11/09/2025 Edu Diaz

O seu iPhone ou iPad carrega quando quer, o cabo encaixa estranho ou desliga-se com o mínimo movimento? Calma: na grande maioria dos casos a culpa não é do carregador, mas sim de fiapos e pó acumulados na porta Lightning ou USB-C. A boa notícia é que pode devolver a vida ao carregamento com uma limpeza simples, segura e usando coisas que provavelmente já tem em casa.

A Apple passou para USB-C nos iPhone 16; de facto é uma das diferenças entre os modelos anteriores e os novos iPhone 17, mas o método de limpeza é o mesmo que para as portas Lightning dos modelos anteriores; o importante é agir com suavidade e precisão, como quando assopra o pó de um teclado mecânico para que volte a responder bem.

Antes de começar: identifique o problema

Primeiro, desligue completamente o iPhone ou iPad. Nos modelos recentes, mantenha pressionado o botão lateral juntamente com o de aumentar ou diminuir o volume até ver o deslizador de desligar e arraste-o; nos modelos mais antigos, basta manter pressionado o botão superior ou lateral. Aproveite para retirar a capa e, se quiser, dê uma vista rápida à própria carcaça e aos alto-falantes.

Com uma luz direta (a lanterna do telemóvel serve), inspecione o interior da porta. Se vir uma camada de sujidade aderida às paredes ou fiapos compactados, é muito provável que estejam a impedir um bom contacto entre o conector e os pinos da porta. Este diagnóstico é fundamental porque, embora o problema possa parecer uma avaria do cabo, muitas vezes o que há é um simples tampão de pó mais clássico do que um conector USB-A.

Mãos à obra: limpeza segura passo a passo

Comece pelo menos invasivo: ar comprimido. Com o frasco perfeitamente vertical, aplique sopros curtos e leves em direção à porta. Evite pulverizações longas e não incline o frasco, pois pode expulsar o refrigerante líquido extremamente frio e danificar o conector. Ilumine novamente o interior: se já não vir resíduos, deixe secar 2 ou 3 minutos antes de continuar e, sobretudo, antes de ligar ou carregar.

Se ficarem resíduos, recorra a um palito de madeira. Com movimentos muito suaves, arraste o fiapo acumulado e solte a sujidade colada às paredes. Lembre-se de que lá dentro há pinos minúsculos: nada de ferramentas metálicas nem pressão excessiva. Se precisar de um pouco mais de rigidez, uma palheta de plástico ou um fio dental com cabo de plástico também funcionam. Truque extra: pode envolver a ponta do palito com um pouco de algodão para amortecer e apanhar melhor o pó.

Nota uma substância pegajosa ou manchas que não saem a seco? Humedeça ligeiramente um cotonete com álcool isopropílico e passe-o com movimentos circulares pelas bordas interiores da porta. Não deve pingar; o objetivo é que esteja apenas húmido. Se o resíduo estiver muito no fundo, retire um pouco de algodão do cotonete, enrole-o na ponta do palito, humedeça-o e repita o processo para chegar mais longe. Quando terminar, deixe secar novamente entre 2 e 3 minutos; se quiser acelerar, pode assoprar suavemente em direção à porta, mas sem obsessões.

Verifique, previna e quando recorrer à Apple

Com a porta limpa e seca, ligue o dispositivo e teste o carregamento. Se o problema era a sujidade, notará que o cabo encaixa melhor e o carregamento é estável. Continua a falhar ou corta de vez em quando? Antes de se preocupar, experimente com outro cabo e outra fonte de alimentação, porque às vezes o culpado é o acessório e não o telemóvel ou o tablet.

Para evitar que a situação se repita, evite levar o iPhone ou iPad solto em bolsos ou bolsas, onde os fiapos fazem a sua magia sombria; prefira uma capa e, se costuma movimentar-se muito, considere um tampão antipó de borracha para a porta, que atua como barreira física e até permite pendurar um adereço se gostar de um toque pessoal. É uma prevenção tão simples como pôr dissipadores numa Raspberry Pi: pouco esforço, grandes resultados.

Se, após limpar a porta e trocar de cabo/transformador, o problema persistir, o sensato é contactar o suporte da Apple para uma revisão profissional, pois pode haver danos no conector ou na placa. Pode iniciar o processo através de a página oficial de suporte. De facto, uma intervenção atempada evita males maiores e garante que tudo fica como deve ser.

Em resumo: desligue, inspecione, ar comprimido, palito se necessário e um toque de álcool isopropílico para o mais rebelde, sempre com paciência e mão leve. Com estes passos, a maioria dos problemas de carregamento intermitente por sujidade desaparece, e você recupera uma porta pronta para muitas batalhas mais.