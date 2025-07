24/07/2025 Edu Diaz

Apple vuelve a sorprender con una propuesta pensada para quienes vivimos rodeados de tecnología: AppleCare One, el nuevo servicio que permite proteger tus dispositivos Apple favoritos bajo un mismo paraguas. ¿Alguna vez soñaste con tener todos tus gadgets cubiertos sin quebraderos de cabeza ni facturas desorbitadas? Pues ese momento ha llegado, al menos para los usuarios en Estados Unidos.

Un único plan para proteger hasta tres dispositivos

La esencia de AppleCare One es simple pero poderosa: por 19,99 dólares al mes, puedes incluir hasta tres productos Apple elegibles en un único plan de protección, con la posibilidad de agregar más dispositivos por 5,99 dólares adicionales al mes por unidad. Este nuevo planteamiento hace mucho más accesible la cobertura frente a daños accidentales, problemas de hardware o asistencia técnica, en comparación con los hasta ahora individuales AppleCare+, especialmente si eres del club que no suelta el iPhone ni para cargar el MacBook.

Además, uno de los mayores aciertos es que dentro de AppleCare One puedes incluir productos que ya tienes en tu poder, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Los dispositivos deben tener menos de cuatro años de antigüedad y, en el caso de los auriculares, menos de un año. Por supuesto, también es necesario que estén asociados a tu ID de Apple para garantizar que realmente son tuyos y no han sido sacados de la cápsula del tiempo de Jobs.

Diagnóstico previo y soporte centralizado

¿Y cómo garantiza Apple que el dispositivo está en buen estado antes de cubrirlo? Muy fácil: es posible que tengas que pasarle un test de diagnóstico usando tu iPhone o iPad, aunque también puedes hacerlo directamente en una Apple Store si prefieres el contacto humano, o simplemente te apetece cotillear el último iMac.

Uno de los puntos fuertes de AppleCare One es su enfoque en el soporte integral. No tendrás que lidiar con seguros distintos para cada cacharro; en su lugar, accedes a un único servicio para resolver cualquier incidencia de hardware o recibir asistencia técnica. Algo muy en la línea de cómo Google unificó todos sus servicios en Google One: todo, en un solo sitio.

Además, te olvidas de esas largas búsquedas de condiciones específicas para cada producto, porque todo está estandarizado en un plan común que simplifica la experiencia. Eso sí, como es habitual, hay franquicias y deducibles aplicables dependiendo del tipo de incidente y del dispositivo afectado. No es todo de color de rosa, pero sí mucho más cómodo que antes.

Una novedad aún limitada geográficamente

Desde el 24 de julio de 2025, cualquier usuario estadounidense podrá suscribirse a AppleCare One desde su iPhone, iPad o Mac. También estará disponible en tiendas Apple físicas, lo que facilita enormemente el proceso para quienes prefieren el cara a cara antes de soltar la tarjeta.

Este movimiento de Apple sigue la estela de servicios cada vez más unificados y flexibles, en un contexto donde la suscripción se ha vuelto el modelo dominante. El planteamiento recuerda al de Amazon Prime, que aglutina beneficios diversos bajo una sola cuota mensual. Apple le da una vuelta más de tuerca y adapta ese enfoque a la protección de productos, algo especialmente relevante en un ecosistema tan interconectado como el suyo.

¿La única pega? Por ahora, AppleCare One solo está disponible en Estados Unidos. Pero, conociendo el historial de expansión de Cupertino, no sería raro que en los próximos meses comencemos a ver este servicio en otros países. Los fans del ecosistema Apple alrededor del globo ya cruzamos los dedos.