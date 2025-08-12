Italian Brainrot: Was ist das und wer ist Tralalero Tralala

August 12, 2025

Hast du in letzter Zeit Haie mit Sneakers und Bomber-Krokodile in deinem Feed herumspazieren sehen, als wäre das ganz normal? Du bist nicht allein: Das ist Italian Brainrot, ein memetisches Phänomen, das Anfang 2025 in den sozialen Netzwerken explodierte und KI-generierte Kreaturen, Erzählungen mit einem «italienischen» Akzent und eine absurde Ästhetik mischt, die süchtig macht – mehr noch als ein X-Thread um drei Uhr morgens. Entscheidend ist die Kombination aus surrealen Bildern, synthetischen Stimmen, die sinnlose Geschichten erzählen, und Namen, die wie Parodien des Italienischen klingen und voller Suffixe wie -ini und -ello stecken.

Der Begriff brain rot, den Oxford 2024 zur Wort des Jahres erklärte, fasst gut den Geisteszustand zusammen, den diese Diät aus ultraleichten, repetitiven Inhalten hinterlässt. Er weist auch auf die Rohmaterialien hin: viel «AI slop», also schnell konsumierte KI-Mischungen, die TikTok und Instagram in unaufhaltsamer Kadenz überschwemmen. Italian Brainrot umarmt diese post-post-ironische Haltung der Generation Z und Alpha – zwischen Unheimlichem und Komischem – und verwandelt sie in einen Internetfolklore mit eigenen Figuren, Geschichten und «Universen».

Von einem absurden Vers zum Hai in Nikes: so entstand das Phänomen

Der Auslöser reicht bis Ende 2023 zurück, als virale Clips kursierten, in denen Dwayne Johnson auf «italienisch» reimte über absurde Themen und sinnfreie Ausdrücke fallen ließ, die zu Füllwörtern wurden. Aus diesem Nährboden entstand dann 2025 das erste Ikon der Bewegung: Tralalero Tralala, ein dreibeiniger Hai mit Nike-Sneakers, athletisch und – so die Legende – in der Lage, mit unmöglichen Geschwindigkeiten zu rennen und zu springen. Es ist schwierig, eine genaue Geburtsstunde festzulegen, doch mehrere Quellen stimmen darin überein, dass ein TikTok-Nutzer Anfang 2025 eines der ersten Videos mit der Figur postete und das Originalaudio, gespickt mit Flüchen, von anderen Accounts repliziert und remixt wurde, bis die Millionenaufrufe detonierten.

Dieses Audio wurde mit verschiedenen KI-generierten Bildern synchronisiert – vom sneakertragenden Hai bis zu hybriden Versionen mit Tauben – und die Lawine begann zu rollen, getrieben von der Leichtigkeit, mit der Clips auf TikTok und Instagram recycelt werden. Tatsächlich fungierte die «Italianisierung» von Namen und sprachlichen Wendungen zusammen mit einer synthetischen männlichen Stimme, die Mini-Geschichten manchmal völlig inkohärent erzählt, als memetischer Klebstoff. Das Ergebnis erinnert an einen generativen Algorithmus, der auf einer überdrehten GPU läuft: es entstehen unmögliche, seltsam plausibel wirkende Kreaturen, die gerade durch ihre Absurdität fesseln.

Die Figuren, die das Sagen haben: Tralalero, Bombardiro und Co.

Über Tralalero Tralala hinaus ist die Riege der Stars breit und extrem remixbar. Bombardiro Crocodilo etwa kombiniert den Kopf eines Krokodils mit dem Rumpf eines Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg; in demselben «Stammbaum» taucht Bombombini Gusini auf, eine Gans mit Jagdflügeln. Der Witz besteht darin, dass viele dieser Figuren als Hybride aus Tier–Objekt–Essen–Waffe entstehen, was Raum für eine delirierende Zoologie mit immer längeren, akkumulierenden Namen lässt.

Das Phänomen absorbierte auch Figuren aus anderen Kontexten, wie Tung Tung Tung Sahur, ein anthropomorphes Objekt aus Holz, das einen Baseballschläger hält und dessen Name den Klang nachahmt, mit dem in Indonesien der Beginn des Suhur (die Mahlzeit vor dem Fasten im Ramadan) markiert wird. Obwohl seine Herkunft indonesisch ist, passten seine Ästhetik und sein «Rhythmus» so gut, dass er Teil des Brainrot-Repertoires wurde und sich zu einem eigenständigen Meme entwickelte. Auf der eleganteren Seite des Katalogs taucht Ballerina Cappuccina auf, eine Ballerina mit Tutu und einer Tasse Cappuccino als Kopf, die elegant debütierte und deren «Universum» Figuren wie Cappuccino Assassino und ihre Schwester Espressona Signora umfasst.

Die Liste geht weiter mit Chimpanzini Bananini – einem Affen mit Bananenkörper, den viele Fans als «unzerstörbar» betrachten –, mit Lirili Larila – einem zweibeinigen Kaktus-Elefanten mit Sandalen und der angeblichen Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren – und mit Trippi Troppi, der zwischen einer Katze mit Garnelenkörper oder einem fettleibigen Bären mit Fischkopf wechselt, in manchen Versionen als «König des Meeres» bezeichnet. Dieses Bestiarium, von den Anhängern selbst in Community-Wikis dokumentiert, funktioniert als ein sich ständig veränderndes Ökosystem, in dem jeder Remix neue Puzzleteile zum kollektiven Bild beiträgt.

Vom Feed zum Markt: globaler Einfluss, Marken und Kontroversen

Die Ausbreitung war meteoritisch. Innerhalb von Wochen machte Italian Brainrot in den USA, Südkorea oder Deutschland von sich reden und sprang vom Kurzvideo auf andere Formate: Roblox-Spiele, musikalische Remixes, Quizze und sogar Merchandising. Die Ästhetik wurde von Marken in deren Social-Kampagnen nachgeahmt, und einige Figuren landeten als Spielzeug, NFTs und hochvolatilen Meme-Coins auf dem Markt – ein Beleg dafür, dass auch die Aufmerksamkeitsökonomie ihren eigenen «Exchange» für absurde Kreaturen hat.

In Italien materialisierte sich der Hype in Kiosken mit Sammelkarten, die vom Phänomen inspiriert waren – eine Bewegung, die die Generation Alpha anzog, ähnlich wie die «La pandilla basura» früher, allerdings zuerst im komplett digitalen Gewand. Der öffentliche polnische Rundfunk beschrieb es als «dumm, lustig und sehr süchtig machend», was zu diesem Bedürfnis nach Mikro-Stimulationen passt, die ihre Leichtigkeit durch Wiederholung ausgleichen. Und ja: Zwischen all dem Scherz gibt es Debatten. Medien und Nutzer haben darauf hingewiesen, dass einige Audios Flüche und gewalttätige Anspielungen enthalten, was Kritik wegen Islamfeindlichkeit in bestimmten Stücken und der Verharmlosung realer Konflikte auslöste und eine unbequeme Diskussion über beiläufige Grausamkeit und Desensibilisierung in Netzwerken eröffnete.

Parallel sehen Kulturanalysten darin eine kreative Art, mit Technologie, Sprache und Popkultur zu spielen, während andere es als Symptom der Übersättigung durch von KI erzeugten «Slop» lesen. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte: ein instantaner Folklorekarnaval, der zeigt, wie ein Remix-gestähltes Publikum mit frei verfügbaren generativen Modellen ein seltsames, hypnotisches und außerordentlich teilbares Spektakel erschafft. Gibst du dem Hai mit den Nikes nach oder drückst du alt+F4 und scrollst weiter? Wie auch immer deine Antwort ausfällt: Der Brainrot lebt bereits in deinem Kopf.

