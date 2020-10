Descargar Radar COVID [GRATIS] la app del gobierno español

Este 2020 ha entrado en la historia de la humanidad cómo el año del coronavirus. Esta enfermedad ha acabado con la vida de miles de personas y ha cambiado, esperemos que solo temporalmente, nuestras vidas. Ahora el gobierno español nos anima a descargar Radar COVID, una app para luchar contra la pandemia.

Obviamente desde ActualApp queremos mostrar nuestro apoyo a todo el mundo que se ha visto afectado por el COVID. Estamos seguros que pronto la situación va a mejorar y podremos volver a disfrutar de nuestras vidas con total normalidad.

Radar COVID nos avisará si estamos en contacto con un positivo

Nos encanta cuando se utiliza la tecnología para mejorar nuestras vidas. En este caso pensamos que el gobierno español ha hecho un buen trabajo. Queremos dejar claro que no participaremos en la teoría de la conspiración sobre esta app. Es una aplicación segura y totalmente anónima. Usadla.

Básicamente lo que hace la app es conectarse con otros teléfonos que tienen también esta app a través de Bluetooth. O mejor dicho, registrar los contactos que hemos tenido en nuestro día a día. Luego cuando un usuario resulta positivo en Coronavirus la aplicación avisa a todos los que han estado en contacto con él. Está muy bien pensado.

Además és una app con la que no tenemos que realizar ninguna acción. Vosotros le dais a descargar Radar COVID y enchufáis el Bluetooth. Solo debéis interactuar con la app si os hacen una PCR y sale positiva. Luego tendréis que entrar un código en la aplicación para avisar a todos los que han estado en contacto con vosotros.

Descargar Radar Covid gratis de forma rápida y fácil

Obviamente el gobierno español, así como el de la mayoría de comunidades, han pedido a la población que se instale esta app en el móvil. Solo si la utiliza un volumen importante de ciudadanos será realmente útil. La campaña de promoción ha incluido a famosos influencers y creadores de contenido.

Lo cierto es que la app está teniendo bastante éxito ya que se encuentra entre las apps más exitosas de los diferentes marquets.

Como no podía ser de otra forma se trata de una aplicación gratuita y que está disponible tanto para Android como para iOS. No hay excusa para no instalarla, la salud de todos está en juego. Es por esta razón que, hoy con más impetú incluso, os animamos a descargar esta apliación. ¡Podemos ganar a este maldito virus!