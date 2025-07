Edu Diaz

¡Atención, soldados digitales! Por fin tenemos luz verde: Electronic Arts ha confirmado oficialmente Battlefield 6, el nuevo capítulo de su emblemática saga de disparos en primera persona. Tras años de rumores, filtraciones y corazones impacientes, el anuncio deja claro que la batalla está a punto de comenzar, y promete un despliegue espectacular de acción militar moderna, al más puro estilo Battlefield 4.

Una nueva guerra en una ciudad muy reconocible

El estreno oficial del tráiler está programado para el 24 de julio a las 17:00 (hora peninsular española), y lo podremos ver en el canal de YouTube de la franquicia. Lo interesante es que la imagen promocional —de esas que te hacen ampliar con dos dedos en la pantalla— muestra a cuatro soldados contemplando una urbe en ruinas, con helicópteros, barcos y fuego a raudales. ¿La sorpresa? Parece ser Nueva York, lo cual marcaría un giro inusual en la saga, que rara vez ha visitado ciudades estadounidenses más allá de excepciones como Battlefield Hardline.

El puente de Brooklyn semi destruido, en un entorno repleto de destrucción y caos, nos prepara para una experiencia intensa y cinemática, donde se recuperan elementos muy queridos por la comunidad: entornos destructibles al estilo Levolution y un enfoque en el combate moderno, alejándose del sabor agridulce que dejó Battlefield 2042.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Desde que EA insinuó por primera vez en 2021 que estaba preparando una nueva entrega, los detalles han sido escasos. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a filtrarse imágenes desde pruebas cerradas que muestran tiroteos trepidantes, mapas urbanos con destrucción dinámica y sistemas de calidad de vida mejorados. Para los más escépticos, parece que los desarrolladores han tomado nota de los errores pasados y están decididos a recuperar al fan más exigente.

Además, EA ha confirmado que habrá una beta abierta en la que los jugadores podrán experimentar de primera mano las novedades. Uno de los temas más debatidos dentro de la comunidad es la flexibilidad en el equipamiento de clases: ¿deberían los francotiradores estar limitados a rifles de precisión o pueden usar cualquier arma? Esta es una de las cuestiones que se pondrán a prueba durante esta beta, lo que demuestra que EA quiere escuchar de nuevo a su comunidad.

Por ahora no hay una fecha de lanzamiento concreta, aunque se sabe que llegará antes de marzo de 2026, dentro del actual año fiscal de la compañía. No obstante, Andrew Wilson, CEO de EA, ha dejado entrever que no les temblaría el pulso a la hora de retrasarlo si eso significase evitar coincidir con lanzamientos mastodónticos como Grand Theft Auto VI. ¡Tic, tac, la guerra del hype también se libra en el calendario!

Un desarrollo colosal y lleno de expectativas

Los rumores sobre el presupuesto de más de 400 millones de dólares y la colaboración entre múltiples estudios internos de EA no hacen sino aumentar las expectativas. Detrás del timón está Vince Zampella, conocido por dar forma a sagas titánicas como Call of Duty: Modern Warfare y Apex Legends, lo cual añade un toque de esperanza a los fans decepcionados con las últimas entregas.

Battlefield 6 no solo quiere ser una evolución; busca ser una revolución, una carta de amor a quienes crecimos lanzando C4 desde un quad o tirando rascacielos abajo en Shanghai. Todos esos momentos que definieron una época en el gaming competitivo podrían estar de vuelta, con esteroides de nueva generación y actualización a la era actual.

La franquicia, que ha perdido tracción en los últimos años, parece estar dispuesta a recuperar su trono. ¿Será esta la entrega que logre reconciliar a los veteranos con los nuevos jugadores? ¿Volveremos a vivir esos épicos enfrentamientos multijugador que nos dejaban sin aliento?

Por lo pronto, lo único seguro es que el terreno de combate ya se está preparando… y nosotros ya tenemos el casco puesto.