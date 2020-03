Coronavirus y tu móvil: cómo desinfectar tu smartphone, tablet y demás

La crisis del Coronavirus nos ha puesto a todos alerta y las autoridades nos recomiendan algunos consejos de higiene para tratar de evitar contagiar(nos). Pero, ¿qué pasa con nuestro móvil? Pasamos prácticamente todo el día con él y siempre se ha dicho que es una de las principales fuentes de gérmenes ya que lo dejamos encima de las mesas, lo manipulamos constantemente… ¿Debemos desinfectarlo? Y llegados a ese punto… ¿cómo lo desinfectamos?

Vaya por delante que aunque tu smartphone sea resistente al agua, no es recomendable lavarlo bajo el grifo ni aplicarle jabón.

¿Tengo que desinfectar mi móvil por riesgo al Coronavirus?

Tal y como apuntan desde el New York Times, a menos que tu smartphone haya entrado en contacto con mucosa o saliva de un posible infectado, no deberías preocuparte demasiado por las bacterias que pululan por la pantalla de tu teléfono, pues al fin y al cabo son las mismas que ya están en tu cuerpo. Además, por lo general, los móviles sólo los utiliza el propietario por lo que, la mayoría de ocasiones, no están expuestos a los mismos riesgos que las superficies o elementos públicos.

Por otro lado, no está de más recordar que el virus parece poder sobrevivir en superficies como metal, hierba o plástico desde horas hasta nueve días, según los estudios llevados a cabo. Como ya sabemos, el Coronavirus es inestable fuera del cuerpo humano.

No obstante, si estás decidido a desinfectar tu móvil para ahuyentar el Covid-19, hay algunos consejos que puedes seguir (y así no destrozar el terminal).

Toallitas impregnadas en alcohol 70%, tus mejores aliadas

Apple ha sido una de las primeras en actualizar su página de soporte para responder a una de las cuestiones que más se preguntan los usuarios en estos días, y casi que podríamos extrapolar dicho mensaje a los demás productos que no sean de la compañía.

¿Puedo usar un desinfectante para limpiar mi producto Apple?

Puedes pasar con cuidado toallitas impregnadas en alcohol isopropílico del 70 % o toallitas desinfectantes de la marca Clorox por las superficies duras y no porosas de tu producto Apple, como la pantalla, el teclado y otras superficies externas. No uses lejía. Evita que entre humedad por las aberturas y no sumerjas tu producto Apple en ningún agente limpiador. No uses desinfectantes en superficies de tela o piel.

En Amazon puedes encontrar una variedad de toallitas de alcohol isopropílico del 70%, aunque parece que al igual que el gel desinfectante de manos, los plazos de envío son algo inciertos en estos momentos.

De igual forma, desde Apple también nos recuerdan que no debemos pulverizar ningún limpiador directamente sobre el dispositivo, ni aerosoles, ni agentes abrasivos, ni lejía; consejos que de igual forma podemos aplicar a otros equipos de cualquier marca.

Luego, cuando procedamos a limpiar el aparato, conviene que esté desenchufado de la corriente a la vez que maximizamos el cuidado para que no se acumule humedad dentro de las cavidades del mismo.

Por otra parte, el fabricante Wiko, sumado a la campaña #YoMeQuedoEnCasa, ofrece estas pautas básicas de limpieza:

Asegúrate de que el smartphone no esté conectado a la red eléctrica o a cualquier otra fuente y apágalo. Prepara una mezcla de agua (50%) y alcohol (50%) e introdúcelo en una botella con pulverizador. Utiliza un paño de suave o una toallita de algodón desechable para humedecerlo ligeramente con la solución de agua y alcohol. Limpia la superficie del smartphone con el paño. Ten cuidado y no frotes con fuerza los logos o las partes impresas. Con un segundo paño suave y desechable, a ser posible, y evitando toallas u otros materiales textiles que puedan generar residuos, seca el dispositivo con cuidado.

La compañía nos recuerda realizar este proceso una vez al día y lavarnos las manos tras manipular el smartphone para una mayor efectividad.

En resumen:

Limpia tu móvil con toallitas impregnadas con alcohol 70% o con una mezcla 50% agua y 50% alcohol.

No utilices productos de limpieza abrasivos.

No pulverices directamente productos desinfectantes.

No utilices alcohol directamente.

No lo laves con agua y jabón.

En caso de limpieza superficial no utilices papel o toallas, emplea un pañuelo suave humedecido para no rallar la pantalla.

Lávate las manos tras utilizar el smartphone.

Todos estos consejos de limpieza también se pueden utilizar en dispositivos como tablets, relojes inteligentes, auriculares, ordenadores, mandos a distancia… Eso sí, antes de proceder con la desinfección recomendamos visitar la página web del fabricante para consultar qué información proporcionan para sus productos.

