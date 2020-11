FIFA 21 predicción del equipo de la semana 8 (TOTW) (18 noviembre)

Hoy es miércoles y sabéis que eso significa que la gente de EA va a sacar los IF de esta semana. En ActualApp ya os dijimos que estamos bastante viciados al FIFA 21 y hemos hecho una predicción del equipo de la semana 8. Es difícil acertarlos todos pero tenemos unos cuantos que creemos que son fijos.

Este artículo responde a la ansiedad que hay en todos nosotros para abrir mañana las recompensas de FUT Champions. La semana pasada estuvimos rezando a todos los dioses que conocíamos para que nos tocara Messi. No hubo suerte. Esperemos que el juego nos recompense esta semana.

Predicción del equipo de la semana 8

Esta semana no ha habido competiciones domesticas, así que los jugadores han tenido que ganarse el puesto en el olimpo semanal con sus selecciones. Recordad que solo se tienen en cuenta los disputados en el fin de semana, con lo que el 6 a 0 de España a Alemania no entra.

Sin más dilación aquí os dejamos la lista de jugadores que creemos que van formar el equipo de la semana 8 de FIFA 21:

Sadio Mané – Liverpool

Dominik Szoboszlai – RB Salzburg

Ryan Christie – Celtic

Shun Nagasawa – Vegalta Sendai

Michy Batshuayi – Crystal Palace

Vincent Aboubakar – Besiktas

Yann Sommer – Borussia Monchengladbach

Marek Rodak – Fulham

Raphael Varane – Real Madrid

Guillermo Maripán –AS Monaco

N’golo Kanté – Chelsea

Orbelin Pineda – Cruz Azul

Denzel Dumfries – PSV

Philip Max – PSV

Harry Maguire – Manchester United

Georginio Wijnaldum – Liverpool

Leon Goretzka – Bayern Munich

Arturo Vidal – Inter Milan

Alex Iwobi – Everton

Achraf Hakimi – Inter Milan

Riyad Mahrez – Manchester City

Dejan Kulusevski – Juventus

Timo Werner – Chelsea

¿Cuáles son los mejores jugadores IF de esta semana?

Menuda lista ¿verdad? Esta semana parece que los TOTW van a ser un poco mejores que estos últimos quince días. Además hay algunos nombres que serán los deseados claramente. De hecho ya los hemos marcado en negrita al poneros la lista.

En la redacción los jugadores que queremos, y que creemos que son claramente los mejores, son Kanté i Mané. Pensar que nos pueden tocar los dos es una locura, pero oye la esperanza es lo último que se pierde. Por otro lado Varane y Werner también estarían en la lista de TOTW top de esta semana. Especialmente el central francés.

Suponemos que no hace falta que lo digamos pero esto no deja de ser una predicción del equipo de la semana, hasta las siete de la tarde (hora española) no sabremos cuales serán los TOTW. ¿Creéis que falta alguien en la lista? ¡Larga vida al FIFA 21!