du texte, des images et des fichiers. Vous souhaitez le maîtriser sans prise de tête, que ce soit sur ordinateur, mobile ou tablette ? Voici un guide clair et direct pour y parvenir du premier coup. Avant de commencer, retenez une idée clé : tout ce que vous copiez est stocké temporairement dans le presse-papiers, d’où vous pourrez le coller où vous en aurez besoin. De plus, sur ordinateur vous disposez de raccourcis clavier ultra-rapides comme Ctrl+C et Ctrl+V (ou ⌘C et ⌘V sur Mac), qui sont le combo gagnant de tout utilisateur.

La mécanique suit toujours le même ordre : sélectionnez, copiez, placez le curseur à l’endroit de destination et collez. À partir de là, de petits détails changent selon que vous utilisez Windows, Mac, iPhone, iPad ou Android. Allons-y pas à pas.

Sur ordinateur : Windows et Mac pas à pas

Commençons par les bases : pour copier du texte sous Windows ou Mac, cliquez au début du passage, faites glisser le curseur jusqu’à la fin et relâchez. Vous verrez le texte surligné ; vous pouvez alors copier. Pour copier une image intégrée dans un document ou sur une page, un simple clic suffit généralement pour la sélectionner. Si vous voulez copier des fichiers dans l’explorateur, sélectionnez le fichier ou plusieurs éléments : sous Windows, maintenez Ctrl en cliquant sur plusieurs fichiers, et sur Mac utilisez ⌘ pour les regrouper.

Avec le contenu sélectionné, faites un clic droit et choisissez Copier. Si vous utilisez un pavé tactile, le clic droit se fait souvent avec deux doigts ou en appuyant sur le bord droit (selon les réglages). Sur Mac, si le bouton droit n’est pas activé, vous pouvez utiliser Control + clic pour ouvrir le menu contextuel. Vous préférez aller encore plus vite ? Sous Windows, appuyez sur Ctrl+C pour copier ; sur Mac, ⌘C. Dans de nombreuses applications, vous pouvez aussi aller dans la barre de menus, ouvrir Édition et choisir Copier.

Pour coller, placez le curseur exactement à l’endroit où vous voulez insérer le contenu — dans un document, un courriel ou une conversation —, faites un clic droit et choisissez Coller. Les raccourcis universels sont Ctrl+V sous Windows et ⌘V sur Mac. Si vous travaillez avec des images ou des fichiers, l’effet est le même : ils sont insérés ou dupliqués à l’emplacement indiqué. En réalité, cette logique fonctionne de manière identique dans les éditeurs de texte, les navigateurs et la plupart des programmes ; c’est pourquoi la maîtriser revient à apprendre le « saut hyperspatial » de la productivité.

iPhone et iPad : maintenir appuyé est la clé

Sur iPhone et iPad, le geste principal est le maintien appuyé. Pour copier du texte, touchez à l’intérieur du paragraphe et maintenez le doigt jusqu’à ce que les poignées de sélection apparaissent ; faites glisser ces « poignées » pour couvrir exactement ce dont vous avez besoin. Si vous voulez seulement un mot, un simple tapotement le sélectionne souvent automatiquement. Dans ce menu flottant, appuyez sur Copier et le contenu sera enregistré dans le presse-papiers de l’appareil.

Pour les images, le geste est similaire : maintenez la photo enfoncée jusqu’à l’apparition du menu et choisissez Copier. Ensuite, ouvrez l’application de destination — par exemple votre éditeur de notes ou votre client de messagerie —, touchez l’endroit où vous souhaitez insérer le contenu et maintenez appuyé pour afficher les options ; sélectionnez Coller et voilà. Si vous préférez, de nombreuses applications affichent l’option Coller directement en touchant une zone de texte vide.

Une remarque importante : si vous allez coller dans une application différente de celle d’origine, changez d’abord d’application et placez le point d’insertion au bon endroit. Le presse-papiers conserve votre copie pendant ce changement d’application, de sorte que vous ne perdrez pas ce que vous venez de copier. Simple, non ?

Android : sélection tactile et collage dans n’importe quelle application

Sur Android, copier et coller suit la même philosophie. Pour le texte, touchez et maintenez un mot jusqu’à ce que les poignées de sélection apparaissent ; ajustez la zone en les faisant glisser pour couvrir le passage exact. Une fois la sélection faite, appuyez sur Copier dans la barre qui apparaît. Pour les images, faites un appui long sur la photo jusqu’à ce que le menu contextuel apparaisse et choisissez Copier si l’application le permet.

Puis ouvrez l’application de destination et touchez le champ où vous voulez insérer le contenu. Un appui long fera apparaître l’option Coller ; touchez-la et l’élément sera inséré exactement à l’endroit du curseur. Bien que chaque fabricant puisse modifier quelques détails visuels, le schéma appui long + menu reste le même, vous permettant de répéter le processus dans pratiquement n’importe quelle application.

Comme vous le voyez, maîtriser le copier-coller ne demande pas d’astuces avancées : il suffit d’intérioriser la séquence « sélectionner, copier, placer et coller ». Avec les raccourcis Ctrl+C / Ctrl+V ou ⌘C / ⌘V et le menu Édition sur desktop, plus l’appui long sur écrans tactiles, vous aurez sous contrôle l’opération la plus répétée de l’informatique moderne. Et une fois que vous en ferez une habitude, vous constaterez comment votre flux de travail s’accélère comme si vous activiez le mode turbo de votre appareil.