L’application Boussole de l’iPhone passe inaperçue parmi Messages ou Photos, mais c’est l’un de ces outils qui, une fois maîtrisé, vous dépanne aussi bien en montagne qu’en ville. Elle fonctionne hors ligne grâce au GPS et au magnétomètre de l’appareil, donc elle ne dépend pas de la couverture. De plus, vous pouvez activer le mode Avion ou le mode Économie d’énergie pour prolonger l’autonomie, et télécharger des cartes hors ligne dans Plans avant de partir. Qui a dit qu’il vous fallait des données pour vous orienter ?

Même si nous la montrons ici telle qu’elle apparaît dans iOS 18, son fonctionnement est très similaire dans les versions précédentes : tout est sur un seul écran, avec des lectures en temps réel et des raccourcis vers ce qui importe vraiment quand vous vous déplacez sur le terrain.

Mesures précises, même hors ligne

La Boussole affiche votre cap actuel ainsi qu’une valeur en degrés que vous pouvez utiliser comme azimut. Cela permet des déplacements beaucoup plus précis dans des espaces ouverts avec peu de repères, et c’est essentiel pour des activités comme la randonnée, la navigation, l’observation du ciel ou le pilotage de drones, où contrôler le cap au degré près fait la différence — oui, comme si vous aviez un Garmin de poche ou que vous étiez en train d’ajuster le nez d’un drone DJI.

Si un tracé vous demande de suivre 215°, tournez jusqu’à ce que le nombre apparaisse en haut ; l’application se réajuste instantanément pendant que vous avancez. Pour obtenir la lecture la plus fiable, maintenez l’iPhone à niveau et centrez les repères. Sachez que le magnétomètre peut être affecté par des objets métalliques proches, de l’électronique, des surfaces aimantées ou même des minéraux souterrains et des lignes électriques ; si vous suspectez des interférences, déplacez-vous de quelques mètres et effectuez une nouvelle mesure.

Le cadran indique clairement les points cardinaux (N=0°, E=90°, S=180°, O=270°) et, à côté du degré, vous verrez le point intercardinal correspondant (NE, SE, SO, NO). Ces derniers couvrent des plages : par exemple, NE correspond à 45° ± 22,5° (de 22,5° à 67,5°), ce qui aide à affiner la trajectoire lorsque vous n’avez pas besoin d’une précision chirurgicale.

Verrouillage du cap et nord vrai vs magnétique

Vous avez du mal à garder la direction entre des intersections ou dans un ravin ? Touchez le cadran pour verrouiller votre cap. L’application trace un arc rouge si vous vous détournez, vous guidant visuellement de retour vers la direction bloquée. Cette astuce est précieuse sur des itinéraires avec peu de repères, en ski hors-piste, en kayak ou en traversée de désert, où la vue ne suffit pas toujours.

Une autre décision clé est de choisir entre nord vrai et nord magnétique. Le nord vrai s’aligne sur le pôle géographique et est la référence sur les cartes topographiques et les appareils GPS, donc il est préférable si vous naviguez avec une cartographie précise. Le nord magnétique, en revanche, est celui indiqué par les boussoles traditionnelles et varie selon la région en raison de la dérive du champ magnétique terrestre ; si vous pratiquez l’orientation avec une carte ancienne ou des techniques classiques, ce réglage vous intéressera.

Vous pouvez le changer dans Réglages, dans la section Boussole, en activant ou désactivant « Utiliser le nord vrai ». Si vous optez pour le nord vrai, assurez-vous également d’avoir activé la calibration de la Boussole dans les réglages de Localisation du système. Avec ces options bien configurées, les lectures seront cohérentes avec votre carte ou avec la boussole physique que vous portez dans le sac.

Coordonnées, altitude, niveau et Apple Watch

En bas, vous verrez vos coordonnées de latitude et longitude, qui situent votre position exacte sur la planète. Pour une précision maximale, activez la « Localisation précise » dans les réglages de Localisation. En touchant les coordonnées, votre position s’ouvre directement dans Plans d’Apple, au cas où vous auriez besoin d’itinéraires ; si vous maintenez la pression, vous pouvez les copier dans le presse-papiers ou demander à l’iPhone de les lire à voix haute. En cas d’urgence, partager ces chiffres avec les équipes de secours est la manière la plus claire de dire « je suis ici ». Juste en dessous, l’application affiche le nom du lieu où vous vous trouvez, pratique pour identifier des repères ou des points de passage.

La Boussole affiche aussi votre altitude au-dessus du niveau de la mer, estimée par l’altimètre barométrique de l’iPhone, qui déduit les variations à partir de la pression atmosphérique. Cette donnée est très utile pour planifier des pauses, gérer l’effort sur des sections fortement dénivelées et anticiper les conditions d’altitude (plus froid, moins d’oxygène et météo changeante). En raison du climat, la précision peut fluctuer, donc sur des itinéraires critiques il est préférable de la comparer avec un altimètre dédié.

Besoin de niveler un meuble ou un tableau ? L’app Mesure d’iOS intègre un niveau numérique depuis iOS 12, mais si jamais elle fait défaut, les repères de la Boussole servent de solution de secours pour vérifier des surfaces planes sur le terrain.

Si vous portez une Apple Watch, l’écosystème devient encore plus intéressant : vous pouvez créer des waypoints pour localiser votre voiture ou le départ du sentier et les consulter ensuite, enregistrer l’altitude relative, et activer Backtrack pour refaire vos pas si vous êtes désorienté. La montre peut même enregistrer le dernier point où vous aviez couverture mobile ou où vous avez pu passer un appel d’urgence, et vous avertir lorsque vous dépassez une altitude que vous avez définie, idéal pour une acclimatation progressive. Avec la Couronne Digitale, vous changez de vues (par exemple, flèche de cap ou grille de waypoints) et, depuis les Réglages de la montre, vous ajustez des options comme « Utiliser le nord vrai », le comportement de Backtrack pendant les entraînements et le système de coordonnées (degrés décimaux, DMS, MGRS/USNG ou UTM). Le réglage du nord vrai se synchronise entre l’iPhone et la Watch, il suffit donc de le changer sur l’un pour qu’il s’applique aux deux.

En résumé, la Boussole de l’iPhone est bien plus qu’une jolie rose des vents : c’est un couteau suisse pour vous orienter, planifier et gagner en sécurité. En quelques gestes, vous passez de « par où je vais ? » à savoir exactement où vous êtes, où vous allez et comment revenir si besoin. Et tout cela, même loin de la dernière barre de couverture.