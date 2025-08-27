Precisa localizar a chave de produto do Windows e não sabe por onde começar? Tranquilidade geek: há várias formas fiáveis de visualizá-la sem instalar nada, perfeitas se vai reinstalar o sistema ou migrá‑lo para outro PC. A chave é esse código de 25 caracteres que confirma à Microsoft que a sua cópia é autêntica; e embora muitos equipamentos recentes já não tragam o autocolante na carcaça, continua acessível com as ferramentas adequadas.

Antes de se lançar, tenha algo importante em mente: se o seu computador veio com o Windows pré‑instalado, o habitual é que já esteja ativado e não precise de digitar nada. Ainda assim, talvez queira guardar a chave por segurança. Além disso, é possível encontrá‑la no material que acompanhava o equipamento ou no Certificado de Autenticidade, se foi incluído.

Onde está a sua chave conforme a forma como adquiriu o Windows

A localização da chave depende de como obteve o Windows. Se comprou uma cópia física do Windows 10 ou 11 num distribuidor autorizado, o código costuma vir dentro da caixa, normalmente impresso num cartão ou etiqueta. Em contrapartida, se o adquiriu em formato digital — seja uma compra nova ou uma atualização — através da Microsoft Store ou outro canal oficial, deverá ter a chave no e‑mail de confirmação da compra.

Gerencia licenças por volume ou tem assinatura MSDN? Nesse caso, as chaves são consultadas no portal web do programa correspondente, onde aparecem atribuídas aos seus produtos. Por outro lado, se o PC veio com o Windows pré‑instalado, a ativação está resolvida de fábrica e, com frequência, a chave é armazenada no firmware (BIOS/UEFI) do equipamento; não é raro que já não apareça num autocolante, mas pode constar na documentação incluída na caixa.

Um ponto importante para evitar problemas: usar a chave de outra pessoa para ativar o seu Windows viola os termos de uso da Microsoft. Melhor manter tudo legal e sem surpresas, tal como quando verifica um commit no GitHub com a assinatura correta.

Ver a sua chave a partir do Windows: CMD e PowerShell

Se prefere soluções nativas, o Windows oferece duas rotas rápidas: o Prompt de Comando e o PowerShell. Em ambos os casos convém executar como administrador e ter uma conta com permissões elevadas. O procedimento é muito direto e, de facto, não difere muito de executar um comando num terminal Linux.

Para ver com o Prompt de Comando, abra o menu Iniciar, procure “Símbolo do sistema”, clique com o botão direito e escolha “Executar como administrador”. Depois, introduza este comando e pressione Enter: wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey . Se o seu equipamento expõe a chave através do serviço de licenças, verá o código de 25 caracteres no ecrã. Faça uma captura ou anote‑o com cuidado para guardá‑lo em segurança.

Se se sente mais confortável com o PowerShell, o caminho é semelhante: clique com o botão direito no botão Iniciar e selecione “Windows PowerShell (Administrador)”. Depois execute: powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey" . O resultado aparece logo abaixo do comando; se não surgir à primeira, repita e confirme que o PowerShell está a ser executado com privilégios de administrador. O formato, novamente, será a clássica cadeia alfanumérica em cinco blocos.

Não quer instalar nada extra e procura um método “plug and play”? Estas duas vias são as mais diretas para extrair a informação que o Windows já gere internamente.

Encontrá‑la no Registo (com cuidado) e alternativas

Também pode consultar a chave através do Registo do Windows, embora aqui se deva ser muito prudente para não modificar nada acidentalmente. Abra Executar com a combinação Windows+R, escreva regedit e confirme. Navegue pelas pastas da esquerda seguindo esta rota: HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Microsoft → Windows NT → CurrentVersion → SoftwareProtectionPlatform . No painel da direita, procure a entrada BackupProductKeyDefault; ao abri‑la verá o valor de dados com a chave de 25 caracteres. Copie ou faça uma captura da informação e feche o Editor do Registo sem tocar em outras entradas.

Se prefere uma solução de um clique, existem utilitários especializados que leem a chave embutida no sistema ou no firmware, como Magical Jelly Bean, ProduKey ou ShowKeyPlus. São especialmente úteis em equipamentos onde a chave está armazenada na BIOS/UEFI e pretende recuperá‑la sem vasculhar menus. Isso sim, descarregue‑os a partir dos sites oficiais para evitar surpresas, tal como verificaria o checksum de uma ISO antes de instalá‑la no seu portátil ou no seu recém‑comprado miniPC com Raspberry Pi.

Para concluir, lembre‑se: guarde a sua chave num local seguro, não a partilhe e não reutilize a de terceiros. Com estas rotas — CMD, PowerShell, Registo e ferramentas dedicadas — tem tudo o que precisa para a localizar e manter o seu Windows ativado sem sobressaltos.

PERGUNTAS FREQUENTES

Como recuperar a chave do Windows se a perdi?

Pode fazê‑lo diretamente a partir do seu próprio PC. Os métodos mais rápidos são usar CMD ou PowerShell com os comandos adequados, consultar o Registo do Windows ou recorrer a programas gratuitos como ProduKey ou ShowKeyPlus. Se o seu equipamento trazia o Windows pré‑instalado, a chave costuma estar guardada na BIOS/UEFI, pelo que poderá extraí‑la com estas ferramentas sem problema.

Posso usar a chave de outra pessoa?

Não. Cada chave de produto do Windows está vinculada a uma licença única e o seu uso noutro dispositivo viola os termos da Microsoft. Além disso, pode provocar erros de ativação ou até deixar o seu sistema sem suporte. O recomendável é usar sempre uma chave legal, seja a que veio com o seu PC, a da compra digital ou adquirir uma nova num canal oficial.

Onde está a chave se comprei o Windows em formato digital?

Se comprou o Windows na Microsoft Store, a chave aparece no e‑mail de confirmação de compra ou no histórico de pedidos da conta Microsoft. No caso de a ter adquirido noutro distribuidor autorizado online, verifique o e‑mail de confirmação ou a sua conta de utilizador na loja onde efetuou a compra.

Como saber se o Windows já está ativado sem chave?

Muito simples: abra o menu Iniciar > Configurações > Atualização e segurança > Ativação. Lá verá uma mensagem que indica se o Windows está ativado. Em versões mais recentes, a ativação costuma estar vinculada à sua conta Microsoft ou ao hardware do equipamento, pelo que não é necessário introduzir a chave manualmente após uma reinstalação.