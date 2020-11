Cuidado con el adware: apps y juegos que debemos eliminar

En los últimos meses se ha experimentado un mayor uso de dispositivos electrónicos. La pandemia del coronavirus ha propiciado el teletrabajo, el entretenimiento y la educación a distancia, lo cuales usan, necesariamente, internet. “La pandemia del coronavirus ha permitido que los españoles usen un 38,3% más el teléfono móvil. En cuanto al entretenimiento, España ha registrado un incremento del 55 % respecto al uso de redes sociales, con lo que se ha ubicado en primer lugar entre los países europeos”, sostiene Adriana Abanto de Zonatech.

Junto a este crecimiento digital, han aumentado los casos de ciberataques y malware. Uno de estos es el adware, un programa que se oculta en el dispositivo que, de forma automática, ofrece o muestra publicidad no deseada, ya sea mediante ventanas emergentes o incrustada en páginas web. El adware recopila información del usuario a fin de generar lucro a sus autores.

Debido a que los hackers buscan constantemente vulnerar las defensas de sitios web como Google Play Store, es posible encontrar apps poco seguras o infectadas con virus que roban información o dinero del usuario.

Al respecto, el equipo informático de Avast, desarrolladores del popular antivirus del mismo nombre, han descubierto un conjunto de apps maliciosas en Google Play Store. En total, son 21 aplicaciones de programas y juegos que cuentan con un malware de tipo adware oculto.

Número de descargas

Por su parte, SensorTower, una compañía especializada en inteligencia y con conocimientos de marketing de aplicaciones móviles, ha precisado que las apps en cuestión se han descargado unas 8 millones de veces hasta el momento, por lo que hay 8 millones de usuarios en peligro.

Los adwares encontrados forman parte de la familia HiddenAds, y funcionan disfrazados de una app útil o divertida, a fin de ganarse la aceptación de los usuarios. No obstante, su verdadero propósito es hacerse con el control del dispositivo para publicar anuncios intrusivos fuera de la app. Además, es bastante común que oculten sus íconos, de forma que se vuelven indetectables y difíciles de eliminar. La dificultad de identificación forma parte de su modus operandis.

De acuerdo con el equipo de Avast, las apps ya han sido retiradas por Google. No obstante, es necesario revisar los dispositivos para asegurarnos de no tener ninguna instalada. Caso contrario, debemos borrarla de forma inmediata.

Listado de las 21 apps Android con Adware: Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack, Assassin Legend, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences, Sway Man, Money Destroyer, Desert Against, Cream Trip, Props Rescue.

El adware ha aprovechado la popularidad de plataformas como YouTube y TikTok para propagarse. Ambas aplicaciones resultan atractivas para los ciberdelincuentes, pues tienen al alcance un público joven y muchas veces inexperto. Es importante revisar bien la reputación de cada app antes de descargarla.