Si vous faites partie de ceux qui emmènent l’iPhone partout —oui, même au bord de la plage ou lors d’une sortie VTT le week-end—, savoir jusqu’à quel point il résiste à l’eau n’est pas un détail mineur, c’est une information essentielle pour votre tranquillité. Jusqu’où tient votre iPhone sous l’eau et pendant combien de temps ? Voici un guide clair par modèles, avec une explication simple des certifications IP et des conseils pratiques pour éviter les mauvaises surprises. En fait, la même logique d’étanchéité que vous voyez sur les smartwatches ou les caméras d’action type GoPro s’applique aussi aux mobiles, mais avec des nuances importantes.

Quels iPhone résistent à l’eau et jusqu’à quel niveau ?

Depuis la génération de l’iPhone 7, Apple équipe ses mobiles d’une résistance à l’eau selon les normes IP. Cela signifie que, dans des limites précises de profondeur et de durée, l’appareil peut supporter une immersion accidentelle ou des éclaboussures. La règle générale est simple : plus le modèle est récent, mieux il est préparé face à l’eau.

iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 et iPhone 12 : sont certifiés IP68 et supportent des immersions jusqu’à 30 minutes à une profondeur de 6 mètres.

iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max : également IP68, avec une résistance allant jusqu’à 30 minutes à 4 mètres.

iPhone 11 et iPhone Xs : IP68 avec une marge allant jusqu’à 30 minutes à 2 mètres.

iPhone SE (2022 et 2020), iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 et iPhone 7 : ici il s’agit d’IP67, avec une résistance à l’immersion jusqu’à 30 minutes à 1 mètre.

iPhone 6 et modèles antérieurs : ils ne sont pas résistants à l’eau.

Comme vous le voyez, les iPhone les plus récents élargissent la marge de profondeur tout en conservant le même temps maximal d’exposition. Cela dit, il convient de rappeler que la résistance n’est pas une invitation à utiliser le téléphone comme un accessoire aquatique, mais un plus de sécurité face aux imprévus.

IP67 vs IP68 : comment lire la certification

La protection contre la poussière et l’eau se résume dans le code IP (Ingress Protection). Après les lettres IP viennent deux chiffres : le premier indique le degré de protection contre la poussière et les particules (6 étant la valeur supérieure sur cette échelle), tandis que le second reflète la résistance à l’eau, un chiffre plus élevé impliquant une plus grande tolérance à l’immersion.

Dans ce cadre, IP67 signifie que l’appareil peut être immergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes, tandis que IP68 garantit le même temps d’exposition, mais à 2 mètres ou plus, selon ce que précise le fabricant pour chaque modèle. Pour les iPhone, cela se traduit par des limites variant entre 2, 4 et 6 mètres en fonction de la génération. À l’heure actuelle, IP68 est la valeur la plus élevée que vous verrez dans cette famille.

Cette norme est la même que celle que l’on retrouve sur d’autres gadgets conçus pour des situations exigeantes, comme des enceintes Bluetooth « tout-terrain » ou des bracelets sportifs, bien que chaque catégorie de produit adapte la certification à sa réalité d’usage. C’est pourquoi, même si l’étiquette IP est commune, les limites concrètes — profondeur et durée — peuvent varier selon les modèles et les fabricants.

Comment prévenir les dommages et que faire s’il est mouillé

La meilleure réparation est celle qui n’est pas nécessaire. Si vous pratiquez des sports nautiques, sortez à vélo sur des terrains boueux ou évoluez dans des environnements où les éclaboussures sont inévitables, il est plus prudent d’ajouter une barrière supplémentaire. Deux alliés classiques : une pochette étanche avec fermeture hermétique ou une coque spécifique « waterproof ». En plus d’empêcher l’entrée d’eau, beaucoup de protections de ce type apportent une protection contre les chutes et les chocs, ce qui est toujours appréciable quand l’aventure devient intense.

Et si l’accident est déjà arrivé ? Si l’iPhone a été en contact avec de l’eau, agissez rapidement et méthodiquement :

Séchez-le au plus vite avec un chiffon qui ne peluche pas, sans frotter excessivement.

Avant de le rallumer, assurez-vous qu’il est complètement sec. La patience est votre meilleure alliée ici.

Vérifiez le port de charge (Lightning sur de nombreux modèles) et le connecteur jack sur les iPhone qui en disposent encore. Si vous voyez de l’humidité, laissez-la s’évaporer.

Si après le séchage il ne répond pas ou présente des comportements étranges, il est préférable de le faire contrôler par un service technique qualifié.

Rappelez-vous que la certification IP est mesurée dans des conditions contrôlées et avec des appareils en parfait état, de sorte que l’usure normale, les chocs ou l’utilisation en présence de saleté peuvent réduire la protection effective au fil du temps. En d’autres termes, la résistance est là pour vous sauver d’un oubli, pas pour transformer le mobile en équipement de plongée. De plus, comme pour toute norme technologique, elle sert de guide utile pour comparer les modèles et prendre des décisions éclairées, mais ne remplace pas les soins de base apportés à l’appareil.

En résumé, si vous connaissez la limite de votre iPhone — IP67 ou IP68 et la profondeur concrète par modèle — et que vous adoptez quelques bonnes pratiques, vous pourrez profiter de vos escapades sans frayeurs. Parce que oui, c’est fantastique que le téléphone soit plus robuste qu’il en a l’air, mais c’est encore mieux quand il n’a pas à le prouver.