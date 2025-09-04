Die Kompass-App des iPhone fällt zwischen Nachrichten oder Fotos leicht unter den Tisch, ist aber eines dieser Werkzeuge, die, wenn man sie beherrscht, einem sowohl in den Bergen als auch in der Stadt aus der Patsche helfen. Sie funktioniert ohne Verbindung dank GPS und Magnetometer des Geräts, sodass sie nicht von Empfang abhängig ist. Außerdem kannst du den Flugmodus oder den Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit zu verlängern, und offline Karten in Karten herunterladen bevor du losgehst. Wer hat gesagt, dass man für Orientierung Daten braucht?

Obwohl wir sie hier so zeigen, wie sie in iOS 18 aussieht, ist ihre Funktionsweise in früheren Versionen sehr ähnlich: alles befindet sich auf einem einzigen Bildschirm, mit Echtzeitwerten und Abkürzungen zu dem, was wirklich wichtig ist, wenn du dich im Gelände bewegst.

Präzise Messwerte, sogar ohne Daten

Der Kompass zeigt deinen aktuellen Kurs zusammen mit einem Gradwert an, den du als Azimut verwenden kannst. Das ermöglicht viel präzisere Bewegungen in offenem Gelände mit wenigen Orientierungspunkten und ist entscheidend für Aktivitäten wie Wandern, Navigation, Himmelsbeobachtung oder das Steuern von Drohnen, wo die Steuerung des Kurses in Grad den Unterschied macht — ja, als hättest du ein Garmin in der Tasche oder würdest die Nase einer DJI‑Drohne justieren.

Wenn dir eine Route vorschreibt, 215° zu folgen, dreh dich so lange, bis die Zahl oben erscheint; die App passt sich sofort an, während du voranschreitest. Für die verlässlichste Messung halte das iPhone waagerecht und ziele mit den Zielhilfen. Beachte, dass das Magnetometer durch nahegelegene Metallgegenstände, Elektronik, magnetisierte Oberflächen oder sogar unterirdische Mineralien und Stromleitungen beeinflusst werden kann; wenn du Interferenzen vermutest, geh ein paar Meter weiter und nimm eine neue Messung vor.

Die Skala zeigt deutlich die Himmelsrichtungen (N=0º, E=90º, S=180º, O=270º) und neben dem Gradwert siehst du die entsprechende Zwischenrichtung (NE, SE, SO, NO). Diese umfassen Bereiche: zum Beispiel entspricht NE 45º ± 22,5º (von 22,5º bis 67,5º), was hilft, die Route zu verfeinern, wenn keine chirurgische Genauigkeit erforderlich ist.

Richtungssperre und wahre vs. magnetische Nord

Fällt es dir schwer, die Richtung an Kreuzungen oder in einer Schlucht zu halten? Tippe auf die Skala, um deinen Kurs zu fixieren. Die App zeichnet einen roten Bogen, wenn du abweichst, der dich visuell zurück zur gesperrten Richtung führt. Dieser Trick ist Gold wert bei Routen mit wenigen Orientierungspunkten, beim Skifahren abseits der Piste, beim Rudern oder beim Durchqueren von Wüsten, wo die Sicht nicht immer hilft.

Eine weitere wichtige Entscheidung ist die Wahl zwischen wahrem Norden und magnetischem Norden. Der wahre Norden ist mit dem geografischen Pol ausgerichtet und ist der Standard in topographischen Karten und GPS‑Geräten, weshalb er empfohlen ist, wenn du mit präziser Kartographie navigierst. Der magnetische Norden hingegen ist derjenige, den traditionelle Kompasse anzeigen, und er variiert je nach Region durch die Abweichung des Erdmagnetfelds; wenn du Orientierung mit alten Karten oder klassischen Techniken betreibst, ist diese Einstellung relevant.

Du kannst dies in Einstellungen unter Kompass ändern, indem du „Wahren Norden verwenden“ aktivierst oder deaktivierst. Wenn du dich für den wahren Norden entscheidest, stelle außerdem sicher, dass die Kompasskalibrierung in den Ortungsdiensten des Systems aktiviert ist. Mit diesen korrekt konfigurierten Optionen stimmen die Messwerte mit deiner Karte oder dem physischen Kompass in deinem Rucksack überein.

Koordinaten, Höhe, Wasserwaage und Apple Watch

Unten siehst du deine Breiten‑ und Längengradkoordinaten, die deinen genauen Standort auf dem Planeten angeben. Für maximale Genauigkeit aktiviere „Genaue Ortung“ in den Ortungsdiensteinstellungen. Wenn du auf die Koordinaten tippst, öffnet sich direkt dein Standort in Apple Karten, falls du eine Wegbeschreibung brauchst; wenn du gedrückt hältst, kannst du sie in die Zwischenablage kopieren oder das iPhone sie laut vorlesen lassen. Im Notfall ist das Teilen dieser Zahlen mit Rettungsteams die klarste Art zu sagen: “Ich bin hier”. Direkt darunter zeigt die App den Ortsnamen an, was nützlich ist, um Orientierungspunkte oder Etappen zu identifizieren.

Der Kompass zeigt auch deine Höhe über dem Meeresspiegel an, geschätzt vom barometrischen Höhenmesser des iPhone, der Veränderungen im Luftdruck ableitet. Dieser Wert ist sehr wertvoll, um Pausen zu planen, die Anstrengung in steilen Abschnitten zu steuern und Höhenbedingungen vorauszusehen (kälter, weniger Sauerstoff und wechselhaftes Wetter). Aufgrund des Wetters kann die Genauigkeit schwanken, daher ist es auf kritischen Routen ratsam, mit einem dedizierten Höhenmesser abzugleichen.

Musst du ein Möbelstück oder ein Bild ausrichten? Die iOS‑App Maßband (Medida) enthält seit iOS 12 eine digitale Wasserwaage, aber falls diese einmal versagt, dienen die Zielhilfen des Kompasses als Notlösung, um unterwegs ebene Flächen zu überprüfen.

Wenn du eine Apple Watch trägst, wird das Ökosystem noch interessanter: Du kannst Wegpunkte erstellen, um dein Auto oder den Start des Wegs zu markieren und sie später einzusehen, die relative Höhe protokollieren und Backtrack aktivieren, um deinen Weg zurückzuverfolgen, falls du dich verirrst. Die Uhr kann sogar den letzten Punkt mit Mobilfunkempfang oder den Ort speichern, an dem du einen Notruf absetzen konntest, und dich benachrichtigen, wenn du einen von dir festgelegten Höhenwert überschreitest — ideal, um sich schrittweise zu akklimatisieren. Mit der Digital Crown wechselst du die Ansichten (z. B. Kursanzeiger oder Wegpunkt‑Raster) und in den Einstellungen der Uhr passt du Optionen wie „Wahren Norden verwenden“, das Verhalten von Backtrack während Trainingseinheiten und das Koordinatensystem (Dezimalgrad, DMS, MGRS/USNG oder UTM) an. Die Einstellung für den wahren Norden synchronisiert sich zwischen iPhone und Watch, daher reicht es, sie an einem Gerät zu ändern, damit sie auf beiden angewendet wird.

Zusammenfassend ist der Kompass des iPhone weit mehr als eine hübsche Windrose: Er ist ein Schweizer Taschenmesser, um sich zu orientieren, zu planen und Sicherheit zu gewinnen. Mit wenigen Gesten gehst du von „¿por dónde tiro?“ zu einem klaren Bild, wo du bist, wohin du gehst und wie du zurückkommst, falls nötig. Und das alles, selbst weit entfernt von der letzten Empfangsanzeige.