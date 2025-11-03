03/11/2025 Edu Diaz

Springfield invadiu o Fortnite com uma série de referências que farão qualquer fã da família amarela sorrir, e junto com elas chegam várias missões ocultas que são ativadas ao interagir com objetos muito concretos do mapa. Se quiser completá-las todas sem dar voltas desnecessárias, aqui tem uma rota clara, conselhos práticos e os passos exatos para cada objetivo. Pronto para aproveitar cada easter egg como se fosse um speedrunner quebrando recordes?

Antes de se lançar, tenha em mente as zonas-chave: Evergreen Terrace (com la Casa de los Simpsons no centro do bairro), a Plaza de Springfield (Town Square) onde se concentram muitos desafios rápidos, o Donut District com o gigantesco Lard Lad, a Mansão de Burns e o famoso Desfiladeiro de Springfield a leste de Evergreen Terrace. Além disso, às vezes aparecem chefes como Evil Homer, Witch Marge e Krusty o Palhaço; quando estiver por perto, verá seu ícone no mapa, então preste atenção ao HUD e mova-se com cabeça, como faria lendo um padrão de chefe em um roguelike.

Ações rápidas em Town Square e Evergreen Terrace

Sente-se no sofá dos Simpsons: vá a Evergreen Terrace e localize a casa com telhado e paredes marrons. Entre, atravesse a sala e procure o icônico sofá rosa; interaja com ele para completar o desafio em segundos.

Pise num ancinho: na Plaza de Springfield há várias áreas de grama com ancinhos deixados no chão. Ande sobre um para ativar a animação do golpe no rosto. Fique tranquilo: não causa dano, mas a homenagem ao Bob Patiño está garantida.

Derrube a cabeça de Jebediah Springfield: a estátua está bem no centro da Plaza de Springfield. Bata na cabeça com a picareta ou dispare para fazê-la cair e, de quebra, poderá equipá-la como um capacete que bloqueia o primeiro tiro na cabeça antes de se soltar.

Faça um grafite no Kwik-E-Mart: na parte sul da Plaza de Springfield fica o supermercado. Posicione-se na parede externa direita, abra a roda de gestos e use o spray El Barto para deixar sua assinatura e riscar outra missão.

Faça uma brincadeira telefônica ao Moe: entre na Taverna do Moe (na mesma praça) e use o telefone do balcão para ouvir a clássica trollagem do Bart e completar o objetivo. Alternativamente, qualquer cabine telefônica do mapa também funciona.

Com essas ações encadeadas, você elimina boa parte da checklist sem quase confrontos. Se otimizar a rota, pode sair da Plaza com várias missões feitas em menos do que leva para digitar o Konami Code.

Exploração e colecionáveis: Mr. Sparkle, Donuts e Steamed Hams

Libere os cães: entre na Mansão de Burns e procure o escritório com o botão na escrivaninha. Interaja para abrir as esclusas e soltar os temíveis Dober Men, marcando o desafio como concluído.

Solte o donut do Lard Lad: no lado oeste do Donut District você verá a enorme estátua. Danifique a figura com tiros ou com a picareta até que o donut caia. Se além disso você bater nele quando estiver no chão, ele rolará destruindo objetos e até pode eliminar jogadores, uma loucura de físicas digna de sandbox.

Encontre o Mr. Sparkle: ao sul de Evergreen Terrace está o Springfield Tire Yard. Na esquina sul do mar de pneus em chamas há um ponto de escavação; interaja para desenterrar a caixa do Mr. Sparkle e somar outra missão à lista.

Consiga uma Hamburguer ao Vapor (Steamed Ham): esses aparecem como consumíveis em edifícios, especialmente nas casas de Evergreen Terrace. Procure nas mesas de jantar ou na cozinha, inclusive na dos Simpsons. Além de contar para o desafio, curam vida ou escudo.

Essas tarefas premiam a exploração minuciosa e convidam a procurar interiores e cantos. Mantenha os olhos abertos e, se for em equipe, dividam as zonas: um no Donut District, outro na Mansão de Burns e outro em Evergreen, para acelerar o progresso ao máximo.

Veículos, pesca e chefes: os desafios que mais picam

Pule o Desfiladeiro de Springfield: você precisa de um carro. Normalmente há um garantido na Casa dos Simpsons em Evergreen Terrace. Dirija para leste até o Desfiladeiro e lance-se pelo penhasco para completar o desafio. Do lado oposto, a oeste do Kamp Krusty, há uma rampa que permite tentar atravessá-lo se pegar velocidade suficiente.

Pesque o Blinky: procure um barril com varas em qualquer cais ou lago; um bom ponto é o pequeno embarcadouro a leste da Mansão de Burns. Lance, espere o puxão e repita até fisgar o Blinky, o peixe laranja de três olhos com estilo cel shading.

A humilhação do «Haw Haw»: derrote um dos três chefes do mapa (Witch Marge, Evil Homer ou Krusty o Palhaço). O spawn é aleatório, mas quando estiver por perto verá seu ícone. Após derrotá-los, Nelson aparecerá para soltar seu «haw-haw» e fechar a missão.

Rota sugerida para chefes: vagueie em triângulo entre Evergreen Terrace, Kamp Krusty e a Plaza de Springfield até que o HUD lhe avise um ícone de chefe. Arma na mão, recursos prontos e, se possível, apoio da equipe; com coordenação a luta cai rápido.

Com tudo acima no bolso, terá completado o pacote de missões ocultas de Springfield no Fortnite, com um percurso que prioriza a densidade de objetivos e deslocamentos curtos. Atreve-se a repetir a volta procurando um tempo melhor e transformá-la no seu próprio speedrun? Além de divertido, é um passeio por décadas de cultura pop inserida com carinho no battle royale da Epic Games.