09/09/2025 Edu Diaz

Está com vontade de explorar uma aventura épica, uma cidade futurista ou um parkour endiabrado sem construí‑la bloco a bloco? Boas notícias: instalar mapas personalizados no Minecraft é mais simples do que parece e, além disso, abre a porta para milhares de mundos criados pela comunidade. Se já tem o jogo instalado, nesta guia da ActualApp contamos, passo a passo e sem rodeios, como descarregá‑los e instalá‑los no Windows, Mac, Android e iPhone, com truques úteis e sem necessidade de hacks estranhos. Acomode‑se, abra o seu navegador favorito e prepare o SSD, porque a sua lista de mundos vai crescer em grande.

Onde conseguir mapas e o que você precisa

Para começar, visite portais especializados de mapas de Minecraft e procure por categoria ou versão do jogo; quando encontrar um que goste, entre na página e localize o botão de download, que pode levá‑lo a outra tela e até mostrar publicidade intermediária, pelo que talvez tenha de omitir anúncios antes de obter o arquivo. Normalmente fará o download de um ZIP ou RAR no computador, ou de um arquivo .mcworld se estiver no Android, um formato moderno que se importa com um toque.

Ao terminar o download, descompacte o arquivo se necessário: no Mac basta dar duplo clique, enquanto no Windows terá de extrair o conteúdo. Dentro deve haver uma pasta do mundo (costuma conter subpastas como DIM1 ou DIM-1), e essa é a que terá de copiar para o local correto mais adiante. Uma observação importante: mapas criados para versões antigas podem falhar em edições mais recentes, e o contrário também, por isso convém verificar a versão recomendada na ficha. Além disso, tenha em conta que este guia não serve para consolas, onde não é possível instalar mapas personalizados por esta via.

Se navegar com Google Chrome ou Firefox terá um download direto e sem complicações; e em alguns sites, se só quiser a seed para gerar o mundo do zero, verá uma opção específica para isso. Pronto para importá‑lo para o jogo?

Instalar mapas no PC (Windows e Mac)

O processo no computador consiste em copiar a pasta do mapa para a pasta de mundos salvos do jogo. Primeiro, abra o Minecraft Launcher; no menu, entre nas opções de lançamento e ative as configurações avançadas quando for solicitada confirmação. Agora crie uma nova configuração se precisar e habilite o interruptor “Game directory”; verá uma seta ou acesso que abre diretamente a pasta de dados do Minecraft, o que é a via mais rápida para não se perder pelo sistema de ficheiros.

Dentro dessa pasta, procure e abra “saves”: aí ficam todos os seus mundos de um jogador. Cole a pasta do mapa que copiou antes; lembre‑se de que deve ser a que contém os ficheiros internos do mundo, não o ZIP nem uma pasta superior vazia. No Windows pode colar com Ctrl+V e no Mac com Comando+V, como se estivesse a arrastar mods no Finder ou no Explorador de ficheiros. Uma vez feito, feche a janela, volte ao lançador e inicie o jogo normalmente; no menu “Un jugador” verá o novo mapa pronto para carregar como qualquer outro mundo guardado.

Se o mapa não aparecer, revise dois pontos chave: que descompactou corretamente (às vezes há uma pasta aninhada dentro de outra com o mesmo nome) e que não seja uma versão incompatível com o seu cliente. De facto, se costuma usar pacotes pesados ou shaders com a sua GPU, como quando ativa ray tracing numa RTX, considere abrir o mundo sem packs externos na primeira vez para isolar problemas. E por fim, não se esqueça de que no Mac a descompactação costuma ser automática com duplo clique, enquanto no Windows talvez tenha de usar a função «Extrair» do explorador antes de copiar a pasta.

Instalar mapas em celulares: Android (.mcworld e .zip) e iPhone (iFunBox)

No Android tem dois caminhos. O mais rápido é o formato .mcworld: descarregue‑o pelo navegador, localize o arquivo em Downloads e abra‑o; se o sistema lhe perguntar com que app abri‑lo, escolha Minecraft. A aplicação importará o mundo e verá um aviso de sucesso; ao entrar no jogo, o mapa aparecerá na sua lista de mundos. É um método quase “um toque e jogar”, perfeito para quem não quer lidar com pastas.

Se o mapa vier como .zip, use uma app de compressão como o WinZip. Descarregue o ZIP, abra‑o com o WinZip e descompacte‑o; depois, procure a pasta resultante do mundo e mova‑a manualmente para o caminho do Minecraft PE: games/com.mojang/minecraftWorlds, que costuma estar no armazenamento interno (ou no cartão SD se aí residir a app). Ao colar a pasta em minecraftWorlds, o mapa ficará disponível no seletor de mundos do jogo. Como no PC, assegure‑se de que copiou a pasta correta do mundo e não uma camada superior vazia.

No iPhone o processo passa pelo computador com o iFunBox. Instale o iFunBox no seu PC ou Mac, abra‑o e conecte o iPhone com o cabo; feche o iTunes se este for aberto automaticamente para evitar conflitos. No iFunBox, entre na seção de aplicações, localize o Minecraft PE e navegue pelos seus ficheiros até chegar a games/com.mojang/minecraftWorlds. Cole aí a pasta do mapa que descarregou e descompactou no computador. Não é preciso fazer jailbreak: com o iFunBox pode gerir o conteúdo da app e, ao abrir o Minecraft no iPhone, o mundo aparecerá pronto para jogar.

Conselhos finais para encerrar com chave geek: alguns mapas criados para a edição de desktop abrem‑se no PE como mundos normais, mas podem perder elementos, e alguma funcionalidade pode não estar disponível; se algo não funcionar, experimente outra versão do mesmo mapa ou procure uma edição específica para a sua plataforma. E, como sempre, descarregue de sites confiáveis, evite a publicidade com atenção e verifique a versão do mapa antes de se lançar à aventura. Pronto para transformar o seu Minecraft numa biblioteca infinita de mundos prontos para explorar?