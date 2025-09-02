Se você tem vontade de construir, explorar e sobreviver no bolso, o Minecraft na versão para iPhone e Android é seu portal para mundos infinitos onde cada bloco conta e cada decisão pesa. A edição móvel (conhecida como Minecraft Pocket Edition) é paga e é baixada nas lojas oficiais, mas em troca oferece a experiência completa em modo portátil, com conquistas, mundos locais e tudo o que é necessário para começar a quebrar pedra sem complicações. Pronto para criar seu primeiro abrigo antes que anoiteça e os monstros saiam para passear?

Instale o jogo e crie seu primeiro mundo

Para instalá-lo, acesse App Store ou Google Play, procure por “Minecraft” e faça o download; evite qualquer suposto “grátis” fora das lojas oficiais, pois a versão completa não é gratuita. Ao abrir o jogo, toque em Play e entre na aba Worlds para criar um mundo novo, dê um nome identificável e escolha o modo de jogo: Sobrevivência para a experiência clássica de coleta, craft e perigos noturnos, ou Criativo se quiser recursos ilimitados, voo e invulnerabilidade (atenção: ao entrar com sua conta Microsoft para habilitar conquistas, estas não contarão no Criativo).

Antes de entrar, ajuste a dificuldade (de Pacífico a Difícil) e, se precisar, deixe à mão opções como o campo de visão ou os controles no menu de Pausa. Os controles táteis são diretos: use o pad virtual para se mover, arraste para orientar a câmera, toque e segure para interagir com blocos, pule com o botão dedicado e, se precisar, agache-se com um duplo toque no controle central.

Primeiros passos: recursos, inventário e crafteio

Sua prioridade ao surgir no mundo é conseguir madeira. Aproxime-se de uma árvore e mantenha pressionado no tronco até quebrar o bloco, recolha ao passar por cima e repita para reunir várias peças; com elas você poderá transformar troncos em tábuas e, depois, em uma bancada de trabalho. Abra o inventário (ícone ⋯) para ver seus itens, movê-los para a barra rápida inferior e fabricar receitas simples com a grade básica de 2×2, como tábuas ou varas.

A bancada de trabalho é o coração do progresso, pois desbloqueia receitas mais complexas. Faça-a com tábuas, coloque-a no chão e use-a para criar suas primeiras ferramentas: uma picareta de madeira para extrair pedra e minérios, e uma espada de madeira para se defender ou conseguir lã das ovelhas. Se você se acostumar a levar as ferramentas adequadas, economizará tempo: a picareta para pedra e minérios, o machado para madeira e a pá para terra ou areia.

Gerencie seu inventário com cabeça; pense nele como um pequeno gestor de pacotes tipo Homebrew: só instale (equipar) o que vai usar, e devolva ao armazenamento o que não precisa no momento. Pelo menu de Pausa você pode ajustar opções a qualquer momento ou sair salvando com Save & Quit se precisar deixar a partida pausada por um tempo.

Sobreviva a primeira noite como um pro

Quando o sol começar a baixar, o tempo corre contra você: à noite aparecerão zumbis, esqueletos e aranhas, e em áreas escuras até durante o dia. Seu objetivo é improvisar um abrigo simples e bem iluminado. Reúna um bom punhado de terra para erguer paredes e escolha uma área prática: relativamente alta, defendível, próxima ao seu ponto de aparecimento e com recursos à mão. Com paredes de 6×6 e dois blocos de altura você já se protege do básico; não é imprescindível ter teto, mas é preciso fechar qualquer fenda antes de dormir.

A luz é sua melhor aliada. Faça tochas combinando varas e carvão; o carvão costuma aparecer em veios escuros da pedra e é extraído com a picareta. Ilumine o interior e o perímetro do seu abrigo para reduzir encontros indesejados. Enquanto coleta carvão, quebre também um pouco de pedra: com ela você logo melhorará para ferramentas de pedra, muito mais duráveis e eficazes que as de madeira.

Para passar a noite em um instante e fixar seu ponto de reaparecimento, construa uma cama com três lãs e três tábuas. A lã obtém-se de ovelhas, e colocar a cama requer deixar pelo menos dois blocos de espaço. Ao dormir, você evitará a noite e, se morrer mais adiante, reaparecerá junto ao seu abrigo em vez de no ponto inicial do mundo. Se o jogo impedir que você durma, provavelmente há inimigos muito perto, então ilumine melhor e assegure as entradas.

E depois da primeira noite? Com a base assegurada, é hora de explorar com mais calma, coletar comida, ampliar sua casa e avançar no equipamento. As cavernas são fontes magníficas de materiais, mas entre sempre com tochas e ouvido atento, porque cada criatura tem um som característico que denuncia sua presença. E um último lembrete útil: mantenha-se nas lojas oficiais; se vir um app que promete “Minecraft grátis”, desconfie e evite downloads que não sejam a versão autêntica.