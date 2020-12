Descargar League of Legends: Wild Rift, la version para móvil del LoL

Hacía mucho tiempo que se hablaba de que Riot estaba preparando una adaptación del LoL para móviles. Lo cierto es que a priori teníamos nuestras dudas sobre si el título valdría la pena. Ahora después de probarlo estamos encantados, es una auténtica pasada. Os animamos a todos a descargar League of Legends: Wilds Rift.

De hecho la gente de Riot ha hecho un trabajo excelente adaptando un título con una jugabilidad complicada a un smartphone. Además los gráficos de este juego son espectaculares, en algunos casos diríamos que mejores que la versión tradicional de ordenador.

Esta versión del LoL va a ser todo un éxito

No tenemos pruebas pero tampoco dudas de que este juego lo va a petar. Ya hemos dejado claro que nos encanta, pero queremos destacar cuales son, a nuestro entender, los puntos clave.

En primer lugar el juego ha conseguido algo muy difícil. Han simplificado mucho la jugabilidad para adaptarse a los smartphone y esto es importantísimo. Las partidas duran solo 15 minutos y los controles son sencillos: dirección, ataques y ultis. Además para comprar basta con pulsar un botón y el juego elige solo. Es una delicia jugar.

Otro punto fuerte, y que también va en esta misma dirección de simplificar el juego, es que hay menos campeones. Han reducido su número y por lo tanto los jugadores nuevos lo tiene más fácil a la hora de conocer los ataques y en definitiva entender mejor el funcionamiento del juego.

Finalmente también queremos destacar la estética. Antes ya hemos apuntado que los gráficos son espectaculares, y de verdad os animamos a probarlo solo para verlo. Tanto el fondo del escenario como los jugadores y los movimientos se ven realmente bien. En algunos casos creemos que se ve mejor que en la versión de ordenador. Sí, ya sabemos que son palabras mayores, pero así lo creemos.

Descargar League of Legends: Wild Rift es totalmente gratuito

Uno de los aspectos que la gente de Riot han trabajado bien es la promoción del juego. Muchos creadores de contenido han publicitado el juego estos días, aunque la palma se la llevan Ibai y su crew en G2. Aquí os dejamos un vídeo que han grabado y que nos ha encantado:

Mola ¿verdad? Ya veis que no somos los únicos que recomendamos descargar League of Legends: Wild Rift. Además por si todo esto no fuera suficiente, el juego es gratis y está disponible tanto para Android como para iOS. Aquí os dejamos los botones para que lo podáis instalar en vuestro smartphone sin ningún tipo de problema.

¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta esta versión del LoL para móviles? A nosotros cómo podéis ver nos ha flipado y estamos muy contentos con ella. Eso sí, ya os avisamos que si el rival sabe lo que hace, la partida dura más de 15 minutos. En todo caso, bendito problema. ¡Larga vida al League of Legends!